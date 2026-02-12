Geanina Ilieș, dezvăluiri sincere despre cea mai grea perioadă din viața ei: „M-a învățat să prețuiesc mai mult prezentul”

Geanina Ilieș a vorbit sincer despre anul trecut și cât de dificil a fost pentru familia ei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Geanina Ilieș
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Geanina Ilieș a traversat recent clipe deosebit de dificile, după ce mama ei a avut probleme serioase de sănătate și a fost supusă unei intervenții chirurgicale complicate.

Geanina Ilieș, detalii despre momentele dificile

Într-un interviu recent, vedeta Antena Stars vorbește despre cum a reușit să treacă peste cumpăna prin care a trecut, despre cât de fragilă poate fi viața și despre factorii care i-au oferit sprijin în aceste momente grele.

„2025 a fost un an intens, poate unul dintre cei mai încărcați emoțional din viața mea. A venit cu multe lucruri bune, cu proiecte frumoase, dar și cu momente grele care m-au pus la încercare, și nu numai pe mine, ci întreaga familie. Am trecut printr-o cumpănă foarte mare legată de mama mea. O operație dificilă care ne-a speriat pe toți și care m-a făcut să-mi dau seama, încă o dată, cât de fragil este totul. M-a întărit și mai mult acest an, m-a maturizat și m-a învățat să prețuiesc mai mult prezentul. Sfârșitul anului a fost ca o binecuvântare și am simțit din plin acest lucru. Starea de sănătate a mamei s-a îmbunătățit și este din ce în ce mai bine”, a povestit Geanina Ilieș pentru Cancan.

Dezvăluiri despre fiul ei, Patrick

Pe lângă grijile legate de sănătatea mamei, Geanina Ilieș a trebuit să se adapteze și la distanța față de fiul său, Patrick, care a plecat să studieze în Barcelona.

„Fără îndoială, să-l las să plece. Când era mic, oboseala era fizică. Acum e emoțională. Atunci știam că depinde de mine. Acum trebuie să am încredere că se va descurca singur și asta e mult mai greu pentru o mamă. Dar azi, după aproape 6 luni, deja lucrurile au intrat pe un făgaș normal. Eu m-am obișnuit cu ideea, el s-a adaptat foarte bine la universitate, și-a făcut prieteni în Barcelona, s-a obișnuit să aibă grijă singur de el. Și chiar îmi dă o liniște, pentru că o face foarte bine”, a explicat prezentatoarea TV.

Prezentatoarea TV a mai dezvăluit cum se împacă până acum de dorul de fiul ei.

„Nu cred că există mamă care să fie pregătită pentru momentul în care copilul pleacă departe. Distanța nu e ușoară deloc. Casa e mai goală, uneori prea liniștită. Recunosc, îmi lipsesc lucrurile mărunte, zgomotul, întrebările lui, prezența. Nu mai am după cine să strâng în casă și chiar ne amuzăm amândoi pe tema asta. În același timp, mă bucur enorm să-l văd crescând, să-l văd cum devine independent și cum își descoperă drumul. Vorbim des la telefon, iar asta mă ajută mult. Am învățat să-l las liber, chiar dacă inima de mamă ar vrea să-l țină mereu aproape. Ceea ce trăiește el acum este o transformare care nu poate decât să mă bucure ca mamă.”

Geanina Ilieș a vorbit și despre experiența de a deveni mamă la o vârstă fragedă. Prezentatoarea TV l-a născut pe fiul ei la vârsta de 21 de ani și simte că au crescut împreună.

„Cea mai mare provocare a fost să cresc eu, în timp ce îl creșteam pe el. Am devenit mamă când încă mă descopeream ca femeie. Mi-am dorit un copil de tânără. Îl vizualizam și știam și ce nume va avea. Nu știu dacă am transmis Universului, dar cu siguranță Dumnezeu m-a auzit. Nu mi-a fost ușor, dar a fost o perioadă frumoasă și cred că tocmai asta ne-a legat atât de mult. A trebuit să învăț repede ce înseamnă să fii responsabilă, să ai răbdare, să faci sacrificii. Patrick m-a învățat să fiu cea mai bună versiune a mea, ca mamă și ca femeie”, a mai spus Geanina Ilieș.

Geanina Ilieș, confesiuni rare despre divorț

Geanina Ilieș, prezentatoarea știrilor Antena Stars, este o persoană rezervată atunci când vine vorba despre viața ei personală și rareori a vorbit despre divorțul dureros prin care a trecut în 2011.

Într-un interviu acordat recent, prezentatoarea a vorbit despre motivul pentru care fiul ei, Patrick, a ales să nu păstreze legătura cu tatăl lui.

„Nu cred că a apucat să-l afecteze divorțul, pentru că era foarte mic. Avea vreo 2 ani jumate – 3, dacă nu mă înșel. Ușor, ușor, a înțeles, că nu mai există partea asta paternă. Nu mai păstrează legătura, el a ales să nu mai păstreze legătura. Eu nu am vorbit niciodată despre tatăl lui Patrick, din punctul ăsta de vedere, pentru că, indiferent ce a fost, este tatăl lui și eu respect foarte mult acest lucru. Nici când eram foarte supărată pe el nu am făcut acest lucru, nici lui Patrick nu i-am spus, au fost momente în care poate eu în fața lui zâmbeam, dar mă închideam în cameră și plângeam, dar a trecut. M-am ajutat eu, pe mine, cu foarte multe lucruri”, a dezvăluit Geanina Ilieș în podcastul Nicoletei Luciu.

