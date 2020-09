Andreea Bănică face campanie pentru prevenirea cancerului de sân dintr-un motiv foarte personal

View this post on Instagram

Astazi am avut onoarea sa fiu invitata in sesiune de live a celor de la @fundatia_renasterea, unde am povestit ce m-a facut sa ma alatur cauzei lor – sprijinirea femeilor care lupta cu o boala nemiloasa, cancerul. Este boala care a rapit-o pe mama mea de langa mine foarte devreme, boala pe care as sterge-o de pe acest pamant daca as putea. Fundatia Renasterea este alaturi in fiecare an de femeile ce sufera de cancer de san, atat pe durata tratamentului, cat si in timpul recuperarii. Va incurajez si pe voi, asa cum am facut-o si cu oamenii apropiati mie, sa va inscrieti in echipa mea si sa donati. Gasiti mai multe detalii la mine pe story si link de donatii in bio! 👆 Haideti sa fim eroi pentru femeile din Romania! O inscriere = o donatie de 50 RON = o testare! Inscrierea ta poate salva o viata! 💕 #RFTC2020#Renasterea2020 #FundatiaRenasterea