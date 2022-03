Delia, dezvăluiri despre momentele în care se confruntă cu anxietate: „Dispare și reapare, nu e o chestie pe care s-o pot controla”

Delia este una dintre cele mai de succes artiste din România și a vorbit recent despre momentele mai puțin plăcute cu care se confruntă.

Artista în vârstă de 40 de ani a dezvăluit că are momente de anxietate și că încearcă să le facă față, deși este conștientă că le poate controla foarte mult

„Dispare și reapare, nu e o chestie pe care s-o pot controla foarte mult. Nu pot să spun că am avut niște probleme, niște drame, dar am faze în care mă cuprinde anxietatea. Pot fi minute în care simt o stare care nu mi-este foarte confortabilă și poate fi legată de un mic detaliu, poate fi provocată de o ieșire în public pe care nu o pot controla sau care nu-mi face plăcere”, a dezvăluit Delia Matache, într-un interviu acordat Antena Stars.