Motivul pentru care Ada Condeescu nu le arată copiilor ei producțiile în care joacă: „Încă nu este momentul…”

Ada Condeescu revine pe micile ecrane cu rolul Sandrei, soția personajului Basty, interpretat de Andrei Aradits, în noua producție Antena 1, „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”. Într-un interviu pentru Playtech Știri, îndrăgita actriță a împărtășit câteva detalii despre acest proiect și decizia personală de a nu permite copiilor săi să o urmărească în serial, având în vedere vârsta lor fragedă.

Actrița, apreciată pentru talentul său remarcabil, a recunoscut că, deși este încântată să joace alături de Andrei Aradits, a avut inițial câteva emoții legate de chimia dintre personajele lor. Cu toate acestea, colaborarea s-a dovedit a fi una naturală, promițând momente captivante pentru telespectatori.

Ada Condeescu a subliniat că interpretarea unui personaj care are un partener diferit față de cel din viața reală reprezintă o provocare, mai ales când filmările se desfășoară pe o perioadă îndelungată. Cu toate acestea, actrița a explicat că, în astfel de situații, tehnica actoricească joacă un rol esențial.

Ada Condeescu formează un cuplu cu regizorul Cătălin Mitulescu, alături de care are doi copii: o fetiță și un băiețel. Actrița a mărturisit că preferă să nu le arate micuților scene din proiectele sale cinematografice sau de televiziune. Decizia vine din dorința de a le păstra o percepție clară asupra familiei lor reale, considerând că sunt încă prea mici pentru a înțelege diferența dintre ficțiune și realitate.

„Recunosc că nu am cablu TV, am doar platformele de streaming. Probabil că o să iau platforma de streaming a Antenei ca să mă văd, să văd ce am făcut și dacă am făcut bine. Copiii mei m-au văzut mai mult în afișe sau în videoclipurile pe care le-am făcut pentru că aproape toate filmele pe care le-am făcut se adresează adulților, deci este mai complicat! Nu m-au văzut nici la teatru, dar știu ce fac. Mă ajută să învăț textul pentru filmări. Fetița mea îmi trasează cu liner-ul replicile. E frumos, dar le-am explicat că încă nu este momentul să mă vadă!

Probabil o să le arăt câteva secvențe, dar țin mult să aibă imaginea mea de mamă în cap, nu vreau să mă vadă în alt context de familie pentru că nu cred că este momentul acum. Mi se pare că ar crea confuzie în capul unui copil și țin să protejez lucrul acesta! Soțul meu este regizor. Suntem oameni maturi! Nu știu ce face exact el (n.r. dacă apar scene în care are alt partener), dar în ceea ce privește copiii, clar nu le-aș arăta genul acesta de relație pentru că, așa cum ți-am zis, mi se pare că ar crea momente de confuzie care nu își au locul la vârsta lor.”