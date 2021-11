Maia Morgenstern are COVID-19. Primele declarații ale actriței: „Cred că am evitat o tragedie”

Maia Morgenstern are COVID-19. Actrița în vârstă de 59 de ani a anunțat printr-o postare pe care a publicat-o pe Facebook că s-a testat pentru că urma să aibă un spectacol, iar rezultatul a fost pozitiv.

Maia Morgenstern a povestit pe rețelele de socializare că are COVID-19 și că în această perioadă a respectat regulile impuse și că a urmat sfaturile specialiștilor pentru a se proteja de boală. Actrița precizează că se testează periodic, în funcție de spectacolele și filmările pe care le are, având în vedere că prin natura profesiei călătorește mult și se expune riscurilor. „Am grijă de mine. În toate felurile: de trupul meu, de mintea mea, de sufletul meu. Am grijă permanentă. În toată această perioadă am respectat toate regulile impuse, am urmat sfaturile specialiștilor de a mă proteja de boală, prin toate mijloacele cunoscute. Fără fanfaronadă, fără propagandă, fără surle și trâmbițe, fără a jigni sau agresa pe nimeni. Nu vreau să vă fiu o povară. Tot în această perioadă am făcut zeci și zeci de teste. Mai ales în ultimele 2…3 luni. Prin natura profesiei mele, călătoresc mult, sunt expusă multor riscuri. Și, da, vreau să muncesc, să-mi câștig existența: nu vreau să fiu o povară. O dată la două zile sau în fiecare zi, dacă am spectacol sau filmare, făceam (și voi face!) test rapid. Certificat, necertificat, documente de orice culoare…eu fac, făceam și voi face test. Desigur, mulți râdeau de mine….și vor mai râde. Nu-i nimic, nu vreau să le fiu o povară.”

Actrița a adăugat că s-a prezentat la medic din primul moment în care a aflat că are COVID-19 și că urmează tratamentul care i-a fost prescris. „Și a fost așa: M-am testat alaltăieri, negativ. M-am testat ieri, negativ. M-am testat și astăzi (pentru că urma să am spectacol): POZITIV. Evident, am anulat totul. Evident, m-am prezentat la medic din primul moment. Nu vreau să devin o povară: cred că am evitat o tragedie. Aș fi putut infecta la rândul meu alți și alți colegi, parteneri de scenă, de muncă. Evident, am urmat cu sfințenie tratamentul prescris. E modul meu de a incerca să scutesc oamenii din jurul meu de povara și spectacolul cumplit al unei forme grave de boală. Felul meu de a spune: mulțumesc, domnilor și doamnelor doctor, asistente și asistenți, personal medical. Prețuiesc enorm efortul vostru! Nu vreau să fiu o povară!”

Maia Morgenstern a criticat decizia autorităților de a redeschide școlile fără testare. „Acum, însă, nu înțeleg, nu pot înțelege ceva. Cum, cum să începi școala iar testele…peste o săptămână, așa… În fine. Nu mă întreabă nimeni pe mine. Dar cred din tot sufletul că a te testa, a fi testat, a se face testarea în masă, în mod constant ar putea să ajute. Sau cel puțin, nu face rău. Nu cunosc efecte adverse.. Cred.”

Actrița a fost și criticată după ce a publicat postarea pe Facebook. „Trebuia să vă vaccinați și se reduceau riscurile infectării.” Maia Morgenstern a ținut să răspundă ascestui comentariu, precizând că este vaccinată împotriva coronavirusului cu schema completă și că în continuare se testează. „Dacă ați citit textul meu simplu, probabil că ați înțeles că am schema completă. Dar mă testez în continuare. Cum e normal! Nu știu de unde ați tras dumneavoastră concluzia că nu mai este nevoie. Dar nici starea sănătății, nici competențele nu-mi permit să continui această discuție.”

Foto: Hepta

