Geanina Ilieș, confesiuni rare despre divorț. De ce fiul ei nu păstrează legătura cu tatăl lui: „Eu respect foarte mult acest lucru”

Geanina Ilieș este mama unui băiat, pe nume Patrick, pe care îl are din căsnicia cu fostul ei soț, de care a divorțat în 2011. Patrick are acum 18 ani și va începe în curând cursurile unei prestigioase facultăți din Barcelona.

Geanina Ilieș, prezentatoarea știrilor Antena Stars, este o persoană rezervată atunci când vine vorba despre viața ei personală și rareori a vorbit despre divorțul dureros prin care a trecut în 2011.

Într-un interviu acordat recent, prezentatoarea a vorbit despre motivul pentru care fiul ei, Patrick, a ales să nu păstreze legătura cu tatăl lui.

Prezentatoarea a povestit că a fost contactată recent de fostul ei soț, care și-a declarat dorința de a relua legătura cu fiul lor.

Într-un interviu acordat recent, Geanina Ilieș a vorbit cu sinceritate despre legătura profundă pe care o are cu fiul ei, dar și despre momentele de tranziție care se apropie.

„Da (urmează să dea Bacalaureatul n.red.), dar am scăpat de o grijă pentru că el a intrat la facultate deja. S-a pregătit înainte. Mi-a făcut o mare bucurie. Ca mamă pot spune că sunt fericită pentru el. I-am spus mereu că pentru el învață. ‘E important, cel puțin pentru adolescența ta, pentru formarea ta, să ai o stabilitate din acest punct de vedere’, asta i-am spus. Eu zic că am fost o mamă bună, nu am fost o mamă care să vrea ca fiul ei să crească după anumite criterii. Am fost și prieteni, am fost și mamă, în primul rând, și am știut să pun niște limite. Acum are 18 ani și jumătate, e cu un cap mai mare decât mine și încă este obișnuit să mă întrebe dacă are voie să iasă afară, îmi cere permisiunea aceasta. Mi se pare foarte frumos și mi-am dat seama că ne-am format o relație de respect. Permisiunea aceasta cred că ține mai mult de respect. Eu am încredere în el, știu că nu face prostii, știu ce am acasă. Uite că ne-am ținut departe de ele.”, a spus ea pentru viva.ro.