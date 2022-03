Monica Bîrlădeanu face dezvăluiri despre plecarea de la PRO TV

După o perioadă de cinci ani în care a colaborat cu PRO TV, Monica Bîrlădeanu a luat decizia de a părăsi postul de televiziune pentru a începe o serie de proiecte la Antena 1.

Monica Bîrlădeanu a avut deja prima apariție la Antena 1, mai precis în cadrul unei ediții în emisiunea iUmor, acolo unde actrița s-a alăturat celorlalți jurați, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo. Apariţia în cadrul acestui show este prima dintr-o serie de proiecte pe care actriţa le va avea la Antena 1.

„Am primit cu multă bucurie oferta Antenei 1 de a mă alătura echipei lor și deja mă simt ca într-o mare familie. Lucrăm împreună și la alte proiecte fabuloase, pe care abia aștept să vi le împartășim în curând”, a declarat Monica Bîrlădeanu.

Într-un interviu pentru Click!, actrița din celebrul serial Vlad a dezvăluit motivul pentru care a plecat de la PRO TV.

„Ca să fim precişi… De fapt m-am mutat în trustul Antena Group, la postul Antena 1, unde urmează să filmez un show unde voi fi eu „titulară”. Însă între timp am fost invitată să jurizez alături de Delia, Mihai şi Cheloo o ediţie de iUmor, lucru care mi s-a părut absolut fabulos. E un show pe care îl urmăresc de ani buni. La PRO TV am lucrat cu mulţi oameni minunaţi cărora am ţinut să le mulţumesc public.”

Monica Bîrlădeanu este în continuare deschisă să joace în seriale sau lungmetraje. Vedeta nu este la prima experiență în televiziune. În trecut, a fost gazda reality show-ului „Ferma Vedetelor” de la PRO TV. În 2002, a fost prezentatoarea emisiunii „La Strada”, de pe B1 TV. În 2003 a prezentat show-ul „Viața în direct”, alături de Dan Tudor. În ceea ce privește cariera în actorie, a jucat în mai multe filme și seriale, cum ar fi Moartea domnului Lăzărescu, Lost, Fall Down Dead, Nip/Tuck, Francesca, CSI – Crime si Investigatii, Closer to the Moon și Faci sau Taci.

„Cred în oportunităţi mari, care vin spre tine o dată, de două ori în viaţă şi pe care dacă nu le valorifici… Această alegere îţi schimbă traiectoria în viaţă pentru totdeauna”, a adăugat Monica Bîrlădeanu pentru sursa citată anterior.

Monica Bîrlădeanu le-a povestit fanilor ei de pe Instagram despre perioada pe care a petrecut-o la PRO TV.

„În câteva imagini 5 ani minunați cu emisiuni, seriale, rating-uri, drame, emoții și bâlbe… pentru care mulțumesc Protv-ului și tuturor celor pe care i-am cunoscut și cu care am lucrat acolo.

Iau cu mine mai departe amintirile faine, lecțiile importante și ambiția cu care am văzut că lucrați la orice proiect, indiferent de anvergura lui…🤩👏

(La scenă deschisă, cu capul înclinat): mulțumesc @protv_romania, mulțumesc și vouă tuturor celor care m-ați urmărit toți anii aceștia; sunteți minunați, iar eu sunt recunoscătoare!

Love,

Pentru mine povestea merge mai departe!”

Foto: Instagram

