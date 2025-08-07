Ispitele cosmetice ale lunii august 2025 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Temperaturile caniculare ne fac mai atente la produsele de îngrijire pe care le folosim și ne determină să încercăm formule noi, chiar și pentru machiaj sau parfumerie.

Homepage  / Beauty / Beauty Shopping
  de  Madalina Frasineanu
N°1 DE CHANEL Serum-in-Mist
VEZI FOTO
POZA 1 / 40

Cele mai noi și mai bune formule pentru îngrijirea tenului, a corpului și a părului sunt aici. Încearcă-le cu încredere și vei vedea rezultate.

Must-have

Având o sticlă iconică, portabilă, care o face irezistibilă, N°1 DE CHANEL Serum-in-Mist calmează, protejează și redă strălucirea pielii de la răsărit până la apus. Formula sa are la bază extractul de camelie roșie, care stimulează mecanismele de apărare ale pielii și o protejează de stresul oxidativ, calmând instantaneu tenul.

De colecție

Casa de bijuterii de lux Les Néréides și-a croit un nume și în domeniul parfumeriei de nișă, iar fiecare creație aromată cucerește cu un mix de ingrediente speciale, atent selecționate. Dintre noile lansări, preferatele noastre sunt Bois de Songes, Fleurs de Peau și Lune Rousse. Le găsești pe nicheparfumerie.ro și în magazinele Niche Parfumerie.

Îngrijire de top

Măștile FOREO IRIS™ Hydrating Hydrogel Eye Mask iluminează zona obosită a ochilor, atenuează cearcănele și pungile și minimizează liniile fine, oferindu-ți un aspect mai odihnit și un plus de încredere. Formula este una pur vegană, cu 96 % dintre ingrediente de origine naturală: retinol, ceramide, colagen, vitamina C, niacinamidă sau acid folic. Disponibile pe notino.ro.

Luminozitate

Loțiunea SUZANOBAGIMD™ Claribright este dovedit clinic că îmbunătățește vizibil luminozitatea pielii în doar patru săptămâni. Produsul are o formulă delicată, non-iritantă și calmantă, pentru a transforma vizibil pielea. În plus, reduce vizibil roșeața și calmează tenul, combate stresul oxidativ, susține reînnoirea celulară și ajută la refacerea barierei pielii. Disponibilă pe obagi.ro.

Dior Solar

Pentru un bronz superb, apelează cu încredere la gama Dior Solar. Dior Solar The Sublimating Oil poate fi aplicat pe tot corpul, pentru a pune în evidență pielea bronzată. Dior Solar The Self-Tanning Gel, disponibil în două variante, pentru corp și pentru ten, te ajută să prelungești viața bronzului, dar și asigură o nuanță strălucitoare.

Tenul perfect

Crema Lipino de la Dr. Melaxin este ideală pentru pielea grasă, sensibilă sau predispusă la acnee. Cu o textură lejeră, non-comedogenică și ingrediente atent selecționate (niacinamide, acid hialuronic, zinc, complex peptidic), crema reglează producția de sebum, previne blocarea porilor, calmează iritațiile și menține pielea echilibrată – fără a încărca tenul. Disponibilă pe bilenegre.ro.

Golden Hour

Noua colecție Juicy Fizz de la KIKO Milano este o celebrare vibrantă a frumuseții inspirate de ritualul aperitivo. Infuzate cu arome proaspete de citrice italiene, produsele sunt create pentru a accentua strălucirea naturală a pielii. Texturile inovatoare – gel, cremă și formule pe bază de apă – sunt ușor de aplicat și rezistente.

Elixir parfumat

Gaultier Divine Elixir de Jean Paul Gaultier este o declarație senzuală într-o sticlă simbol al feminității moderne. Parfumul debutează cu o notă surprinzătoare de sare, ce adaugă un accent îndrăzneț și proaspăt. În inima compoziției înflorește tuberoza, iar baza se așterne caldă și catifelată cu boabe de tonka, aducând rafinament.

Coafura perfectă

Spray-ul pentru păr Keune Climate Control Spray oferă până la 90% protecție împotriva umidității, conferind coafurii siguranța de a rămâne intactă indiferent de vreme, chiar și în zilele toride de vară. Oferă protecție termică de până la 230°C/446°F, este perfect pentru menținerea părului elegant și fără fire rebele și are parfum revigorant.

Briză răcoritoare

Noua colecție pentru îngrijire corporală SABON Minty Spark Yuzu oferă o explozie de răcoare și un parfum revigorant. Cu texturile sale ușoare, apoase, această linie răcoritoare oferă o senzație unică de relaxare și bunăstare. Ingredientul vedetă este extractul de mentă de apă, apreciat pentru proprietățile sale aromatice, calmante și protectoare.

