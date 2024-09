Vlăduța Lupău, schimbări radicale în viața ei, după ce a născut al doilea copil: „Aveam multe proiecte”

Vlăduța Lupău a fost nevoită să facă schimbări importante în viața personală și profesională după nașterea celui de-al doilea copil, Isaia. Artista a luat decizia de a renunța la concertul său tradițional de Crăciun, pe care îl organiza anual, pentru a se dedica pe deplin noului membru al familiei. Cu toate acestea, cântăreața și-a asigurat admiratorii că va reveni cu energie în anul următor.

În această vară, Vlăduța Lupău și soțul ei, fotbalistul Adi Rus, au devenit părinți pentru a doua oară, întâmpinându-l cu bucurie pe fiul lor, Isaia. De atunci, prioritățile artistei s-au schimbat radical, iar întreaga lor atenție se concentrează acum pe creșterea micuțului, ceea ce a condus la o pauză temporară de la angajamentele profesionale.

Cântăreața a dezvăluit că, după opt ani consecutivi în care a respectat cu strictețe tradiția concertului „Vin acasă de Crăciun”, a fost nevoită să anuleze evenimentul pentru a se dedica exclusiv familiei. Aceasta a explicat că decizia vine din dorința de a oferi toată grija și timpul său micuțului Isaia în această perioadă specială.

Vlăduța Lupău a mărturisit că sprijinul familiei sale este esențial și de neînlocuit în această etapă din viața ei. Cu un nou membru în familie, ajutorul celor apropiați a devenit cu atât mai important, mai ales că artista a fost recent invitată să participe la un concert aniversar. Cântăreața a recunoscut că, fără susținerea familiei, nu ar fi reușit să onoreze această invitație, având în vedere responsabilitățile crescute legate de îngrijirea lui Isaia.

Vlăduța Lupău a decis să posteze recent un clip pe InstaStory, în care a vorbit despre cum a reușit să își recapete rapid silueta după naștere. Artista a explicat că acest lucru se datorează în mare parte moștenirii sale genetice, dar și faptului că a fost mereu atentă la alimentație și nu a exagerat cu mâncarea.

„Cea mai întâlnită întrebare pe care o am pe Instagram, după ce am născut, cum a slăbit/ cum am scăpat de burtă/ care e secretul/ ce siropuri am băut. Nu am băut niciun sirop, secretul cred este genetica, în primul rând, al doilea, foamea, pentru că nu prea mănânc și, nu știu dacă e un secret sau nu, am purtat un chilot modelator. L-am purtat și după prima sarcină, când l-am născut pe Iair, care strânge extrem de tare…într-adevăr, am scăpat de burtă”, a mărturisit Vlăduța Lupău.