Actori care au avut apariții scurte în filme, dar care au cucerit publicul

Există actori care reușesc oricum să te impresioneze, chiar dacă nu au intervenții foarte lungi în filme, iar totul se datorează interpretării lor de excepție. Acest lucru s-a întâmplat și în cazul starurilor de mai jos, care au avut apariții scurte în pelicule. Pentru aceste roluri, unii actori au fost premiați cu diferite premii din partea industriei.

Viola Davis – Doubt (2008)

În filmul Doubt, Viola Davis a jucat-o pe doamna Miller, mama primului elev de culoare al unei școli catolice. Actrița apare pe micile ecrane timp de opt minute, într-o scenă în care se întâlnește cu directoarea școlii, Aloysius Beauvier, jucată de Meryl Streep, care bănuiește că Donald Miller este abuzat de noul preot. Pentru performanța din film, Viola Davis a fost nominalizată în 2009 la Oscar la categoria cea mai bună actriță în rol secundar.

Zendaya – Dune (2021)

Filmul Dune, adaptat după celebrul roman SF al lui Frank Herbert, a primit o mulțime de aprecieri, însă fanii au fost șocați după ce au văzut că Zendaya apare pe ecrane șapte minute. Actrița o interpretează pe Chani, însă, spre bucuria fanilor, ea va avea mai multe intervenții în continuarea filmului, care va acoperi a doua parte a romanului.

Judi Dench – Shakespeare in Love (1998)

Judi Dench a reușit să impresioneze pe toată lumea în filmul Shakespeare in Love din 1998, odată cu portretizarea Reginei Elisabeta I. În mod surprinzător, apariția actriței a durat opt minute. Un an mai târziu, a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru performanța sa. În cadrul discursului de acceptare, ea a glumit pe seama faptului că apare destul de puțin.

Meat Loaf – Rocky Horror Picture Show (1975)

Meat Loaf l-a jucat pe Eddie în filmul cult Rocky Horror Picture Show, care are la bază un musical popular. Cântărețul are în film o intervenție foarte scurtă, mai precis pentru un moment muzical, înainte de a fi ucis de către Frank-N-Furter.

Gwyneth Paltrow – Contagion (2011)

În pelicula Contagion, regizată de Steven Soderbergh, Gwyneth Paltrow o interpretează pe Beth Emhoff, pacienta zero a unei pandemii. Ea moare în primele zece minute din acest film care surprinde ce anume se întâmplă atunci când un virus ucigaş apărut în China se răspândeşte rapid la nivel global, făcând milioane de victime, în timp ce profesioniști din domeniul sănătății din lumea întreagă încearcă să găsească un vaccin.

Drew Barrymore – Scream (1996)

Scream este unul dintre cele mai populare filme thriller cu adolescenți din anii ’90. Actrița Drew Barrymore a jucat-o pe Casey Becker în această peliculă despre mai mulți adolescenți care ajung să fie martorii unei crime. Și ea apare o perioadă scurtă pe marile ecrane înainte de a fi ucisă cu brutalitate chiar la începutul filmului. Actrița a petrecut cinci zile pe platourile de filmare pentru a realiza acea scenă.

Cher – Mamma Mia! Here We Go Again (2018)

Deși ne-am fi dorit să o vedem mult mai mult pe Cher în Mamma Mia: Here We Go Again, apariția vedetei a durat șapte minute și jumătate. Cher a interpretat-o pe Ruby Sheridan, mama personajului jucat de Meryl Streep, Donna, și bunica Sophiei, interpretată de Amanda Seyfried, o mamă absentă din viața fiicei ei și care e interesată de o carieră muzicală.

Beatrice Straight – Network (1976)

În filmul Network, Beatrice Straight o interpretează pe Louise Schumacher, o femeie care este înșelată de soțul ei. Actrița a petrecut trei zile pe platourile de filmare, iar rezultatul a constat în trei scene care durează aproximativ șase minute. De asemenea, actrița a fost recompensată cu un premiu Oscar la categoria cea mai bună actriță în rol secundar pentru acest rol.

Ruby Dee – American Gangster (2007)

Actrița Ruby Dee a jucat-o pe mama lui Frank Lucas, personajul interpretat pe Den Washington în filmul American Gangster. Apariția actriței a durat mai puțin de zece minute. Pentru acest rol, a fost nominalizată la Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar și a câștigat la Screen Actors Guild premiul la aceeași categorie.

Jonathan Groff – Hamilton (2020)

Jonathan Groff l-a interpretat pe Regele George al III-lea în pelicula Hamilton care surprinde povestea de viață a unuia dintre cei mai importanți părinți fondatori ai Americii și a primului secretar al Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, Alexander Hamilton. Având trei momente muzicale care durează mai puțin de opt minute, actorul a reușit să fie nominalizat la un premiu Emmy pentru performanța sa.

Citește și:

Actori care sunt extrem de dificili pe platourile de filmare

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro