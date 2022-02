Adela Popescu, confesiuni despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat: „Nopți în care nu am dormit și am plâns…”

Este una dintre cele mai îndrăgite vedete din România, însă puțină lume știe despre problemele de sănătate pe care le-a avut de-a lungul anilor Adela Popescu.

Prezentatoarea emisiunii Vorbește lumea a făcut chiar în cadrul show-ului de la Pro TV câteva dezvăluiri despre momentele grele prin care a trecut, atunci când se confrunta cu diverse probleme de sănătate.

Într-o discuție purtată cu actrița Eugenia Șerban, care a reușit să iasă învingătoare din lupta cu două tipuri de cancer, Adela Popescu a făcut dezvăluiri la care nimeni nu se aștepta, pentru că, până acum, vedeta nu a vorbit despre aceste momente dificile prin care a trecut.

„Eu am trecut printr-o perioadă destul de ciudată, în sensul că aveam o problemă digestivă, nu știam ce și cum, și mi-am pus o grămadă de întrebări. Și atunci am făcut un exercițiu de imaginație, cum că aș afla o veste rea. Trebuie să mărturisesc că au fost niște nopți în care nu am dormit și am plâns, eu crezând despre mine că sunt mult mai puternică.