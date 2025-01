Vlăduța Lupău, imagini inedite din Arabia Saudită. Motivul pentru care fiul ei cel mic a rămas acasă: „I-am promis că…”

Vlăduța Lupău a decis că este momentul să ia o pauză binemeritată după o perioadă intensă de muncă. Vedeta a plecat într-o vacanță la soare, însă un detaliu a atras atenția fanilor: cel mai mic membru al familiei, Isaia, nu a însoțit-o.

Artista se bucură de o etapă minunată din viața sa, fiind o femeie împlinită atât pe plan personal, cât și profesional. Cu doi băieți, Iair, născut în 2022, și Isaia, venit pe lume anul trecut, Vlăduța a revenit rapid pe scenă după cea de-a doua naștere, demonstrându-și dedicarea față de cariera sa.

Pentru a se relaxa și a petrece timp de calitate alături de familia sa, cântăreața a ales să călătorească într-un loc însorit de pe malul Mării Roșii, în Arabia Saudită. În această aventură, o însoțesc soțul ei și fiul mai mare, Iair. Cu toate acestea, internauții au remarcat că Isaia a rămas în România.

Vlăduța Lupău a explicat că decizia de a-l lăsa pe Isaia acasă a fost influențată de grija față de sănătatea acestuia. Vedeta a mărturisit că i-a fost teamă să călătorească cu el un drum atât de lung, din cauza riscului de expunere la viruși care i-ar putea afecta imunitatea fragilă.

„Am decis să rămână acasă, pentru ca am considerat că este prea mic pentru o distanță atât de mare și nu am vrut să îl pască vreo boală pe care ar fi putut-o lua de prin aeroport sau avion. Asta pentru că până la 6 luni, știți bine că se pot administra foarte puține tratamente. Desigur, nu-i țin pe niciunul într-un glob de sticlă și în următoarea vacanță deja are și el biletul cumpărat. I-am promis că o să ne întoarcem și cu el aici!”, a dezvăluit Vlăduța Lupău prin intermediul rețelelor de socializare.