Citește și:
Chris Noth, noi declarații tăioase despre serialul And Just Like That și relația cu Sarah Jessica Parker

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Universitatea Monștrilor - Ediția nr. 54 (Disney. Ediția de platină)! Universitatea Monștrilor - Ediția nr. 54 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Povestea Jucăriilor 3 - Ediția nr. 53 (Disney. Ediția de platină)! Povestea Jucăriilor 3 - Ediția nr. 53 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
CRBL răspunde criticilor legate de divorțul de Elena Vîșcu: "Nu mai ascultați tot, că nu e așa"
People
CRBL răspunde criticilor legate de divorțul de Elena Vîșcu: "Nu mai ascultați tot, că nu e așa"
Anca Țurcașiu dezvăluie secretul relației cu partenerul ei. Cum o ajută Călin Șerban: "N-am încetat să cred că viața merge mai departe"
People
Anca Țurcașiu dezvăluie secretul relației cu partenerul ei. Cum o ajută Călin Șerban: "N-am încetat să cred că viața merge mai departe"
Jena Malone, actrița din The Hunger Games, s-a logodit cu Jack Buckley: "Un vis devenit realitate"
People
Jena Malone, actrița din The Hunger Games, s-a logodit cu Jack Buckley: "Un vis devenit realitate"
Lino Golden și partenera lui au stabilit data cununiei civile. Cei doi nu mai vor să aștepte: "Îmi doream să fac chestia asta"
People
Lino Golden și partenera lui au stabilit data cununiei civile. Cei doi nu mai vor să aștepte: "Îmi doream să fac chestia asta"
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India: "M-a consumat emoțional teribil"
People
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India: "M-a consumat emoțional teribil"
Marc Anthony îl acuză pe Brooklyn Beckham că minte, pe fondul declarațiilor despre dansul Victoriei de la nuntă
People
Marc Anthony îl acuză pe Brooklyn Beckham că minte, pe fondul declarațiilor despre dansul Victoriei de la nuntă
Libertatea
Imagini cu Ioana Ginghină într-o rochie transparentă, în care și-a lăsat sânii la vedere. Anunțul făcut despre Alexandru Ciucu: „Nu mai scap de el”
Imagini cu Ioana Ginghină într-o rochie transparentă, în care și-a lăsat sânii la vedere. Anunțul făcut despre Alexandru Ciucu: „Nu mai scap de el”
Pe cine a angajat Cătălin Măruță la podcastul lui. Au lucrat împreună „La Măruță”: „Discretă, dar esențială”
Pe cine a angajat Cătălin Măruță la podcastul lui. Au lucrat împreună „La Măruță”: „Discretă, dar esențială”
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Câți români s-au uitat pe PRO TV la ora 15.00, în primele zile după ce emisiunea lui Cătălin Măruță a dispărut de pe post
Câți români s-au uitat pe PRO TV la ora 15.00, în primele zile după ce emisiunea lui Cătălin Măruță a dispărut de pe post
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Unica.ro
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
catine.ro
Blake Lively și Justin Baldoni nu au ajuns la o înțelegere. Cei doi au petrecut șase ore în sala de negocieri
Blake Lively și Justin Baldoni nu au ajuns la o înțelegere. Cei doi au petrecut șase ore în sala de negocieri
Horoscopul zilei de 13 februarie 2026. Capricornii se bucură de reușite. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 februarie 2026. Capricornii se bucură de reușite. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum îndepărtezi rapid petele de sare de pe cizme. Trucuri eficiente pentru sezonul rece
Cum îndepărtezi rapid petele de sare de pe cizme. Trucuri eficiente pentru sezonul rece
Durata de viață a prosoapelor de baie. Cum știi că e momentul pentru o schimbare
Durata de viață a prosoapelor de baie. Cum știi că e momentul pentru o schimbare
Mai multe din people
Francisca, mărturisiri despre naștere. Artista și TJ Miles au devenit părinții unei fetițe: "Lacrimile noastre..."
Francisca, mărturisiri despre naștere. Artista și TJ Miles au devenit părinții unei fetițe: "Lacrimile noastre..."
People

Francisca și soțul ei, TJ Miles, au devenit recent părinții unei fetițe.

+ Mai multe
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare: "Acum, de exemplu, ne dorim să ne mutăm"
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare: "Acum, de exemplu, ne dorim să ne mutăm"
People

Vlad Gherman a dezvăluit cum sunt gestionate finanțele familiei.

+ Mai multe
Tudor Chirilă, dezvăluiri rare despre teatru, rolul de mentor la Vocea României și familie: "N-am regretul Cupei Davis"
Tudor Chirilă, dezvăluiri rare despre teatru, rolul de mentor la Vocea României și familie: "N-am regretul Cupei Davis"
People

Tudor Chirilă a vorbit despre apariția sa în piesa "Rinocerii", rolul de mentor la Vocea României și familia lui.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC