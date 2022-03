Delia, dezvăluiri emoționante despre relația cu mama ei: "M-a crescut așa cum a putut..."

Delia este una dintre cele mai de succes artiste din România și a vorbit recent despre copilărie și relația apropiată pe care o are cu mama ei, Gina Matache.

Într-un interviu acordat Antena Stars, Delia și-a amintit cu drag de copilărie și s-a declarat recunoscătoare mamei ei pentru tot ceea ce i-a oferit de-a lungul vieții ei.

„Ca toți cei din perioada de după comunism era bine, astăzi nu era bine. Astăzi, privind în urmă nu era bine. Atunci, copil fiind, nu aveai ce să faci. Au fost și ei formați, la rândul lor, de părinții lor. Nu am nimic de reporșat, îi mulțumesc că m-a crescut așa cum a putut și că m-a făcut om mare”, a mărturisit Delia Matache, în cadrul emisiunii Star News .

Nu este prima dată când Delia vorbește despre copilăria ei. Invitată într-un realizat de Andra, Delia a făcut dezvăluiri despre viața ei personală, amintindu-și episoade din copilăria și adolescența care au format-o și au determinat-o să ajungă adultul care este astăzi. A fost pentru prima dată când vedeta povestește că a avut probleme cu autoritatea impusă de părinți, dar și că a plecat de acasă, la vârsta de 18 ani.

Printre multele mărturisiri intime, Delia a făcut dezvăluiri despre modul deosebit de strict în care a fost crescută și educată de părinții săi, mod care a determinat-o, în cele din urmă, să se revolte împotriva lor și să plece de acasă.

„Eu nu aş vrea să fiu un părinte cum erau părinţii mei, spartani. Erau prea autoritari, aşa era pe atunci. Mă certau din orice, pentru o notă la şcoală, orice. Bine că şi eu minţeam uneori. La 18 ani am plecat de acasă. M-a enervat mama. Era cu chestii din alea, să fii la opt acasă. Mergeam şi eu la un film, la o întâlnire. Nu făceam chestii rele. Dar când am făcut 18 ani am zis: gata nu se mai poate, vreau să fac ce vreau.”