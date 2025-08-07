Ispitele cosmetice ale lunii august 2025 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Cele mai noi și mai bune formule pentru îngrijirea tenului, a corpului și a părului sunt aici. Încearcă-le cu încredere și vei vedea rezultate.

Must-have

Având o sticlă iconică, portabilă, care o face irezistibilă, N°1 DE CHANEL Serum-in-Mist calmează, protejează și redă strălucirea pielii de la răsărit până la apus. Formula sa are la bază extractul de camelie roșie, care stimulează mecanismele de apărare ale pielii și o protejează de stresul oxidativ, calmând instantaneu tenul.

De colecție

Casa de bijuterii de lux Les Néréides și-a croit un nume și în domeniul parfumeriei de nișă, iar fiecare creație aromată cucerește cu un mix de ingrediente speciale, atent selecționate. Dintre noile lansări, preferatele noastre sunt Bois de Songes, Fleurs de Peau și Lune Rousse. Le găsești pe nicheparfumerie.ro și în magazinele Niche Parfumerie.

Îngrijire de top

Măștile FOREO IRIS™ Hydrating Hydrogel Eye Mask iluminează zona obosită a ochilor, atenuează cearcănele și pungile și minimizează liniile fine, oferindu-ți un aspect mai odihnit și un plus de încredere. Formula este una pur vegană, cu 96 % dintre ingrediente de origine naturală: retinol, ceramide, colagen, vitamina C, niacinamidă sau acid folic. Disponibile pe notino.ro.

Luminozitate

Loțiunea SUZANOBAGIMD™ Claribright este dovedit clinic că îmbunătățește vizibil luminozitatea pielii în doar patru săptămâni. Produsul are o formulă delicată, non-iritantă și calmantă, pentru a transforma vizibil pielea. În plus, reduce vizibil roșeața și calmează tenul, combate stresul oxidativ, susține reînnoirea celulară și ajută la refacerea barierei pielii. Disponibilă pe obagi.ro.

Dior Solar

Pentru un bronz superb, apelează cu încredere la gama Dior Solar. Dior Solar The Sublimating Oil poate fi aplicat pe tot corpul, pentru a pune în evidență pielea bronzată. Dior Solar The Self-Tanning Gel, disponibil în două variante, pentru corp și pentru ten, te ajută să prelungești viața bronzului, dar și asigură o nuanță strălucitoare.

Tenul perfect

Crema Lipino de la Dr. Melaxin este ideală pentru pielea grasă, sensibilă sau predispusă la acnee. Cu o textură lejeră, non-comedogenică și ingrediente atent selecționate (niacinamide, acid hialuronic, zinc, complex peptidic), crema reglează producția de sebum, previne blocarea porilor, calmează iritațiile și menține pielea echilibrată – fără a încărca tenul. Disponibilă pe bilenegre.ro.

Golden Hour

Noua colecție Juicy Fizz de la KIKO Milano este o celebrare vibrantă a frumuseții inspirate de ritualul aperitivo. Infuzate cu arome proaspete de citrice italiene, produsele sunt create pentru a accentua strălucirea naturală a pielii. Texturile inovatoare – gel, cremă și formule pe bază de apă – sunt ușor de aplicat și rezistente.

Elixir parfumat

Gaultier Divine Elixir de Jean Paul Gaultier este o declarație senzuală într-o sticlă simbol al feminității moderne. Parfumul debutează cu o notă surprinzătoare de sare, ce adaugă un accent îndrăzneț și proaspăt. În inima compoziției înflorește tuberoza, iar baza se așterne caldă și catifelată cu boabe de tonka, aducând rafinament.

Coafura perfectă

Spray-ul pentru păr Keune Climate Control Spray oferă până la 90% protecție împotriva umidității, conferind coafurii siguranța de a rămâne intactă indiferent de vreme, chiar și în zilele toride de vară. Oferă protecție termică de până la 230°C/446°F, este perfect pentru menținerea părului elegant și fără fire rebele și are parfum revigorant.

Briză răcoritoare

Noua colecție pentru îngrijire corporală SABON Minty Spark Yuzu oferă o explozie de răcoare și un parfum revigorant. Cu texturile sale ușoare, apoase, această linie răcoritoare oferă o senzație unică de relaxare și bunăstare. Ingredientul vedetă este extractul de mentă de apă, apreciat pentru proprietățile sale aromatice, calmante și protectoare.

Relansare

LONCOLOR a relansat gama de vopsea semipermanentă fără amoniac LONCOLOR Trendy Colors, într-un nou ambalaj fresh, cu o paletă mai bogată cu 10 nuanțe noi și strălucitoare și cu 85% ingrediente de origine naturală. Formula sa este delicată cu firul de păr și asigură o culoare împrospătată timp de două până la 14 spălări.

Eficiență maximă

Gelul micro-exfoliant anti-pete pigmentare La Roche-Posay Mela B3 purifică pielea cu delicatețe și o netezește vizibil instantaneu. Formula sa are la bază ingredientul activ patentat Melasyl, care interceptează excesul de melanină înainte de a leza pielea, și PHA 1%, ce exfoliază delicat și ajută pielea să absoarbă mai bine ingredientele active.

