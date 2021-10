Mesajul transmis de Andreea Bănică după ce s-a vaccinat anti-Covid cu doza trei

În contextul creșterii alarmante a cazurilor de coronavirus și a problemelor cu care se confruntă sistemul medical din România, foarte multe persoane publice au ales să își facă și a treia doză de vaccin anti-Covid, povestind pe rețelele sociale și care sunt motivele care le-au determinat să facă acest pas atât de important.

Andreea Bănică își ține mereu fanii la curent cu lucrurile importante din viața ei, iar artista le-a povestit pe larg problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultimele luni.

Andreea Bănică le-a povestit fanilor că s-a vaccinat anti-Covid cu doza trei, postând și o imagine din acel moment și a transmis un mesaj pentru care a fost apreciată de un număr considerabil de fani.

„Săptămâna asta am făcut a 3-a doza de vaccin. Am făcut prima doză imediat ce a fost posibil pentru că doar așa am simțit că mă pot proteja pe mine și pe cei dragi, iar acum am repetat, conform protocolului. Nu încerc să influențez sau să conving pe nimeni de nimic, este strict alegerea familiei noastre, dar mă întristează că și la acest capitol suntem codași la nivelul UE. 😔

Sănătate multă vă doresc și să dea Dumnezeu să depășim cât mai repede această perioadă pe care nu credeam că o vom trăi vreodată”, a scris Andreea Bănică în descrierea fotografiei pe care o poți vedea și tu mai jos.

View this post on Instagram A post shared by Andreea Banica (@iamandreeabanica)

Andreea Bănică a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală. Artista în vârstă de 43 de ani a fost nevoită să facă o operație de deviație de sept.

Vedeta nu a dat multe detalii după intervenția chirurgicală, ea postând atunci doar un mesaj adresat fanilor pe Instagram Stories: „Vă mulțumesc pentru gânduri și mesaje. Sunt bine”, alături de o imagine cu ea din spital.

După ce s-a operat Andreea Bănică le-a povestit fanilor cum se simte. „Am suferit o operație de septoplastie, care nu mi-a dat voie, o perioadă, să vorbesc cu voi și să postez prea mult. Am revenit pe baricade, sper din toată inima să-mi revin repede și să-mi intru în ritm. Nu sunt completă refăcută, dar mergem înainte.”, a spus Andreea Bănică pe Instastory.

La sfârșitul lunii mai, Andreea Bănică le mărturisea fanilor faptul că este nevoită să facă o operație de deviație de sept din cauza faptului că se confrunta cu dificultăți de respirație. Cântăreața a mărturisit că s-a gândit foarte mult la această operație și că nu și-ar fi dorit să o facă vreodată. „Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. (…) Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine”, a fost mesajul pe care Andreea Bănică l-a transmis pe Instagram.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro