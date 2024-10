Vlăduța Lupău, imagini inedite din locuința sa de 3 milioane de euro. Cum și-a amenajat artista casa: „La designul camerei am contribuit eu 100%”

Vlăduța Lupău și soțul ei, Adi Rus, s-au mutat în locuința de vis alături de cei doi fii ai lor. Cântăreața și-a realizat propriul studio de înregistrări și a investit, conform informațiilor din presa mondenă, aproape 3 milioane de euro în această casă.

Cuplul a amenajat o curte spațioasă, o terasă și o piscină, oferindu-le un spațiu ideal pentru relaxare. Vlăduța a împărtășit recent pe rețelele de socializare câteva imagini din noua locuință, inclusiv din studioul său profesional, unde își desfășoară activitatea artistică.

De asemenea, Vlăduța a împărtășit cu urmăritorii săi și detalii legate de camera copilului, pe care a decorat-o cu jucării și elemente adorabile.

„Camera copilului e cea mai frumoasă cameră din toată casa! Mi-am dorit să fie cu norișori și ursuleți! Așa am și făcut-o, iar la designul camerei am contribuit eu 100%, chiar dacă în restul casei am avut designer. Aici mi-am pus eu toate ideile și plăcerile. Doarme în cameră cu noi, chiar în pat cu noi de multe ori, pentru că așa ne place! Dar în unele nopți de peste weekend, când eu sunt efectiv epuizată, îl mutăm, ca să pot să mă odihnesc și eu”, spunea Vlăduța Lupău pe Instagram.