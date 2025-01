Ada Condeescu, dezvăluiri inedite de la filmările pentru Retreat Vama Veche: „O peripeție pe care sigur n-o să o uit”

Ada Condeescu își amintește cu drag, dar și cu umor de întâmplările de la filmările pentru lungmetrajul „Retreat Vama Veche”. Printre episoadele memorabile se numără o scenă neașteptată provocată chiar de fiul său, care a vizitat-o pe platoul de filmare și a transformat o zi obișnuită într-una de neuitat.

Băiețelul, curios din fire, a zărit telefonul mamei, care se afla la vila cu piscină unde se desfășurau filmările. În doar câteva clipe, micuțul de numai 4 ani a reușit să pună mâna pe telefon și, fără să stea pe gânduri, l-a aruncat direct în apă. Situația a creat un moment de agitație, iar Ada Condeescu, aranjată și pregătită pentru filmări, a reacționat pe loc: a sărit fără ezitare în piscină pentru a-și recupera telefonul.

A fost luată complet prin surprindere spune Ada, dar episodul s-a transformat rapid într-o amintire amuzantă și plină de farmec. Filmările din Vama Veche au fost marcate de astfel de momente spontane și emoționante, care au făcut experiența cu atât mai specială pentru actriță.

„De distrat, ne-am distrat la filmări. Au fost multe momente disctractive. Peripeții? Să știi că băiețelul meu a venit pe platoul de filmare, noi am filmat într-o locație foarte, foarte frumoasă în Vamă. Și băiețelul mi-a luat telefonul, și știind că nu are voie cu el, l-a aruncat în piscină. Drept urmare, eu a trebuit să sar bineînțeles, îmbrăcată, pentru că vorba aia, telefonul pentru oamenii mari e ceva important. Am salvat telefonul într-o secundă! Mie îmi place foarte mult să înot și îmi place și să mă arunc în mare, în apă, în piscine. Sincer a fost un moment plăcut pentru mine, că abia așteptam să mă arunc în piscina aia, dar nu avusesem timp până atunci, că eram cu filmările. Și iată, uite cum a venit momentul! (râde – n.r.).

Asta a fost o peripeție pe care sigur n-o să o uit. Și n-o să mai uit toate momentele cu noi, eu, Adela și Laura. Au fost atât de sensibile și de frumoase”, a declarat Ada Condeescu, pentru FANATIK.