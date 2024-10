Geanina Ilieș, mesaj emoționant pentru fiul ei. Patrick a împlinit 18 ani: „Voi fi lângă tine toată viața mea”

Geanina Ilieș a avut motive de sărbătoare. Fiul ei a împlinit 18 ani, iar cu ocazia asta prezentatoarea TV a transmis un mesaj plin de emoție.

Geanina Ilieș este mama unui băiat, pe nume Patrick, pe care îl are din căsnicia cu fostul ei soț, de care a divorțat în 2011. Cu prilejul majoratului, prezentatoarea Știrilor Antena Stars i-a organizat fiului ei o petrecere pe cinste. Geanina Ilieș a avut și o urare specială pentru Patrick.

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Geanina Ilieș a vorbit despre creșterea fiului ei, Patrick. Prezentatoarea TV a povestit cum a construit o comunicare deschisă cu băiatul ei, ajuns la vârsta adolescenței.

„Eu am conștientizat un lucru, atunci când vorbim despre adolescenții din generația actuală, trebuie să ne axăm un pic pe noi ca părinți și cât de deschiși suntem să ne lăsăm ego-ul la o parte pentru a comunica cu ei, pentru a înțelege că ei se fomează în perioada asta, încep să se dezvolte și trebuie să-i lași să ia decizii pentru ei, într-o anumită limită. Ei să simtă că devin persoane mature și au nevoie să se simtă implicați în viață și în discuții. Cel mai important lucru pentru mine a fost să am o comunicare deschisă cu Patrick, cred că aici e problema generațiilor. Noi am fost crescuți în acea paradigmă tradițională a furiei și a fricii, că așa ne spunea părinții noștri: „Să ai grijă să nu mă faci de râs, să iei note mari, că dacă nu, mă supăr pe tine”, pedepse, șamd. și cred că aici a fost problema”, a declarat Geanina Ilieș pentru VIVA!