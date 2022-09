Monica Bîrlădeanu face un nou pas important în carieră: „Era și timpul!”

Monica Bîrlădeanu este cunoscută pentru cariera în actorie, jucând de-a lungul timpului în numeroase filme și seriale, cum ar fi Moartea domnului Lăzărescu, Lost, Fall Down Dead, Nip/Tuck, Francesca, CSI – Crime si Investigatii, Closer to the Moon și Faci sau Taci.

După o perioadă de cinci ani în care a colaborat cu PRO TV, Monica Bîrlădeanu a luat decizia de a părăsi postul de televiziune pentru a începe o serie de proiecte la Antena 1, astfel ea a apărut în cadrul unei ediții în emisiunea iUmor, dar a fost și co-prezentatoare a show-ului Splash! Vedete la apă, alături de Ramona Olaru şi Răzvan Fodor.

Monica Bîrlădeanu revine pe marile ecrane

Monica Bîrlădeanu a dezvăluit într-un interviu recent că se pregătește pentru revenirea pe marile ecrane, iar filmările la noua peliculă în care joacă vor avea loc chiar în această toamnă.

„Mă pregătesc să filmez chiar acum, luna asta, un film de cinema, un lungmetraj, care o să iasă, probabil, la anul. E foarte fain, îmi place personajul de mor. E o nebună, dar îmi place de ea! Mi se pare simpatică foc, adorabilă. Nebune nu am jucat, era și timpul! Când zic nebună, mă refer că e o personalitate exuberantă mai degrabă, nu e neapărat clinic bolnavă.

Întotdeauna un personaj este un melanj din tine și alte personalități colorate, de care te-ai lovit de-a lungul timpului și slavă Domnului, cunosc suficienți de mulți oameni, încât am așa un fișier în cap cu lucruri interesante pe care le-am observat la alții și care merită puse unui personaj. E un film românesc.”, a declarat Monica Bîrlădeanu pentru Impact.ro.

Vedeta a mai precizat că este foarte încântată de această oportunitate și consideră că rolul i se potrivește ca o mănușă, dar nu a dat detalii suplimentare despre numele filmului sau care sunt ceilalți actori alături de care va juca.

„Rolul acesta s-a scris special pentru mine. E după o piesă de teatru. Am fost, am văzut piesa, mi-a plăcut enorm de mult, dar regizorul mă știe, adică în sensul acesta.”, a adăugat actrița pentru sursa citată.

