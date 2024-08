Theo Rose și Horia Brenciu, imagini inedite din culisele noului sezon Vocea României: „Avem o echipă de nebuni”

Theo Rose și Horia Brenciu colaborează din nou în sezonul 12 al emisiunii Vocea României, având ambiția de a câștiga trofeul cu unul dintre concurenții lor. Artista a vorbit deschis despre echipa formată împreună cu colegul ei de breaslă, pe măsură ce filmările avansează.

Alături de Irina Rimes, Smiley, Tudor Chirilă și echipa formată din Theo Rose și Horia Brenciu, jurații sunt hotărâți să adune cele mai impresionante voci în echipele lor. Competiția va fi acerbă, fiecare luptând să își atragă cei mai talentați concurenți, cu speranța de a câștiga marele premiu în acest sezon.

Fiind foarte activă pe rețelele de socializare, Theo Rose își informează constant fanii despre progresul filmărilor. Ea a dezvăluit că echipa formată împreună cu Horia este deja în plină activitate. În plus, cei doi au lansat un cont de Instagram dedicat emisiunii și echipei lor, unde vor împărtăși momente din culisele show-ului.

Cei cinci antrenori de la Vocea României au făcut un salt înapoi în timp, îmbrăcați în costume strălucitoare care evocă stilul elegant al epocii victoriane, inspirat de popularul serial Netflix „Bridgerton'.

„Conceptul de anul acesta este legat de ‘Dă muzica mai tare’, sub conceptul general ‘Doar muzica contează’. Ne-am gândit cum să dramatizăm ideea de 'dă muzică mai tare' și faptul că muzica schimbă lumea, schimbă cu totul personajele și modul în care suntem în acel moment. Și atunci am făcut legătura aceasta între trecut și prezent. Și trecutul l-am dus într-un foarte trecut. Undeva, printr-un secol 18, sfârșit de perioada victoriană. Am luat ca referință serialul Bridgerton… Astfel, în momentul în care dai muzica mai tare și oamenii se distrează și încep să simtă muzica, lucrurile se schimbă cu totul. Și am făcut această trecere de la trecut la prezent pe scena Vocea României. De fapt, este o dramatizare a puterii de schimbare a muzicii”, a declarat Vasile Alboiu, Creative Director pentru ProTV.