Sarah Jessica Parker, apariție inedită în costum de baie, la 57 de ani. Actrița a atras toate privirile

Sarah Jessica Parker a atras toate privirile pe plajă din aproprierea casei lor din Bridgehampton. Actrița s-a relaxat la soare alături de soțul ei Matthew Broderick, cu care este căsătorită de 25 de ani. Vedeta a părut să se simtă în largul ei purtând costumul său de baie preferat dintr-o singură piesă.

Sarah Jessica Parker, apariție în costum de baie la plajă

Celebra actriță din serialul „Sex and the City” a demonstrat că vârsta este doar un număr și a avut o apariție spectaculoasă la plajă. Sarah Jessica Parker a îmbrăcat costumul ei de baie negru preferat dintr-o singură piesă „Beach Party Maillot” de la Malia Mills, în valoare de 445 de dolari și a atras toate privirile. Vedeta s-a relaxat alături de soțul ei și s-a bucurat de lectură sub umbrelă.

Pasiunea lui Parker pentru comorile literare a determinat-o să facă echipă cu editorul independent Zando pentru a-și fonda propriul imprint, SJP Lit. La 57 de ani, actrița este printre cele mai apreciate femei pentru alegerile sale vestimentare și aparițiile memorabile. De asemenea, vedeta a declarat în repetate rânduri că se simte tot mai bine pe zi ce trece și nu își face griji din cauza vârstei.

„Nu mă gândesc la bătrânețe. Vreau să spun, ăsta este adevărul cinstit. Sunt forțată să mă gândesc la asta din cauza a ceea ce fac pentru a trăi și pentru că alți oameni par să-și dorească să mă gândesc la asta sau se gândesc la vârsta mea”, a declarat mama a trei copii, născută în Ohio, pentru InStyle.

Cum se menține actrița în formă

Cu toate acestea, Sarah a precizat că este ancorată în realitate și nu poate trece cu vederea vârsta pe care o are, însă are mari așteptări de la ea și are foarte mare grijă de corpul și mintea sa. După aproximativ 40 de ani în care antrenamentele fizice și alimentația au fost ținute sub control, vedeta se poate mândri cu rezultate incredibile pe termen lung.

„Asta nu înseamnă că am iluzii sau că trăiesc într-un univers fals în care sunt în chihlimbar și nu mă schimb. Mi-am cerut enorm de mult de la mine însămi, atât fizic, în fața camerei, cât și în afara camerei, pe scenă. Am alergat, am sărit și mi-am lucrat corpul timp de 40 și ceva de ani. Simt asta”., a mai spus Sarah Jessica Parker.