Relansare

LONCOLOR a relansat gama de vopsea semipermanentă fără amoniac LONCOLOR Trendy Colors, într-un nou ambalaj fresh, cu o paletă mai bogată cu 10 nuanțe noi și strălucitoare și cu 85% ingrediente de origine naturală. Formula sa este delicată cu firul de păr și asigură o culoare împrospătată timp de două până la 14 spălări.

Eficiență maximă

Gelul micro-exfoliant anti-pete pigmentare La Roche-Posay Mela B3 purifică pielea cu delicatețe și o netezește vizibil instantaneu. Formula sa are la bază ingredientul activ patentat Melasyl, care interceptează excesul de melanină înainte de a leza pielea, și PHA 1%, ce exfoliază delicat și ajută pielea să absoarbă mai bine ingredientele active.

Culoare de impact

Rujul lichid Infaillible Laque Resistance de la L’Oréal Paris acoperă buzele cu o culoare intensă și strălucitoare, cu rezistență de până la 16 ore. Formula sa este îmbogățită cu squalane, un ingredient cu beneficii de hidratare, iar textura lichidă poate fi aplicată fără efort și cu precizie cu aplicatorul cu burete conic.

Nuanțe mate

Givenchy reinventează eleganța cu noul Le Rouge Velvet Matte: un ruj cu siluetă slim, design negru lăcuit cu detalii argintii și sigiliul 4G. Formula sa catifelată oferă culoare intensă și uniformă până la 24 de ore, în timp ce acidul hialuronic și untul de shea asigură hidratare și confort până la șase ore.

Tonuri de vanilie

Parfumul Coach Gold este o invitație la a-ți dezvălui strălucirea interioară. Parfumul radiant îmbină senzualitatea notelor de vanilie cu un acord reconfortant de flori de migdal, lăsând o urmă captivantă de ambră aurie. Dispunând de logo-ul iconic Coach Horse and Carriage, ambalajul exterior are un efect auriu texturat pentru a conferi prețiozitate parfumului.

Un scalp sănătos

Noua gamă de haircare Joico Scalp Vitality hidratează și hrănește rădăcinile pentru a reechilibra scalpul uscat, elimină impuritățile, calmează, reduce mâncărimea și oferă confort. Ingredientele-cheie sunt urzica, o sursă bogată de vitamine, și tehnologia Smart-Release, un sistem unic cu ulei de măceșe, arginină și keratină, ce repară, întărește și protejează părul.

#MarkYourWay

Pășind cu încredere în industria frumuseții și cu angajament față de inovație, Romina Gingașu a lansat brand-ul Romina’s Beauty. Rujul Trouble Lips Romina’s Red este o declarație de rafinament și eleganță, oferă o nuanță care se potrivește tuturor tonurilor de piele, are un ambalaj metalic, un capac magnetic și o textură personalizată cu finisaj satinat.

Un păr sănătos

Produsele pentru îngrijirea părului Satinique sunt formulate fără substanțe chimice agresive, fiind menite a curăța și a hidrata părul și scalpul, menținând un nivel optim al pH-ului, astfel încât să prezinte siguranță pentru întreaga familie, inclusiv copiii (cu vârsta 3+). Descoperă noile produse Satinique de îngrijire a părului și scalpului pe amway.ro.

Iluminare

Dr.Jart+ Brightamin Brightening Eye Serum Stick are o formulă îmbogățită cu vitaminele C și E, iluminează instant zona ochilor și netezește liniile fine. Se topește delicat pe piele, fără să o încarce, lăsând un efect vizibil de prospețime și vitalitate și poate fi folosit atât dimineața, cât și seara. Disponibil pe notino.ro.

Ingrediente naturale

Rutina de îngrijire a pielii începe chiar de la duș, datorită gelurilor LUX Botanicals care conțin ingrediente din natură dedicate îngrijirii pielii și te îmbie cu arome exotice. Cele patru game sunt Frezie și Aloe Vera, Ylang-Ylang și Cica, Smochină și Ulei de Geranium, Floare de cireș și Niacinamide.

