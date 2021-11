Eugenia Șerban, declarații emoționante despre lupta cu cancerul: „Sunt un caz care este discutat la nivel internațional”

În urmă cu un an, Eugenia Șerban a fost diagnosticată cu două tipuri de cancer. Actrița în vârstă de 51 de ani a traversat o perioadă extrem de dificilă, a suferit o intervenție complicată și a urmat ședințe de chimioterapie și radioterapie. În urma tuturor acestor tratamente, Eugenia a reușit să învingă boală, iar astăzi reușește să vorbească deschis despre experiența sa.

Într-un interviu acordat site-ului okmagazine.ro, actrița a dezvăluit că ședințele de chimioterapie au fost cu adevărat chinuitoare, însă că, era dispusă să facă orice era nevoie pentru a trăi.

„Primele două săptămâni, până am acceptat că trebuie să fac orice ca să trăiesc şi că va trebui să trec prin tot supliciul tratamentului pentru cancer, asta însemnând operaţii, chimioterapie şi radioterapie. Apoi cu adevărat cel mai greu nu a fost când am trecut prin operaţii, ci chimioterapia. Dar dacă îţi asumi totul, poţi trece şi prin asta şi, după cum se vede, eu am trecut cu brio”, a povestit Eugenia Șerban.

Aceasta a vorbit și despre intervenția pe care a făcut-o, mărturisind că a fost o operație extrem de complexă, ce a durat 12 ore și că sanșele de reușită erau destul de mici.

„În ziua în care am făcut ultima şedinţă de chimioterapie şi, la o lună de zile, am făcut toate investigaţiile. Sunt un caz care este discutat la nivel internaţional, pentru că eu am hotărât să fac toate operaţiile în aceeaşi zi. Într-adevăr a fost un demers complicat care a durat 12 ore, trei intervenţii într-una. Doctorii m-au sfătuit să le fac pe rând, dar eu am spus nu, pentru că am considerat că psihicul meu nu poate să ducă atât de mult timp calvarul şi că e pregătit să se rezolve totul repede, pentru că eu în două luni voiam să fiu înapoi pe scenă. Toată lumea râdea şi spunea: ‘Sub nicio formă nu se va putea!’. Ei, n-am reuşit în două luni, dar în trei luni mi-am făcut acea zi de naştere cu 150 de oameni, iar în următoarea lună am avut spectacolul monolog Spovedanie în faţa luminii, de o oră şi jumătate, la Timişoara”, a mărturisit actrița Eugenia Șerban.

Foto: Instagram

