Nicole Cherry, despre relația cu tatăl copilului ei: „Ne-am dat seama că…”

Nicole Cherry vor deveni, cât de curând, părinții unei fetițe. Pentru artistă, este prima relație serioasă și recunoaște că fiecare moment petrecut împreună i-a unit ca și cuplu.

Invitată la Podcastul lui Damian Drăghici, vedeta a vorbit deschis despre relația ei cu Florin, mai mare decât ea cu opt ani: „mă cunoaște de la 16 ani și de-abia când eu aveam 19 ani ne-am dat seama că vrem să fim unul lângă celălalt. L-am găsit în perioada bună. Este prima mea relație care se consumă din toate punctele de vedere. El m-a învățat să fiu mult mai răbdătoare și să mă înțeleg mai bine pe mine', a povestit artista.

Anul acesta, Nicole Cherry anunța că este însărcinată printr-un videoclip al piesei „Scrie-mi pe suflet', unde și-a dezvăluit burtica de gravidă. Apoi, la începutul verii, cântăreața a făcut public sexul bebelușului, într-un mod inedit, pe contul de socializare: „o să avem o cireșică', a transmis ea pe Facebook.

Tatăl cântăreței este cel care i-a făcut cunoștință cu actualul iubit, care se ocupă de afaceri. După numai un an de relație, cei doi s-au mutat împreună. Recent, Nicole Cherry a mărturisit că a fost cerută în căsătorie de Florin, „spontan, în drum spre munte'.

Cum a devenit una dintre cele mai apreciate artiste

Vedeta a mai povestit la podcast cum și-a descoperit pasiunea. Totul a început la un club de muzică, îmbinând școala cu orele de canto și cu diverse festivaluri la care a participat: ,,am bătut la prima ușă, dar era închisă. M-am dus la ușa din capăt, dar era tot închisă și, când m-am întors, se deschisese prima ușă. Era profesorul meu, care e și acum. M-a ținut un an pe bară, apoi m-a pus în mai multe grupuri vocale. Și-a dat seama că eu evoluam mult mai repede când am ajuns să cânt doar cu o singură persoană', a explicat Nicole Cherry.

Artista s-a apucat de muzică la nouă ani și recunoaște că asculta, în familie, piese grele ale unor cântăreți celebri, printre care Frank Sinatra și Aretha Franklin: ,,eu nu suportam manelele când eram mică, spre deosebire de acum, când le ascult și nu am nicio problemă', a mai continuat Nicole la podcast.

