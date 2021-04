10 cele mai bune filme despre prietenie

Tema prieteniei se regăsește într-o mulțime de filme. Regizorii care se află în spatele acestor pelicule, fie că vorbim de comedii, drame sau animații, au adus în atenție și situațiile complicate care pot apărea într-o prietenie și cum decurge o astfel de dinamică în diverse etape din viața oamenilor.

10. Stand By Me (1986)

Filmul Stand By Me în regia lui Rob Reiner are la bază cartea The Body scrisă de Stephen King. Pelicula îi surprinde pe patru băieți, Gordie, Chris, Vern și Teddy, care află de existența unui cadavru și pornesc să îl vadă cu ochii lor. Pe tot parcursul călătoriei, cei patru învață multe lucruri despre ei înșiși, prieteni, dar și despre nevoia de a lupta pentru ceea ce este corect. În film joacă și regretatul actor River Pheonix, fratele lui Joaquin Pheonix, care a murit la vârsta de 23 de ani, în 1993, în urma unei supradoze.

9. Superbad (2007)

Superbad este o comedie despre doi liceeni, Seth și Evan, interpretați de Jonah Hill și Michael Cera, care sunt evitați de către copiii populari. Cu toate astea, cei doi primesc o invitație la o petrecere și decid că e cazul să impresioneze și câteva fete. În ciuda momentelor amuzante, cei doi au o relație de prietenie foarte apropiată și filmul aduce în atenție cât de grea poate fi trecerea la maturitate, mai ales că Seth și Evan vor merge la universități diferite și nu acceptă că le va fi dor unul de celălalt.

8. Lady Bird (2017)

Christine „Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan) este o adolescentă care își neglijează cea mai bună prietenă, Julie, pentru Jenna, o fată mult mai populară. Christine tânjește după noi experiențe, dar, din păcate, nu are parte de ele în liceul ei catolic din Sacramento. Lady Bird realizează în cele din urmă că cea mai bună prietenă a ei este de fapt Julie. Filmul urmărește parcursul unei adolescente, de la prima poveste de dragoste trăită, anxietățile din perioada liceului, până la intrarea la facultate.

7. Thelma & Louise (1991)

Susan Sarandon și Geena Davis le joacă pe Louise, respectiv pe Thelma, în acest film în care cele două au o relație de prietenie foarte apropiată și au încredere una în cealaltă. Ambele sunt blocate în relații toxice și simt nevoia de o schimbare. Astfel că, pornesc într-o aventură. Călătoria lor ia o altă întorsătură atunci când sunt nevoite să scape de crimele pe care le-au comis. Decid să meargă în Mexic și acolo vor fi vânate de poliție.

6. Bridesmaids (2011)

Bridesmaids este unul dintre filmele clasice când vine vorba de relația de prietenie dintre două femei. Lillian se va căsători în curând și își întreabă cea mai bună prietenă dacă nu vrea să îi fie domnișoară de onoare. Annie acceptă asta, dar atunci când obligațiile ei sunt preluate de Helen, relația dintre Annie și Lillian pare pusă la încercare, iar Annie încearcă să demonstreze că ea este o prietenă adevărată.

5. The Shawshank Redemption (1994)

The Shawshank Redemption spune povestea lui Andy Dufresne, fost bancher de succes, și experiența lui din închisoare, după ce a fost găsit vinovat pentru o crimă pe care nu a comis-o. El începe să se împrietenească cu Red, un alt deținut. Filmul relatează modul în care Andy face față noii sale vieți și cum găsește consolarea alături de Red, dar și alți deținuți.

4. Butch Cassidy And The Sundance Kid (1969)

Butch Cassidy și Sundance Kid sunt liderii unei bande de infractori. Atunci când jefuiesc prea des vagoanele poștale, încep să fie urmăriți, oriunde ar merge. Însă, filmul nu este despre lupta dintre eroi și ticăloși, ci despre prietenia personajelor principale.

3. Booksmart (2019)

În Booksmart, filmul de debut al actriței Olivia Wilde, Amy și Molly, cele mai bune prietene din liceu, și-au dedicat patru ani educației pentru a fi convinse că intră la o universitate din cadrul Ivy League. În ultima lor zi de școală, și-au propus să se distreze mai mult, așa că încearcă într-o singură noapte să recupereze tot ceea ce au ratat în patru ani.

2. Monsters, Inc. (2001)

Monsters, Inc. se numără printre cele mai iubite animații Pixar. Se bazează pe o companie a monștrilor, în care aceștia trebuie să sperie copiii, astfel încât să țipe. Copiii sunt toxici pentru monștri, însă, după ce un copil reușește să ajungă în lumea lor, Mike și Sulley, doi simpatici monștri, își dau seama că lucrurile nu stau așa cum credeau.

1. Frances Ha (2012)

Greta Gerwig o joacă pe Frances, de aproape 30 de ani, în acest film alb-negru despre o începătoare la o școală de dans. Frances încă își dă seama de ceea ce își dorește de la viață. Ea are și o prietenă foarte bună, Sophie, care se mută cu iubitul, iar acest lucru o determină pe Frances să își descopere identitatea dincolo de relația lor de prietenie.

Foto: PR

