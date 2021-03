Cu ce probleme de sănătate se confruntă în acest moment Andreea Bănică? Anunțul făcut de artistă

Andreea Bănică le-a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe Instagram că se confruntă cu unele probleme de sănătate și din acest motiv a fost nevoită să anuleze un spectacol pe care îl avea programat.

Pe 22 martie artista a fost invitată în emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars, iar a doua zi le-a mărturisit fanilor prin mai multe mesaje postate pe Instagram Stories că se confruntă cu unele probleme de sănătate, însă nu a dat foarte multe detalii.

„Din păcate, din cauza unei probleme de săntate nu voi reuși să susțin în această seară evenimentul pe care îl aveam planificat.

Mi-a fost foarte greu să iau această decizie pentru că toată viața am fost obișnuită să cânt în orice condiții, fără să spun nu: cu febră 40, la -10 grade, pe ploaie, însărcinată, supărată, mi-am respectat orice promisiune.

De data asta însă este o stare care nu îmi permite să fac asta și mi-aș fi dorit mult ca atunci când voi cânta din nou, după atât timp, să fiu în cele mai bune condiții și în cea mai bună formă a mea”, a scris Andreea Bănică pe InstaStory.

Artista a anunțat și că evenimentul la care trebuia să participe a fost reprogramat pentru data de 31 martie și le-a mulțumit fanilor pentru înțelegere și pentru mesajele pe care le-a primit de la aceștia.

Nu este prima dată când Andreea Bănică vorbește deschis despre problemele sale de sănătate. Cântăreața în vârstă de 42 de ani a dezvăluit recent într-o serie de Instastories că după prima naștere, a descoperit că are niște probleme hormonale, iar de atunci este foarte atentă cu privire la stilul ei de viață.

„După cele două nașteri, de fapt, după prima naștere, corpul meu a luat-o puțin razna. Am întâmpinat niște probleme hormonale. După asta am încercat să descopăr problemele, iau tratament de atunci, de vreo 5-6 ani. Ulterior l-am făcut pe Noah, a fost un noroc. Ideea e că am început să am un regim de viață sănătos.”

Andreea Bănică a spus că s-a hotărât să meargă la medic după ce a observat că depune grăsime în anumite zone ale corpului. „Văzând pe corpul meu că organismul meu nu mai răspunde atât de ușor la orice fel de mâncare și că se depune imediat pe abdomen, umeri, brațe, eu nu depuneam grăsime așa de repede, întotdeauna am avut mâinile subțiri. Ideea este că văzând toate aceste lucruri și faptul că începusem să am niște dereglări foarte mari hormonale am luat atitudine, am fost la doctor, mi s-a prescris tratament, de atunci sunt sub tratament. La fiecare 6 luni merg la control.”

Artista a mai povestit că de 6 ani acordă o foarte mare atenție alimentației sale și că toată viața va urma un regim. „De vreo 5-6 ani de zile sunt atentă la ceea ce mănânc. Clar, se vede pe corpul meu. Nu mai pot să mănânc orice. Dacă fac exces 2-3 zile după aceea tot eu trag și am de suferit și muncesc foarte mult pentru asta. Sunt momente în care îmi doresc să mănânc anumite feluri de mâncare și mă uit la copiii mei sau la Lucian care nu are nicio treabă, el mănâncă orice. Dar, eu îmi doresc să fiu sănătoasă, să arăt bine pentru mine, familia mea, copiii mei și publicul meu. Regimul meu de viață e bazat pe un calcul de calorii.

Toată viața voi fi atentă, voi avea un regim de viață sănătos, probabil cu mici excepții la un Crăciun, Paște și zile onomastice. Este normal să fiu atentă cu mine pentru că până la urmă sunt eu importantă pentru mine, familia mea, pentru voi”, a spus Andreea Bănică pe Instastories.

Citește și:

Chiara Ferragni a devenit mamă pentru a doua oară și a publicat prima imagine cu fetița ei

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro