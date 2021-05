Ce mesaj a transmis Victor Rebengiuc după ce s-a vaccinat anti-Covid: „Negi virusul şi mori din cauza lui”

Cunoscutul și apreciatul actor Victor Rebengiuc a dezvăluit că s-a vaccinat anti-Covid după ce la finalul anului trecut a fost depistat cu coronavirus, deși a respectat cu strictețe măsurile de protecție.

Invitat la emisiunea Insider politic de la Prima TV, Victor Rebengiuc a vorbit despre perioada în care a fost diagnosticat cu coronavirus, simptomele pe care le-a avut și a lansat un mesaj dur la adresa celor care contestă măsurile impuse de autorități și a celor care nu cred în existența virusului.

„Şi prima doză şi pe a doua le-am făcut cu Pfizer. Nu am avut nimic împotriva vaccinului, chiar aşteptam să apară un vaccin care să ne apere într-un fel, să ne dea o siguranţă. Nu am negat coronavirusul niciodată, pentru că nu mă duce mintea la aşa ceva – să pot să neg o realitate. Cu multă bucurie am făcut vaccinul şi nu s-a întâmplat nimic. Şi fac vaccinuri. De obicei, fac în fiecare toamnă un vaccin antigripal”, a declarat actorul în vârstă de 87 de ani.

În ceea ce îi privește pe cei care nu cred în existența acestui virus și aleg să protesteze împotriva restricțiilor stabilite de autorități Victor Rebengiuc a declarat: „Sunt nişte oameni care nu înţeleg. Nu pot înţelege în ce situaţie se află, ce se întâmplă cu lumea asta. E un lucru pe care nu îl poţi caracteriza. Cum să te înţelegi cu oamenii ăştia? Ce să le spui? Când vezi în jurul tău, în toată lumea, că mor pe capete oamenii care nu se apără, nu se feresc de asta, ce îi deranjează o minimă protecţie, să îşi pună la gură masca?”.

Actorul l-a dat drept exemplu pe Bogdan Stanoevici, fost actor şi militant anti-mască, care a decedat după ce a negat vehement virusul. „Negi virusul şi mori din cauza lui. Din lupta contra, dar a fost mai tare virusul”, a mai precizat Rebengiuc.

Celebrul actor român a fost depistat cu coronavirus anul trecut, precizând la acel moment că a reușit să depășească destul de ușor momentul, din fericire a făcut o formă ușoară care nu a necesitat internare, dar că timp de două săptămâni a stat în autoizolare la domiciliu și a urmat tratamentul prescris de medici. Victor Rebengiuc a precizat că nu știe cum s-a infectat cu coronavirus, cu atât mai mult cu cât el respectă măsurile de protecție impuse de autorități și recomandate de specialiști.

„Mască port toată ziua, doar aici, acasă nu port și nu mă deranjează, n-am deloc niciun fel de impresie neplăcută în legătură cu masca, m-am obișnuit. Port masca și respect măsurile de securitate care s-au luat. Și cu toate acestea, am fost și eu infectat și am stat două săptămâni în carantină. Asta este boala, este un pericol. Nu știu ce se întâmplă. N-am avut o formă gravă, am avut foarte puțin, n-am avut simptome ale bolii. Am stat două săptămâni cuminte în casă, aici, închis, am urmat un tratament care mi-a fost prescris și gata!”, a povestit Victor Rebengiuc la Digi24.

Foto: Arhiva ELLE