Noi imagini spectaculoase de la botezul lui Isaia, fiul cel mic al Vlăduței Lupău. Ce a povestit artista: „A fost ca în basme!”

Vlăduța Lupău s-a pregătit cu mare entuziasm pentru botezul celui de-al doilea fiu al său, Isaia, născut în luna iulie. Ceremonia a fost una spectaculoasă, fără daruri, iar nașii micuțului au fost Andra și Cătălin Măruță. Cunoscuta cântăreață, apreciată pentru talentul și carisma sa, trăiește una dintre cele mai frumoase perioade alături de soțul ei, Adi Rus, fost jucător la CFR Cluj, și de fiul lor de doi ani, Iair.

Evenimentul a avut loc într-un resort exclusivist, dotat cu piscină și diverse activități pentru a-i distra pe invitați, atât adulți, cât și copii. Deși petrecerea a fost restrânsă, destinată doar prietenilor apropiați și familiei, numărul celor prezenți va fi de aproximativ 200 de persoane.

Artista și soțul ei au stabilit și un dress-code pentru invitații la petrecere – all white – iar atmosfera a fost animată de concertele susținute de Maria Dragomiroiu, Pepe și Horia Brenciu. Tema decorului a fost una rafinată, cu aranjamente florale albe, care s-au armonizat perfect cu locația aleasă pentru această ocazie specială.

Ulterior, artista a dezvăluit mai multe imagini și clipuri de la petrecere, inclusiv unele fotografii în care apare în ipostaze romantice alături de soțul ei.

Ea a mai oferit și câteva detalii despre organizarea evenimentului.

„A fost ca în basme! Am ales atât de bine locația cât și oamenii care ne-au ajutat să o înflorim (…) Petrecerea a fost de vis! Fix așa cum ne-am dorit! Aveam emoții dacă putem face ceva măcar la fel de frumos ca la botezului lui Iair … și eu cred ca da, am reușit!”, a povestit cântăreața.

Ulterior, ea a împărtășit și un video inedit de la petrecere, în care a dezvăluit cum a arătat tortul.

Ziua botezului a coincis cu aniversarea zilei de naștere a Andrei, cântăreața fiind sărbătorită cu tort în timpul evenimentului.

„La mulți ani, @andra Îți dorim zile senine și binecuvântate de Dumnezeu! Îți mulțumim că am devenit o familie! Aș avea multe de zis și de scris, dar tu știi prețuirea și iubirea mea și a familiei mele! Nu visam vreodată că vei fi mama spirituală a copilului meu și iată de ziua ta a fost și sărbătoarea lui. Mulțumim din suflet pentru bucurie”, a scris Vlăduța Lupău pe Instagram.

Vlăduța dezvăluise că Andra și Cătălin Măruță vor fi nașii micuțului Isaia, povestind că de-a lungul anilor, între ea și Andra s-a dezvoltat o prietenie solidă, întărită prin colaborări la diverse evenimente majore.

„Un factor decizional în alegerea numelui sau, mai bine spus, o persoană care m-a ajutat să fixez până la urmă numele a fost și Iair. Îl tot întrebam care variantă să fie, pentru că noi mai aveam una. Nu știu dacă să dau din casă sau nu. Am întrebat-o și pe Andra (n.red. Măruță). I-am cerut să mă ajute să rezolv o problemă și am întrebat-o. Mi-a spus că ei i-ar plăcea mai mult numele pe care l-am și ales. Dacă dau din casă, atunci dau. O să se mărească familia și la voi, nu doar la noi. Se mărește familia voastră odată cu venirea micuțului Isaia pentru că… De aceea am vrut să aleagă Andra numele, pentru că o să fiți nașii lui”, a dezvăluit Vlăduța Lupău, în emisiunea „La Măruță” de la Pro TV.