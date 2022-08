Irina și Răzvan Fodor, fotografii inedite din vacanță. Ce destinații au ales: „Nu am avut un plan clar”

Irina și Răzvan Fodor se află de câteva zile într-un tur pe care îl realizează în Europa. Cei doi nu sunt singuri, ci alături de fiica lor, Diana. Au ajuns în mai multe destinații până acum și au împărtășit și cu fanii lor câteva gânduri, dar și imagini din această călătorie.

Pe Instagram, Irina Fodor a mărturisit că a rămas impresionată de Valea Loarei și de peisajul spectaculos pe care a avut ocazia să-l vadă.

„E drept că nu am avut timp să surprind toate frumusețile din excursia noastră prin valea Loarei, dar asta pentru că m-a furat peisajul la fiecare pas și pur și simplu am uitat să mai scot telefonul din buzunar. În curând, ne vom întoarce spre Italia, mai exact, către Lago di Garda și tare ne-ar ajuta, pe drum, o oprire sau două ca să avem timp să ne tragem și sufletul printre sutele de kilometri și să mai vedem lucruri frumoase.”

Într-un alt mesaj, transmis pe Instagram, Irina Fodor a dezvăluit că au plecat cu mașina și nu au avut un plan bine stabilit. Destinația o stabilesc cu o seară înainte, iar până acum au ajuns în Ungaria, Croația, Slovenia și Italia. Prezentatoarea TV a povestit că fiica lor, Diana, este fascinată de această aventură.

„Nu am avut un plan clar de vacanță, așa că ne-am urcat în mașină și am condus încotro am simțit. Am hotărât să nu ne grăbim, să nu facem un scop din a ajunge din punctul „A” în punctul „B” și să ne bucurăm de ce întâlnim pe traseu. De obicei, seara, relaxați, la un pahar de vin, votăm traseul pentru a doua zi și căutăm locuri de cazare disponibile. Așa că, până acum, am traversat Ungaria, Croația, Slovenia și Italia. Ne-am oprit un pic la Balaton, ne-am bălăcit, ne-am relaxat, acum am ajuns în Veneția și de mâine… mai vedem noi pe unde ajungem. Cea mică e fascinată de aventura asta, eu și Fodorică ne bucurăm de bucuria ei și de tot timpul ăsta pe care îl avem împreună, așa că, până acum, nu pot să zic decât că am făcut o alegere perfectă de vacanță. Keep in touch!”.