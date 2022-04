Jada Pinkett Smith, prima apariție publică după incidentul de la Premiile Oscar

Jada Pinkett Smith a marcat prima sa apariție publică după incidentul de la Premiile Oscar, când soțul ei l-a lovit pe Chris Rock chiar pe scena evenimentului.

Jada Pinkett Smith a fost numai un zâmbet la prima apariție pe covorul roșu de la celebrul incident care a avut loc la decernarea Premiilor Oscar și care l-a avut ca protagonist pe soțul ei, Will Smith.

Actrița a apărut alături de legendara creatoare a serialului „Grey’s Anatomy”, producătoarea executivă Shonda Rhimes, și actrița de cinci ori câștigătoare a premiilor Emmy pentru rolul din același serial, Debbie Allen, pentru marea inaugurare a Rhimes Performing Arts Center din Los Angeles.

Jada Pinkett Smith a pozat pe covorul rosu intr-o rochie aurie strălucitoare și accesorizată cu cercei aurii. De asemenea, ea a fost fotografiată alături de Samuel L. Jackson și soția lui, LaTanya Richardson Jackson, la evenimentul plin de vedete.

Noul Rhimes Performing Arts Center din Los Angeles are 24.000 de metri pătrați și va găzdui renumita Academie de Dans Debbie Allen și va cuprinde mai multe studiouri, inclusiv unul numit după Will Smith și Jada Pinkett Smith, potrivit Broadway World.

Jada Pinkett Smith a vorbit zilele trecute pentru prima oară despre incidentul violent care a avut loc între soțul său, Will Smith, și Chris Rock la gala Premiilor Oscar. Actrița a postat pe contul său de Instagram un mesaj scurt, în care spunea că este timpul pentru un „anotimp al vindecării”.

„Este un anotimp al vindecării și eu sunt pregătită pentru el”, a scris Jada pe Instagram.

Actorul Will Smith nu mai are voie să participe la Premiile Oscar în următorii 10 ani, aceasta fiind sancțiunea primită de la Academia Americană de Film după ce l-a pălmuit pe comediantul Chris Rock pe scenă, în timpul ceremoniei Oscarurilor din acest an.

„Consiliul de administrație a decis că, pentru o perioadă de 10 ani începând cu 8 aprilie 2022, lui Will Smith nu i se va permite să participe la niciun eveniment sau program al Academiei, în persoană sau virtual, inclusiv la premiile Academiei”, arată un comunicat al organizatorilor galei.

Decizia a fost luată în timpul unei reuniuni a Consiliului guvernatorilor care a avut loc la Los Angeles. Întâlnirea, programată inițial pentru 18 aprilie, a fost grăbită după ce Smith și-a anunțat plecarea din Academie săptămâna trecută. Decizia a venit în urma „numeroaselor dezbateri” cu privire la consecințele incidentului de la gala Oscar 2022.

„Cea de-a 94-a ediție a premiilor Oscar trebuia să fie o celebrare a numeroaselor persoane din comunitatea noastră care au făcut o muncă incredibilă în ultimul an; totuși, acele momente au fost umbrite de comportamentul inacceptabil și dăunător al lui Will Smith”, se mai arată în comunicat.

„Accept și respect decizia Academiei”, a fost reacția lui Will Smith.

Foto: Arhiva ELLE, profimedia

