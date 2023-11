Ce crede Sânziana Negru despre Laura Giurcanu, colega ei de la America Express, după terminarea competiției: "Cea mai bătăioasă și ambițioasă..."

Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață, și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Într-un interviu acordat recent, Sânziana Negru a vorbit deschis despre colega ei de la America Express.

„E Capricorn (n.red. Laura Giurcanu). Nu am luat orice zodie lângă mine ca să plec acolo. Am luat cea mai bătăioasă și ambițioasă zodie posibilă! Cred că nu aș mai trăi experiența pentru că nu mai este factorul surpriză, deja știu la ce să mă aștept! Dacă ar fi altfel emisiunea, da, m-aș mai duce! Dar să nu știu ce se întâmplă, căci în acest moment știu tot!”, a povestit Sânziana Negru pentru Ego.ro .

Creatoarea de conținut a mărturisit că urmărește emisiunea la televizor și că regretă că nu sunt arătate mai multe momente speciale pe care le-a trăit acolo.

Sânziana Negru a ținut să precizeze că nu a știut încă de la început faptul că va face echipă cu Laura Giurcanu, prima ei opțiune fiind o altă creatoare de conținut. Este vorba despre Ioana Grama.

„Înainte de toate vreau să zic că Ioana Grama a fost o opțiune de a merge la America Express! (…) Nu știu dacă două luni petrecute undeva te pot schimba fundamental ca persoană. Îți schimbă niște direcții, îți dai seama ce este mai important pentru tine în viață, pe cine vrei să păstrezi în jurul tău și pe cine nu ca să nu mai pierzi timpul pentru că America Express este ceva ce nu cred că uiți în viața aceasta vreodată. Eu și Ioana am călătorit foarte mult, am avut foarte multe proiecte și mi-ar fi plăcut poate să trăim experiența aceasta împreună. Suntem la fel de competitive amândouă!”, a mai povestit creatoarea de conținut.

Deși difuzarea noului sezon America Express este în plină desfășurare, se cunosc deja echipele care au ajuns în semifinală, dar și cea care a câștigat marele premiu de 30.000. de euro.

Conform FANATIK, cele trei echipe care au ajuns în semifinala America Express – Drumul Soarelui sunt formate din Giulia & Vlad Huidu, Alexia Eram și fratele ei, Aris, respectiv Laura Giurcanu și Sânziana Negru.

Conform surselor obținute de Unica.ro, bătălia pentru marele premiu din finală s-ar da în principal între echipele conduse de Alexia Eram și fratele ei, Aris, precum și de Laura Giurcanu și Sânziana Negru. Mario Fresh a afirmat mândru la începutul competiției că iubita lui se va întoarce acasă câștigătoare la America Express. În urma informațiilor oferite de Unica.ro, Alexia Eram și fratele ei ar fi ajuns în marea finală a competiției din 2024. În această finală, ei ar concura pentru marele premiu cu echipa formată din Laura Giurcanu și Sânziana Negru.

Potrivit celor mai recente informații din presa mondenă, echipa care a câștigat America Express 2023 este cea formată din Laura Giurcanu și Sânziana Negru.

„Fosta iubită a lui Smiley a câștigat America Express !!! Cine a zis că „el mundo es un panuelo” (în limba spaniolă, lumea e o batistă) a avut mare dreptate. Sânziana Negru, fosta iubită a lui Smiley, și Laura Giurcanu au câștigat America Express. Confirmarea am primit-o chiar de la o prietenă din Buenos Aires. Cele două au dormit chiar în blocul în care sta ea. Le-a cunoscut personal și mi-a confirmat ca sunt foarte simpatice. Nici mie nu îmi vine să cred cum de Sânziana și Laura au fost găzduite de o doamna într-un bloc din Buenos Aires în care am stat și eu. Să fie clar ca eu nu am stat în același apartament în care au stat ele… Oricum, blocul e fabulos. Cum de altfel este și Buenos Aires.