De încercat și de adorat:

  • Absolut de parfum Bal d’Afrique, BYREDO, 100 ml, 1.600 lei, disponibil în Madison Perfumery
  • Apă de parfum Gucci Flora Gorgeous Gardenia Intense, Gucci, 100 ml, 930 lei
  • Apă de parfum L’Eau Pure, Kenzo, 50 ml, 414 lei
  • Apă de parfum La Vie est Belle Vanille Nude, Lancôme, 100 ml, 853 lei
  • Apă de parfum Narciso Radiante, Narciso Rodriguez, 30 ml, 399 lei
  • Blush lichid de obraz, Fat Cheeks, NYX Professional Makeup, 44,99 lei
  • Concentrat pentru uniformizarea tenului 10% Niacinamide Booster, Paula’s Choice, 301 lei
  • Cremă anti-îmbătrânire Rénergie H.P.N. UVMUNE SPF50, Lancôme, 465 lei
  • Cremă corectoare pentru zona ochilor Revitalift Laser, L’Oréal Paris, 99,15 lei
  • Cremă cu Aloe Vera și SPF 50+ PA++++, Holika Holika, 112 lei, disponibilă pe bilenegre.ro
  • Cremă de corp Vitamin B3+ Body Cream, Babaria, 33,95 lei, disponibilă pe tuju.ro
  • Loțiune pentru curățarea tenului LA MOUSSE Camellia Cleansing Cream-to-Foam, Chanel, 311 lei
  • Mască cu efect hidratant pentru ten Deep Comfort, Returnu, 15 lei, disponibilă pe bilenegre.ro
  • Parfum Million Gold for Her, Rabanne, 50 ml, 585 lei
  • Spumă pentru curățarea tenului DIOR OFF/ON Foaming Cleanser, DIOR, 284 lei
  • Stick cu protecție solară Glow Up Sun Stick SPF 50+, Bio Balance, 58,95 lei, disponibil pe tuju.ro
  • Șampon concentrat So Pure Clarify Refill, Keune, 145 lei
  • Ulei de corp cu protecție solară Huile En Brume Solaire Nutrizone SPF30, Guinot, 273 lei, disponibil pe topline.ro
  • Ulei hidratant pentru păr Glaze Drops, Kérastase, 221 lei

Citește și:
8 trucuri care îți vor face părul mult mai frumos, sănătos și mătăsos

