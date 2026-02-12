Geanina Ilieș, dezvăluiri sincere despre cea mai grea perioadă din viața ei: „M-a învățat să prețuiesc mai mult prezentul”

Geanina Ilieș a traversat recent clipe deosebit de dificile, după ce mama ei a avut probleme serioase de sănătate și a fost supusă unei intervenții chirurgicale complicate.

Geanina Ilieș, detalii despre momentele dificile

Într-un interviu recent, vedeta Antena Stars vorbește despre cum a reușit să treacă peste cumpăna prin care a trecut, despre cât de fragilă poate fi viața și despre factorii care i-au oferit sprijin în aceste momente grele.

„2025 a fost un an intens, poate unul dintre cei mai încărcați emoțional din viața mea. A venit cu multe lucruri bune, cu proiecte frumoase, dar și cu momente grele care m-au pus la încercare, și nu numai pe mine, ci întreaga familie. Am trecut printr-o cumpănă foarte mare legată de mama mea. O operație dificilă care ne-a speriat pe toți și care m-a făcut să-mi dau seama, încă o dată, cât de fragil este totul. M-a întărit și mai mult acest an, m-a maturizat și m-a învățat să prețuiesc mai mult prezentul. Sfârșitul anului a fost ca o binecuvântare și am simțit din plin acest lucru. Starea de sănătate a mamei s-a îmbunătățit și este din ce în ce mai bine”, a povestit Geanina Ilieș pentru Cancan.

Dezvăluiri despre fiul ei, Patrick

Pe lângă grijile legate de sănătatea mamei, Geanina Ilieș a trebuit să se adapteze și la distanța față de fiul său, Patrick, care a plecat să studieze în Barcelona.

„Fără îndoială, să-l las să plece. Când era mic, oboseala era fizică. Acum e emoțională. Atunci știam că depinde de mine. Acum trebuie să am încredere că se va descurca singur și asta e mult mai greu pentru o mamă. Dar azi, după aproape 6 luni, deja lucrurile au intrat pe un făgaș normal. Eu m-am obișnuit cu ideea, el s-a adaptat foarte bine la universitate, și-a făcut prieteni în Barcelona, s-a obișnuit să aibă grijă singur de el. Și chiar îmi dă o liniște, pentru că o face foarte bine”, a explicat prezentatoarea TV.

Prezentatoarea TV a mai dezvăluit cum se împacă până acum de dorul de fiul ei.

„Nu cred că există mamă care să fie pregătită pentru momentul în care copilul pleacă departe. Distanța nu e ușoară deloc. Casa e mai goală, uneori prea liniștită. Recunosc, îmi lipsesc lucrurile mărunte, zgomotul, întrebările lui, prezența. Nu mai am după cine să strâng în casă și chiar ne amuzăm amândoi pe tema asta. În același timp, mă bucur enorm să-l văd crescând, să-l văd cum devine independent și cum își descoperă drumul. Vorbim des la telefon, iar asta mă ajută mult. Am învățat să-l las liber, chiar dacă inima de mamă ar vrea să-l țină mereu aproape. Ceea ce trăiește el acum este o transformare care nu poate decât să mă bucure ca mamă.”

Geanina Ilieș a vorbit și despre experiența de a deveni mamă la o vârstă fragedă. Prezentatoarea TV l-a născut pe fiul ei la vârsta de 21 de ani și simte că au crescut împreună.

„Cea mai mare provocare a fost să cresc eu, în timp ce îl creșteam pe el. Am devenit mamă când încă mă descopeream ca femeie. Mi-am dorit un copil de tânără. Îl vizualizam și știam și ce nume va avea. Nu știu dacă am transmis Universului, dar cu siguranță Dumnezeu m-a auzit. Nu mi-a fost ușor, dar a fost o perioadă frumoasă și cred că tocmai asta ne-a legat atât de mult. A trebuit să învăț repede ce înseamnă să fii responsabilă, să ai răbdare, să faci sacrificii. Patrick m-a învățat să fiu cea mai bună versiune a mea, ca mamă și ca femeie”, a mai spus Geanina Ilieș.

Geanina Ilieș, confesiuni rare despre divorț

Geanina Ilieș, prezentatoarea știrilor Antena Stars, este o persoană rezervată atunci când vine vorba despre viața ei personală și rareori a vorbit despre divorțul dureros prin care a trecut în 2011.

Într-un interviu acordat recent, prezentatoarea a vorbit despre motivul pentru care fiul ei, Patrick, a ales să nu păstreze legătura cu tatăl lui.

„Nu cred că a apucat să-l afecteze divorțul, pentru că era foarte mic. Avea vreo 2 ani jumate – 3, dacă nu mă înșel. Ușor, ușor, a înțeles, că nu mai există partea asta paternă. Nu mai păstrează legătura, el a ales să nu mai păstreze legătura. Eu nu am vorbit niciodată despre tatăl lui Patrick, din punctul ăsta de vedere, pentru că, indiferent ce a fost, este tatăl lui și eu respect foarte mult acest lucru. Nici când eram foarte supărată pe el nu am făcut acest lucru, nici lui Patrick nu i-am spus, au fost momente în care poate eu în fața lui zâmbeam, dar mă închideam în cameră și plângeam, dar a trecut. M-am ajutat eu, pe mine, cu foarte multe lucruri”, a dezvăluit Geanina Ilieș în podcastul Nicoletei Luciu.

