10 celebrități care dovedesc că sexualitatea nu este și nu ar mai trebui să fie un tabu

Acestor celebrități nu le este teamă să vorbească deschis și sincer despre sexualitatea lor și reprezintă un exemplu pentru restul.

Fie că vorbim despre orientare sexuală, romantică sau identitate de gen, vedetele de mai jos ne arată că nici măcar la Hollywood nu ar mai trebui să existe subiecte tabu și ceea ce contează cu adevărat este iubirea, sub orice formă ar fi ea, dar și acceptarea și îmbrățișarea a ceea ce ești cu adevărat.

1. Elliot Page

Elliot Page, în vârstă de 33 de ani, cunoscut pentru rolurile din Juno și Umbrella Academy și în trecut ca Ellen Page, și-a făcut la începutul lunii decembrie a anului 2020 coming out-ul ca persoană transgender. „Am vrut să împărtășesc cu voi faptul că sunt trans, că pronumele mele sunt el/ei și că numele meu este Elliot”, a declarat actorul pe contul de Twitter. Mărturisirea vine după ce în 2014 a declarat că este gay.

2. Dakota Johnson

Fanii actriței Dakota Johnson au fost convinși de faptul că ea este bisexuală după ce a vorbit într-un interviu din 2017 pentru Vogue despre atracția pe care o are față de alte femei. „Am fost într-o etapă a vieții în care am fost fascinată de femeile tinere care se împacă cu sexualitatea lor.” Se mai spunea că în 2016 ar fi avut o relație cu Cara Delevingne, înainte de a forma un cuplu cu solistul trupei Coldplay, Chris Martin.

3. Lili Reinhart

În iunie 2020, în timp ce Lili Reinhart își arăta solidaritatea față de mișcarea Black Lives Matter, ea a dezvăluit că este bisexuală. „Deși nu am mai spus asta public până acum, sunt o femeie bisexuală mândră”, a scris actrița pe Instagram. Lili a mărturisit ulterior într-un interviu pentru Flaunt că a ezitat să spună asta, din teama că oamenii ar considera că a făcut-o pentru atenție. „Știam foarte bine încă de la o vârstă fragedă că eram atrasă de femei. Am simțit că, din moment ce am fost în relații heterosexuale, ar fi ușor pentru ceilalți să mă acuze că am făcut-o pentru atenție. Dar pentru prietenii mei apropiați nu era un secret că sunt bisexuală.”

4. Cara Delevingne

În iunie 2020, actrița și modelul Cara Delevingne și-a făcut coming out-ul ca persoană pansexuală. „Voi rămâne întotdeauna pansexuală. Mă îndrăgostesc de o persoană și asta e. Sunt atrasă de persoană, nu de sexul pe care îl are”, a declarat Cara Delevingne într-un interviu pentru Variety. Modelul a mai vorbit în trecut despre faptul că e bisexuală.

5. Kristen Stewart

Actrița Kristen Stewart a vorbit în repetate rânduri cu asumare despre sexualitatea ei. În trecut, ea a mărturisit că o persoană a sfătuit-o că asumarea propriei sexualități i-ar putea afecta cariera. „Mi-a spus cineva că dacă vreau să-mi mențin succesul si cariera, aș face bine să-mi dau seama că sunt oameni cărora nu le place de mine și că mă întâlnesc cu fete, dar că nu mă identific ca lesbiană și nici ca heterosexuală”, spunea Kristen într-un interviu.

6. Miley Cyrus

Știm deja că Miley Cyrus este o artistă lipsită de inhibiții. În 2016, cântăreața și-a făcut coming out-ul ca pansexuală, mărturisind că a realizat asta încă de la vârsta de 10 ani. „Toată viața mea nu mi-am înțeles propriul gen și propria sexualitate. Am urât cuvântul de „bisexuală” pentru că asta mă punea într-o categorie. Nu mă gândesc la cineva ca la o femeie sau un bărbat”, declara Miley pentru Variety.

7. Amber Heard

În 2010, Amber Heard a mărturisit că este bisexuală. „Nu am vrut să pară că aș fi vrut să ascund asta. Nu îmi este rușine și nu mi-a fost niciodată.” Amber a declarat în 2013 pentru Allure că i s-a spus chiar că asumarea bisexualității i-ar putea afecta cariera de actriță.

8. Willow Smith

Willow Smith, fiica lui Will Smith și Jada Pinkett Smith, se identifică ca bisexuală. „Iubesc bărbații și femeile în mod egal. Aș vrea să am lângă mine un bărbat și o femeie. Simt că aş putea fi fidelă într-o asemenea relaţie cu două persoane. Nu sunt genul de persoană care caută constant noi experiențe sexuale”, a declarat Willow Smith în 2019 în talk show-ul Red Table Talk.

9. Halsey

În 2018, într-un clip publicat pe contul de YouTube al organizației GLAAD, Halsey a vorbit cu mândrie despre bisexualitatea ei. „Sunt o femeie tânără, bisexuală și mi-am petrecut o mare parte din viață încercând să îmi găsesc validarea în prieteni și familia mea, încercând să dovedesc că ceea ce simt nu este o fază și nu face parte dintr-o confuzie care se va putea schimba.”

10. Janelle Monáe

Inițial, actrița Janelle Monáe s-a identificat ca bisexuală, însă, ulterior, și-a dat seama că este pansexuală. „Mai târziu am citit despre pansexualitate și mi-am spus că sunt lucruri cu care mă identific și eu. Sunt deschisă să aflu mai multe despre cine sunt”, a spus actrița într-un interviu pentru Rolling Stone.