Culoare de impact

Rujul lichid Infaillible Laque Resistance de la L’Oréal Paris acoperă buzele cu o culoare intensă și strălucitoare, cu rezistență de până la 16 ore. Formula sa este îmbogățită cu squalane, un ingredient cu beneficii de hidratare, iar textura lichidă poate fi aplicată fără efort și cu precizie cu aplicatorul cu burete conic.

Nuanțe mate

Givenchy reinventează eleganța cu noul Le Rouge Velvet Matte: un ruj cu siluetă slim, design negru lăcuit cu detalii argintii și sigiliul 4G. Formula sa catifelată oferă culoare intensă și uniformă până la 24 de ore, în timp ce acidul hialuronic și untul de shea asigură hidratare și confort până la șase ore.

Tonuri de vanilie

Parfumul Coach Gold este o invitație la a-ți dezvălui strălucirea interioară. Parfumul radiant îmbină senzualitatea notelor de vanilie cu un acord reconfortant de flori de migdal, lăsând o urmă captivantă de ambră aurie. Dispunând de logo-ul iconic Coach Horse and Carriage, ambalajul exterior are un efect auriu texturat pentru a conferi prețiozitate parfumului.

Un scalp sănătos

Noua gamă de haircare Joico Scalp Vitality hidratează și hrănește rădăcinile pentru a reechilibra scalpul uscat, elimină impuritățile, calmează, reduce mâncărimea și oferă confort. Ingredientele-cheie sunt urzica, o sursă bogată de vitamine, și tehnologia Smart-Release, un sistem unic cu ulei de măceșe, arginină și keratină, ce repară, întărește și protejează părul.

#MarkYourWay

Pășind cu încredere în industria frumuseții și cu angajament față de inovație, Romina Gingașu a lansat brand-ul Romina’s Beauty. Rujul Trouble Lips Romina’s Red este o declarație de rafinament și eleganță, oferă o nuanță care se potrivește tuturor tonurilor de piele, are un ambalaj metalic, un capac magnetic și o textură personalizată cu finisaj satinat.

Un păr sănătos

Produsele pentru îngrijirea părului Satinique sunt formulate fără substanțe chimice agresive, fiind menite a curăța și a hidrata părul și scalpul, menținând un nivel optim al pH-ului, astfel încât să prezinte siguranță pentru întreaga familie, inclusiv copiii (cu vârsta 3+). Descoperă noile produse Satinique de îngrijire a părului și scalpului pe amway.ro.

Iluminare

Dr.Jart+ Brightamin Brightening Eye Serum Stick are o formulă îmbogățită cu vitaminele C și E, iluminează instant zona ochilor și netezește liniile fine. Se topește delicat pe piele, fără să o încarce, lăsând un efect vizibil de prospețime și vitalitate și poate fi folosit atât dimineața, cât și seara. Disponibil pe notino.ro.

Ingrediente naturale

Rutina de îngrijire a pielii începe chiar de la duș, datorită gelurilor LUX Botanicals care conțin ingrediente din natură dedicate îngrijirii pielii și te îmbie cu arome exotice. Cele patru game sunt Frezie și Aloe Vera, Ylang-Ylang și Cica, Smochină și Ulei de Geranium, Floare de cireș și Niacinamide.

De încercat și de adorat:

Absolut de parfum Bal d’Afrique, BYREDO, 100 ml, 1.600 lei, disponibil în Madison Perfumery

Apă de parfum Gucci Flora Gorgeous Gardenia Intense, Gucci, 100 ml, 930 lei

Apă de parfum L’Eau Pure, Kenzo, 50 ml, 414 lei

Apă de parfum La Vie est Belle Vanille Nude, Lancôme, 100 ml, 853 lei

Apă de parfum Narciso Radiante, Narciso Rodriguez, 30 ml, 399 lei

Blush lichid de obraz, Fat Cheeks, NYX Professional Makeup, 44,99 lei

Concentrat pentru uniformizarea tenului 10% Niacinamide Booster, Paula’s Choice, 301 lei

Cremă anti-îmbătrânire Rénergie H.P.N. UVMUNE SPF50, Lancôme, 465 lei

Cremă corectoare pentru zona ochilor Revitalift Laser, L’Oréal Paris, 99,15 lei

Cremă cu Aloe Vera și SPF 50+ PA++++, Holika Holika, 112 lei, disponibilă pe bilenegre.ro

Cremă de corp Vitamin B3+ Body Cream, Babaria, 33,95 lei, disponibilă pe tuju.ro

Loțiune pentru curățarea tenului LA MOUSSE Camellia Cleansing Cream-to-Foam, Chanel, 311 lei

Mască cu efect hidratant pentru ten Deep Comfort, Returnu, 15 lei, disponibilă pe bilenegre.ro

Parfum Million Gold for Her, Rabanne, 50 ml, 585 lei

Spumă pentru curățarea tenului DIOR OFF/ON Foaming Cleanser, DIOR, 284 lei

Stick cu protecție solară Glow Up Sun Stick SPF 50+, Bio Balance, 58,95 lei, disponibil pe tuju.ro

Șampon concentrat So Pure Clarify Refill, Keune, 145 lei

Ulei de corp cu protecție solară Huile En Brume Solaire Nutrizone SPF30, Guinot, 273 lei, disponibil pe topline.ro

Ulei hidratant pentru păr Glaze Drops, Kérastase, 221 lei

