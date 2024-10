Academy Museum Gala 2024: ținutele fabuloase cu care vedetele au atras toate privirile

Academy Museum Gala 2022 a reunit nume mari ale cinematografiei în cadrul unui eveniment spectaculos. Este cea de-a patra ediție a acestui eveniment anual, care strânge bani pentru expozițiile, inițiativele educaționale și programarea publică ale muzeului. De altfel, în cadrul evenimentului a fost strânsă suma de 11 milioane de dolari care este destinată susținerii expozițiilor cinematografice și inițiativelor comunităților locale.

Evenimentul a servit ca ocazie de a onora cinematografia și oamenii care își aduc contribuția la dezvoltarea și promovarea acestei arte. Laureații din acest an au fost Paul Mescal, Rita Moreno și Quentin Tarantino; Mescal a primit the Vantage Award ca artist emergent, Moreno a fost onorată cu Premiul Icon, iar Tarantino a primit the Luminary Award.

Co-președinții serii au fost Nicole Kidman, Salma Hayek, Eva Longoria, Tyler Perry și administratorul Muzeului Academiei, Dr. Eric Esrailian. Comitetul gazdă al galei a fost format din Kirsten Dunst, Ariana Grande, Demi Moore și Saoirse Ronan.

Lista de invitați este și mai plină de vedete. Cu sezonul premiilor chiar după colț, celebritățile își pregătesc deja look-urile pentru covorul roșu – iar ținutele sunt cu adevărat memorabile. Răsfoiește galeria de mai sus pentru a vedea unele dintre cele mai bune look-uri purtate de vedete la eveniment.

Foto: PR, Profimedia, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro