Sarah Jessica Parker, apariție inedită alături de familie la premiera filmului Hocus Pocus 2 în New York

Sarah Jessica Parker a fost însoțită de fiicele sale gemene, Marion și Tabitha, la premiera din New York a noului său film, Hocus Pocus 2. Actrița în vârstă de 57 de ani s-a afișat alături de familia ei, iar asemănarea dintre ea și fiicele sale este izbitoare.

Sarah Jessica Parker, alături de familia sa la premiera noului film

Actrița din Sex and the City a optat pentru o tunică atrăgătoare cu broderii florale mov și roz cu o margine strălucitoare, asortată cu o pereche de pantaloni mov și pantofi roz aprins, în timp ce gemenele Marion și Tabitha au strălucit în rochii scurte. Pentru eveniment, înainte de lansarea filmului Hocus Pocus 2, fiicele lui Parker și Broderick au purtat încălțăminte din colecția SJP a vedetei din Sex and the City, potrivit E! News.

Foto: Profimedia

De asemenea, soțul actriței, Matthew Broderick, a purtat o ținută cel puțin la fel de elegantă, formată dintr-un costum gri închis și cravată maro și a zâmbit larg alături de familia sa în fața fotografilor.

Foto: Profimedia

Vedeta a afișat zâmbetul ei caracteristic în timp ce stătea lângă fiicele ei la fotografiile din timpul premierei. Sarah Jessica Parker, Bette Midler și Kathy Najimy, care au jucat în filmul original Hocus Pocus din 1993, s-au întors pentru continuarea peliculei. Ele își reiau rolul surorilor Sanderson, un trio de vrăjitoare care sunt chemate înapoi de dincolo de mormânt.

Michael Henry, Daryl Jim Diaz și Tim Murray le-au jucat pe adolescentele din filmul din 1993, regizat de Kenny Ortega, care mai târziu a regizat High School Musical. Între timp, Whitney Peak, Belissa Escobedo și Lilia Buckingham interpretează grupul de tineri care, alături de familia Sanderson, alcătuiesc distribuția noului film.

Hocus Pocus 2 va fi lansat pe Disney+ pe 30 septembrie, lăsând fanilor suficient timp pentru a-l viziona înainte de Halloween-ul din acest an.

