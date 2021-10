Actori care sunt extrem de dificili pe platourile de filmare

În ciuda admirației pe care o avem pentru diferite staruri, trebuie să realizăm că în unele cazuri putem fi dezamăgiți de felul în care se poartă în viața reală. Fie că vorbim de comportamente greșite, conflicte, discuții aprinse în contradictoriu, nemulțumiri, acești actori sunt cunoscuți pentru cât de dificili sunt în spatele camerelor de filmat.

Bruce Willis

Fanii actorului Bruce Willis l-au văzut atât în filme de acțiune, precum Die Hard (1988) cât și comedii criminale, cum ar fi The Whole Nine Yards. După terminarea serialului Moonlighting, în 1989, a devenit unul dintre actorii de succes de la Hollywood. Cu toate astea, reputația actorului a fost afectată de comportamentul său. A lucrat cu regizorul Kevin Smith pentru comedia Cop Out, iar acesta a fost dezamăgit de experiența cu celebrul actor. Willis a refuzat să stea cu Smith în timp ce promovau pelicula. Chiar și Sylvester Stallone a avut probleme cu el când a fost vorba de filmul Expendables 3 pentru că își dorea o mărire de salariu și a fost înlocuit cu Harrison Ford.

Katherine Heigl

Mulți au descoperit-o pe Katherine Heigl odată cu rolul Izzie Stevens din serialul Grey’s Anatomy. Însă a jucat și în filme precum The Ugly Truth, One for the Money și Unforgettable. A criticat comportamentele colegilor săi și proiectele în care fost implicată, spunând despre filmul Knocked Up, cea care a făcut-o celebră, că este sexist. Se pare că actrița petrecea prea mult timp la machiaj, avea cerințe mari în ceea ce privește salariul și insista să schimbe scenariul.

Russell Crowe

Russell Crowe și-a făcut un renume în industria cinematografică și este cunoscut pentru o varierate de filme în care a jucat, de la Les Miserables, The Nice Guys, până la Gladiator, pentru care care a fost și recompensat cu un premiu Oscar. În ciuda acestor aspecte, nu este o experiență foarte plăcută să lucrezi cu el. A fost implicat în mai multe incidente violente. A avut o dispută și cu producătorul Gladiator, Branko Lustig, care ar fi vrut să părăsească producția din cauza actorului.

Lindsay Lohan

Printre filmele de succes în care a jucat Lindsay Lohan se numără Parent Trap, Mean Girls și Freaky Friday. Cariera ei a fost una tumultoasă, iar de-a lungul anilor a avut probleme din cauza consumului de alcool și droguri și a fost internată de mai multe ori în clinicile de dezintoxicare. A fost arestată pentru furt și conducerea unei mașini sub influența alcoolului. Actrița America Ferrera a spus despre Lindsay Lohan că întârzia în mod constant la filmări și că nu dădea dovadă de profesionalism.

Val Kilmer

Val Kilmer este recunoscut pentru rolurile din The Doors, The Saint, The Salton Sea și Kiss Kiss Bang Bang. Chiar dacă este unul dintre actorii faimoși de la Hollywood, Kilmer nu a fost lipsit de controverse. Mai mulți regizori s-au arătat revoltați de comportamentul său.

Christian Bale

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că a muncit din greu pentru a se bucura de succes, iar filmele American Psycho, The Dark Knight și American Hustle ne arată acest lucru. Însă colegii cu care a lucrat Christian Bale de-a lungul timpului îl consideră dificil. Se pare că actorul are un temperament dificil, iar momentele petrecute cu el pe platourile de filmare s-au dovedit a fi pline de provocări.

Gwyneth Paltrow

Se7en, Shakespeare in Love, The Talented Mr. Ripley și The Royal Tenenbaums sunt câteva dintre peliculele în care am putut să o admirăm pe Gwyneth Paltrow. Dincolo de munca pe care a depus-o, nu este o vedetă plăcută de către industrie. Actrița avea pretenții destul de mari, unele dintre acestea fiind exagerate. Din motive necunoscute, Paltrow a refuzat să vorbească cu Scarlett Johansson pe platoul de filmare de la Iron Man 2.

Sharon Stone

De la celebrul Basic Instinct și până la filme independente, dar apreciate de public, precum Broken Flowers și The Disaster Artist, Sharon Stone rămâne una dintre actrițele iconice de la Hollywood. A primit un Glob de Aur și a fost nominalizată pentru filmul din 1995 al lui Martin Scorsese, Casino. Despre actriță s-a spus că ar fi exigentă.

January Jones

January Jones este cunoscută pentru rolul Betty Draper din serialul Mad Men. A mai apărut și în The Last Man on Earth și X-Men: First Class. Trecând peste aceste performanțe, a fost descrisă ca fiind o persoană rece și ignorantă.

Teri Hatcher

Teri Hatcher a jucat alături de Eva Longoria, Marcia Cross, Felicity Huffman şi Vanessa Williams în faimosul serial Desperate Housewives. Atunci când actrița Nicollette Sheridan l-a dat în judecată pe creatorul serialului, Marc Cherry, în timpul procesului acesta a numit-o pe Teri Hatcher „cea mai rea femeie din lume.”

