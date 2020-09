Feli Donose a fost cerută în căsătorie

View this post on Instagram

Copilul meu, comoara mea, Tu imi esti Soarele si Luna. O stie lumea-ntreaga! Da! Ca te iubesc dintotdeauna! Eu am tot spus pe ici pe colo Ca te astept si c-ai sa vii! Iar intr-o zi de iarna, iata, Si chiar in zi de sarbatoare, Te-ai inteles cu Dumnezeu Sa imi faceti surpriza vietii Si in brate sa-mi vii! Si ai venit, iubita mamei! Si azi se implineste anul! Ce suflet cu ochi mari albastri Imi adoarme pe mana dreapta! Ne faci oameni mai buni, Lunito! Ne-ai scos din suflet egoismul Ne-ai pus la schimb lumina multa Si prin iubirea ce ne-o dai, Ne urci la Cer treapta cu treapta. Copile bun, iti multumim Ca ne-ai ales sa-ti fim parinti Taticul tau este vrajit! Stii cat de mult iubeste marea! Spune ca ochii tai, Lunito, In culoare si bunatate, Sunt de-un albastru inspre verde Ca marea primavara. Fetita mea cu zambet magic Cu ochii mari si parul fin, Iti vom pazi pasii in viata Din prima zi, pe veci AMIN! La multi ani, Nora Luna din Poveste ❤️