Foto: PR

Cele mai vândute colecții!
Rapunzel. Ai voie sa gresesti - Ediția nr. 94 (Biblioteca Disney) Rapunzel. Ai voie sa gresesti - Ediția nr. 94 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Intors pe dos.Nu te supara! - Ediția nr. 93 (Biblioteca Disney) Intors pe dos.Nu te supara! - Ediția nr. 93 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Stitch si excursia cu cortul - Ediția nr. 92 (Biblioteca Disney) Stitch si excursia cu cortul - Ediția nr. 92 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Regele Leu - Ediția nr. 91 (Biblioteca Disney) Regele Leu - Ediția nr. 91 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Aston Martin 1964 DB5 - ediția nr. 111 (Mașini de Colecție) Aston Martin 1964 DB5 - ediția nr. 111 (Mașini de Colecție) 24.99 RON Cumpără acum
Opel GT - ediția nr. 109 (Mașini de Colecție) Opel GT - ediția nr. 109 (Mașini de Colecție) 24.99 RON Cumpără acum
Toyota Land Cruiser Prado - ediția nr. 110 (Mașini de Colecție) Toyota Land Cruiser Prado - ediția nr. 110 (Mașini de Colecție) 24.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
7 trucuri mai puțin cunoscute pentru a-ți menține tenul tânăr
Beauty
7 trucuri mai puțin cunoscute pentru a-ți menține tenul tânăr
Ingredientul cheie de care tenul tău are nevoie, în funcție de vârsta ta
Beauty
Ingredientul cheie de care tenul tău are nevoie, în funcție de vârsta ta
Less is more: un machiaj de vară făcut să reziste
Beauty
Less is more: un machiaj de vară făcut să reziste
5 sfaturi utile pentru îngrijirea corespunzătoare a părului când ești în vacanță
Beauty
5 sfaturi utile pentru îngrijirea corespunzătoare a părului când ești în vacanță
Trucuri rapide de frumusețe pentru un look cool de vară
Beauty
Trucuri rapide de frumusețe pentru un look cool de vară
Sfaturile de beauty de care chiar trebuie să ții cont în această vară
Beauty
Sfaturile de beauty de care chiar trebuie să ții cont în această vară
Libertatea
Imagini din noua casă a Simonei Halep. Locuința a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București
Imagini din noua casă a Simonei Halep. Locuința a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București
Georgică Cornu, primele declarații după ce a scăpat de ordinul de protecție. Ce decizie a luat în legătură cu Marina Almășan
Georgică Cornu, primele declarații după ce a scăpat de ordinul de protecție. Ce decizie a luat în legătură cu Marina Almășan
Mesajul transmis de Doinița Oancea care a stârnit reacții în mediul online
Mesajul transmis de Doinița Oancea care a stârnit reacții în mediul online
Ce spune Horia Moculescu despre Ion Iliescu, după ce fostul președinte al României a murit: „Spre deosebire de Ceaușescu”
Ce spune Horia Moculescu despre Ion Iliescu, după ce fostul președinte al României a murit: „Spre deosebire de Ceaușescu”
Ego.ro
Iubita din umbră a campionului: Cine este Taisia?!?
Iubita din umbră a campionului: Cine este Taisia?!?
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Cătălin Bordea, reacție total neașteptată! Ce a spus după ce Livia și Spike s-au despărțit
Cătălin Bordea, reacție total neașteptată! Ce a spus după ce Livia și Spike s-au despărțit
Publicitate
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Ținute cool & produse esențiale de makeup
Ținute cool & produse esențiale de makeup
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Detalii neașteptate dezvăluite de Francesa de la Insula Iubirii despre părinții ei. „M-a făcut la 71 ani”
Detalii neașteptate dezvăluite de Francesa de la Insula Iubirii despre părinții ei. „M-a făcut la 71 ani”
Bianca Dan de la Insula Iubirii și-a făcut o nouă intervenție estetică. De ce a apelat la medicul estetician
Bianca Dan de la Insula Iubirii și-a făcut o nouă intervenție estetică. De ce a apelat la medicul estetician
Cum arăta Ion Iliescu în tinerețe. Imagini de colecție cu regretatul Președinte al României de pe vremea studenției
Cum arăta Ion Iliescu în tinerețe. Imagini de colecție cu regretatul Președinte al României de pe vremea studenției
Povestea cutremurătoare de viață a doamnei Cristiana de la Mireasa. Și-a pierdut fiul anul acesta și se luptă cu o boală cruntă. De ce a decis să poarte o perucă: „Dacă mă vedeți noaptea cu un baticuț pe cap…”
Povestea cutremurătoare de viață a doamnei Cristiana de la Mireasa. Și-a pierdut fiul anul acesta și se luptă cu o boală cruntă. De ce a decis să poarte o perucă: „Dacă mă vedeți noaptea cu un baticuț pe cap…”
Unica.ro
Coafurile care "întineresc" imediat orice femeie de peste 35 de ani. Au efect de lifting și "șterg" anii de pe chip!
Coafurile care "întineresc" imediat orice femeie de peste 35 de ani. Au efect de lifting și "șterg" anii de pe chip!
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Detalii neștiute până acum ies la iveală despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu. A fost căsătorit 20 de ani cu o celebră actriță din România, iar acum are o relație discretă cu un fost fotomodel. Ce s-a mai aflat acum despre misteriosul bărbat
Detalii neștiute până acum ies la iveală despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu. A fost căsătorit 20 de ani cu o celebră actriță din România, iar acum are o relație discretă cu un fost fotomodel. Ce s-a mai aflat acum despre misteriosul bărbat
Medicul lui Ion Iliescu a spus clar care a fost secretul longevității fostului președinte. "Respecta cu strictețe!" Așa a ajuns la 95 de ani
Medicul lui Ion Iliescu a spus clar care a fost secretul longevității fostului președinte. "Respecta cu strictețe!" Așa a ajuns la 95 de ani
catine.ro
Ce se întâmplă dacă bei apă cu sare amară. Efectele pe care le are pentru organism
Ce se întâmplă dacă bei apă cu sare amară. Efectele pe care le are pentru organism
Horoscopul zilei de 7 august 2025. Balanțele își pierd energia. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 august 2025. Balanțele își pierd energia. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce sentimente lasă aura ta în urmă, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce sentimente lasă aura ta în urmă, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Christina Applegate a fost internată în spital cu „foarte multe dureri”. Ce probleme de sănătate are actrița care a fost diagnosticată cu scleroză multiplă în 2021
Christina Applegate a fost internată în spital cu „foarte multe dureri”. Ce probleme de sănătate are actrița care a fost diagnosticată cu scleroză multiplă în 2021
Mai multe din beauty
Produsele de îngrijire a pielii la care trebuie să renunțăm pe timp de vară
Produsele de îngrijire a pielii la care trebuie să renunțăm pe timp de vară
Beauty

Este foarte important să ne adaptam rutina de îngrijire la noile condiții din timpul verii, așadar iată care sunt recomandările noastre.

+ Mai multe
Cum să-ți speli corect părul
Cum să-ți speli corect părul
Beauty

Folosind corect aceste metode, vei observa cum părul tău devine mai sănătos și mai strălucitor.

+ Mai multe
7 lucruri de care tenul tău are nevoie în fiecare zi
7 lucruri de care tenul tău are nevoie în fiecare zi
Beauty

Ne dorim un ten frumos, curat și sănătos și nimic nu ar trebui să ne stea în cale din atingerea scopului nostru.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC