Celebrități care au vorbit deschis despre cum au depășit momentul despărțirii de partener

Din exterior poate părea că vedetele au vieți fabuloase și că nu au parte de dezamăgiri amoroase. Dar, la fel ca noi toți, și vedetele trec prin suferință și despărțiri dureroase. În ciuda faptului că sunt faimoase în întreaga lume și mulți s-ar aștepta să fie discrete în privința acestor lucruri, unele dintre ele au ales să vorbească public despre experiențele lor mai puțin plăcute pe plan sentimental.

1. Rachel Bilson

În timpul pandemiei, Rachel Bilson a trecut printr-o despărțire, despre care a spus că „a fost foarte grea.” Actrița nu a dezvăluit identitatea persoanei de care s-a separat, mulți crezând că face referire la Bill Hader, alături de care a format un cuplu din toamna anului 2019 până în vara lui 2020. Rachel a povestit că depășirea unei despărțiri în timpul carantinei a fost unul dintre cele mai grele momente din viața ei. „Nu aveam altceva de făcut decât să stau, să mă descurc și să simt asta. Probabil că a fost cel mai dificil lucru pe care l-am făcut vreodată”, a povestit în podcastul Broad Ideas.

2. Nicole Kidman

Nicole Kidman și Tom Cruise au divorțat în 2001 și au împreună doi copii pe care i-au adoptat în timpul căsniciei lor, Isabella și Connor. La câțiva ani de la despărțire, actrița a spus cum a privit divorțul. „Am crezut că viața noastră împreună este perfectă. Mi-a luat foarte mult timp să mă vindec. A fost un șoc pentru sistemul meu”, a povestit Nicole Kidman pentru revista DuJour.

3. Katy Perry

Katy Perry a spus cum a făcut față despărțirii de fostul ei soț, Russell Brand. Înainte, depășea mai greu o astfel de experiență, însă în acel caz a făcut lucrurile diferit. „Există două moduri prin care poți merge mai departe: fie poți să te dezvolți, fie poți să devii distructiv. Am mers pe calea distructivă înainte și nu a funcționat pentru mine. Am făcut drumeții, terapie și am avut prieteni buni alături”, a spus ea pentru Marie Claire.

4. Taylor Swift

Taylor Swift și-a transpus experiențele amoroase în melodiile ei, inclusiv despărțirile. Artista a explicat în urmă cu câțiva ani, într-un interviu pentru ELLE USA, cum vede o separare. „O persoană cu inima frântă este diferită de orice altă persoană. Timpul ei se mișcă într-un ritm complet diferit de al nostru. Este această durere mintală, fizică și emoțională și un sentiment atât de conflictual. Nimic nu îți distrage atenția de la ea.”

5. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a vorbit deschis despre suferința trăită după despărțirea de fostul soț, Marc Anthony. Artista a recunoscut că a privit experiența asta precum un eșec. „Nu există durere sau eșec asemenea unui divorț. Simți că ai eșuat. Simți că oricât de mult te-ai strădui, nu ai reușit să faci să funcționeze„, a relatat Jennifer Lopez în documentarul ei, Jennifer Lopez: Dance Again.

6. Gwen Stefani

Gwen Stefani s-a raportat la despărțire dintr-o altă perspectivă. După divorțul ei de Gavin Rossdale, cântăreața a spus că și-a dat seama că a trecut prin asta pentru a-i ajuta pe alții. „Ce am înțeles a fost că a trebuit să se întâmple durerea asta, că scopul meu era să scriu și să împărtășesc povestea mea.”

7. Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker a trecut prin suferințe în plan amoros și e de părere că reprezintă o etapă prin care toți oamenii trebuie să treacă la un moment dat. În podcastul Goop din 2018, i-a povestit lui Gwyneth Paltrow: „Cred că este grozov să greșești în dragoste, să fii distrus și cu inima frântă. Cu toții ar trebui să avem întâlniri, dacă asta ne interesează, și ar trebui să greșești, să frângi niște inimi și inima ta ar trebui să fie frântă și ar trebui să stai în pat, lângă un telefon, uitându-te la el, sperând că te va suna și să fii dezamăgit că nu va suna niciodată.”

8. Beyoncé

Beyoncé a trecut prin dezamăgiri în toate aspectele vieții ei, de la carieră, familie și până la relații. Însă toate aceste momente au făcut-o mai puternică. „Am experimentat trădări și suferințe în multe forme. Am avut dezamăgiri în parteneriatele de afaceri, precum și în cele personale, și toate m-au lăsat să mă simt neglijată, pierdută și vulnerabilă. Toate acestea m-au învățat să răd, să plâng și să cresc. Acum mă simt mult mai frumoasă, mult mai interesantă. Și mult mai puternică„, a declarat ea într-un interviu pentru Vogue.

9. Jenna Dewan

Jenna Dewan a traversat clipe dificile după despărțirea de Channing Tatum, pe care le-a descris ca fiind necesare pentru a merge mai departe și a-și vedea de viață. „Eram într-o stare de șoc. Într-o săptămână mă descurcam foarte bine, iar în următoarea am fost doborâtă de o serie de emoții cu totul noi. Eram copleșită de frică și tristețe”, a scris Jenna Dewan în cartea ei, Gracefully You.

10. Jordin Sparks

Jordin Sparks a vorbit sincer despre cum a trecut peste despărțirea de Jason Derulo. Și-a dat 21 de zile pentru a depăși experiența, deși uneori a resimțit că i se pare un lucru dificil de realizat. „Crezi doar că nu te vei ridica niciodată de pe podea, că nu vei ieși din acea stare, iar a doua zi soarele răsare, te trezești și lucrurile merg mai departe pur și simplu”, a mărturisit ea pentru People.

