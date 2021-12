Prima reacție a soției lui Chris Noth după ce actorul a fost acuzat de agresiune sexuală

Soția actorului Chris Noth, canadianca Tara Wilson, este „foarte supărată” de recentul șir de acuzații de agresiune sexuală împotriva soțului ei.

Potrivit unei surse a tabloidului The Sun, actrița și femeia de afaceri în vârstă de 39 de ani nu este OK, deși soțul ei a negat toate acuzațiile.

„Este posibil să nu fie monogam, am stabilit că soția lui nu știa”, a spus o sursă apropiată actorilor pentru The Sun. „În mod cert, el este vinovat pentru ce se întâmplă. Ea este în LA și este foarte supărată… nu e bine. Plănuiau să petreacă Crăciunul împreună, dar acum nu se știe.”

Una dintre cele trei femei care l-au acuzat săptămâna trecută de viol sau de hărțuire sexuală l-a citat pe actorul pe atunci căsătorit deja cu Wilson spunând că monogamia este o „scamatorie”.

CONȚINUT VIDEO ELLE

În urma valului de știri negative suprapuse pe lansarea serialului And Just Like That, agenția de management A3 Artists a renunțat la contractul cu Noth, care are 67 de ani, vineri seara.

Cu toate astea, sursa publicației The Sun îl consideră nevinovat și insistă că „există două părți ale fiecărei povești și oamenii trebuie să știe asta înainte de a judeca.”

„Chris pe care l-am întâlnit nu este Chris descris de aceste femei”, a mai adăugat prietenul soților Noth. „Toți prietenii lui îi sunt alături. Îi place să flirteze, dar nu e un libidinos. Nu este Weinstein. Îl cred și cred că lucrurile nu au decurs așa cum s-a spus.”

„Acuzațiile împotriva mea făcute de persoane pe care le-am întâlnit cu ani, chiar decenii în urmă sunt categoric false”, a declarat Noth prin intermediul unui purtător de cuvânt.

Starul din Sex and the City și Wilson s-au cunoscut în 2001, când ea era barmaniță la clubul The Cutting Room, deținut de Noth. S-au căsătorit în Maui, Hawaii, în 2012, și au doi fii, Orion (13) și Keats (18 luni).

Citește și:

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro