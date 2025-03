Vlăduța Lupău, declarații despre cei doi copii. Cum păstrează un echilibru între familie și carieră: „Prioritate are momentan viața de mămică”

Vlăduța Lupău și Adi Rus, fost portar al echipei de fotbal CFR Cluj, trăiesc de mai mulți ani o poveste de dragoste și s-au căsătorit în anul 2019. În luna iulie a anului 2024, artista și partenerul ei de viață au devenit părinți pentru a doua oară. Cântăreața și soțul ei au împreună doi băieți, pe Iair și pe Isaia.

În cadrul unui interviu acordat recent, Vlăduța Lupău a vorbit deschis despre felul în care reușește să se împartă între viața de familie și cariera muzicală. Pentru artistă, creșterea celor doi copii ocupă primul plan și își dorește să fie o mamă prezență în viața băieților ei.

„Să știi că prioritate are momentan viața de mămică, pentru că nu îmi doresc să pierd prea mult din viața copiilor mei, fiindcă anii trec. Desigur, îmi fac timp special pentru proiecte și mereu „lucrez” la partea asta când copiii dorm. (râde) Uite, de exemplu, la studio merg noaptea, iar repetițiile le fac când cel mare e la creșă și cel mic are somnul de prânz vreo 3 ore”, a declarat Vlăduța Lupău pentru tvmania.ro .

În ceea ce privește planurile pentru anul 2025, Vlăduța Lupău și-a propus să realizeze mai multe lucruri. Pe lângă toate concertele pe care le organizează, artista vrea să acorde o atenție deosebită educației pe care o oferă copiilor ei.

„Anul ăsta vine cu lucruri mari. Îmi doresc, în primul rând, să organizez concertele mele, cu care deja am o tradiție să urc pe scenă. De exemplu, să revin cu „Seara asta facem show” la Sala Palatului și cu turneul meu de Crăciun, „Vin acasă de Crăciun”. De asemenea, vreau să-mi cresc copiii aproape de tot ceea ce fac, să trăiască intens la fel ca mine.”

Pe contul ei de Instagram, Vlăduța Lupău a transmis un mesaj special pentru soțul ei cu prilejul aniversării lui. Cu această ocazia, cântăreața a dezvăluit și una dintre primele imagini pe care le-a realizat alături de cel care i-a devenit ulterior partener de viață.

„La mulți ani, celui mai bun prieten al meu! Tatăl copiilor mei, soțul meu și iubirea mea!

Să fii sănătos și să putem să-i creștem frumos pe băieții noștri, iar peste ani când ne uităm în urmă la fotografii și ne amintim ce vremuri am trăit, să fim mereu cu zâmbetul pe față.

Am pus la final una din primele noastre poze, făcute în mașină la o întâlnire… ca să nu uităm de unde am început.

Te iubim! Cu dragoste mare, Isaia, Iair și Vlăduța”, a fost mesajul scris de Vlăduța Lupău pe Instagram.