Jennifer Lopez, despre momentul cu Shakira de la Super Bowl 2020: „Cea mai proastă idee din lume”

S-a aflat ce crede cu adevărat Jennifer Lopez despre celebrul moment de la Super Bowl din 2020, în care a împărțit scena cu Shakira. Deși telespectatorii s-au bucurat de un show cum rar le este dat să vadă, se pare că vedeta nu a fost încântată de colaborare. Ba mai mult, Jennifer Lopez s-ar fi simțit „insultată” și „furioasă”, numind propunerea organizatorilor drept „cea mai proastă idee din lume.”

Halftime, mult-așteptatul documentar Netflix despre Jennifer Lopez, a avut premiera miercuri seară la New York, în cadrul Festivalului de Film Tribeca. Documentarul promite să arate viața sa pe scenă și în afara ei.

Când s-a anunțat că Jennifer Lopez și Shakira vor susține un show spectaculos în cadrul pauzei de la Super Bowl 2020, fanii nu au știut că Lopez a detestat inițial ideea. În Halftime, artista se ceartă cu directorii NFL pentru a afla de ce au vrut ca două femei să facă o treabă care, de obicei, revine unui singur artist.

„Avem la dispoziție șase nenorocite de minute. Avem 30 de secunde dintr-un cântec, iar dacă luăm un minut, gata, mai avem cinci. Dar, totuși, trebuie să fie anumite cântece pe care le cântăm. Trebuie să avem momentele noastre de cântat. Trebuie să cântăm mesajul nostru. Este cea mai proastă idee din lume ca doi oameni să facă Super Bowl. A fost cea mai proastă idee din lume. Este ceva pentru care am lucrat și am sperat ani de zile.”, îi spune Lopez directorului ei muzical la un moment dat.

Lopez și Shakira au găsit în cele din urmă posibilitatea de a lucra împreună. Cele două sunt văzute la un moment dat discutând despre desfășurarea spectacolului, iar Shakira îi spune lui Lopez: „Știu că cei de la Super Bowl vor ca noi să fim constante pe tot parcursul spectacolului. Nu am primit o confirmare cu privire la câte minute voi avea.”

„Lasă-mă să rezolv asta foarte repede. Au spus 12 minute. Am primit un fel de confirmare bună că am putea avea un minut sau două în plus, așa că acum suntem la 13, 14 minute. Cred, Shakira, că tu ar trebui să ai jumătate din timp și eu să am jumătate”, răspunde Jennifer Lopez cu diplomație.