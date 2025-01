Ce seriale noi, producții originale și filme de la Hollywood nu trebuie să ratezi în 2025 pe SkyShowtime

Anul Nou aduce cu el titluri în exclusivitate, de neratat, precum thrillerul de spionaj The Agency (Agenția) cu Michael Fassbender și Richard Gere, întoarcerea celui mai iubit criminal în serie al Americii, în prequel-ul Dexter: Original Sin (Dexter: Păcat originar), și un nou serial polițist despre crima organizată realizat de Guy Richie, în care joacă Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.

Revin mult așteptatele episoade ale sezonului doi din Poker Face cu Natasha Lyonne și 1923 cu Harrison Ford și Helen Mirren, precum și sezonul trei din Gangs of London care, de asemenea, va avea premiera anul viitor.

A fost stabilită data lansării pentru documentarul SkyShowtime Original Schmeichel, care prezintă povestea legendarului fotbalist danez. Dintre blockbusterele care sosesc pe SkyShowtime în 2025 se numără Apartment 7A, MaXXXine, Smile 2, Sunt un mic ticălos 4, Star Trek: Secțiunea 31 și TRANSFORMERS UNU.

Apartment 7A

Amplasat în New York, în 1965, Apartment 7A spune povestea de dinaintea legendarului horror Rosemary’s Baby, explorând evenimentele din faimosul bloc Bramford, înainte ca Rosemary să se mute acolo. O tânără dansatoare ambițioasă, Terry Gionoffrio, visează la faimă și succes în New York, dar, după ce suferă o accidentare devastatoare, un cuplu mai în vârstă și înstărit o primește în apartamentul lor din luxosul bloc Bramford. Când un alt locatar, un influent producător de pe Broadway, îi oferă o nouă șansă la celebritate, pare că toate visurile ei devin realitate. Însă, după o seară de care nu-și poate aminti pe deplin, circumstanțe tulburătoare o fac să pună la îndoială sacrificiile pe care este dispusă să le facă pentru carieră, realizând că ceva malefic locuiește nu doar în Apartment 7A, ci și în întregul Bramford.

Data lansării: 31 decembrie 2024

Sweetpea (O scumpete de fată)

Noul serial este o poveste despre trecerea la maturitate, plină de răsturnări de situație, adaptare a romanului cu același nume din 2017 scris de C.J. Skuse. Ella Purnell (Yellowjackets) o interpretează pe Rhiannon Lewis. Rhiannon este genul de persoană care nu se remarcă prin nimic și care poate trece neobservată pe stradă. Este mereu ignorată când vine vorba de promovări la locul de muncă, tipul pe care îl place nu își asumă o relație, iar tatăl ei este extrem de bolnav. Apoi, toată viața ei se întoarce cu susul în jos. Ajunsă la limita disperării, Rhiannon își pierde controlul. Dintr-o dată, singuratica dispare, iar locul ei este luat de o tânără capabilă de orice… Viața lui Rhiannon se transformă pe măsură ce descoperă o putere nouă, amețitoare. Dar va putea păstra secretul ucigător?

Data lansării: 2 ianuarie 2025

Dexter: Original Sin (Dexter: Păcat originar)

Amplasat în Miami, în 1991, Dexter: Original Sin (Dexter: Păcat originar) îl prezintă pe Dexter (Patrick Gibson) în timp ce se transformă din student într-un criminal în serie răzbunător. Când dorințele sale sângeroase nu mai pot fi ignorate, Dexter trebuie să învețe să-și canalizeze latura sa interioară întunecată. Sub îndrumarea tatălui său, Harry (Christian Slater), Dexter adoptă un cod menit să-l ajute să găsească și să ucidă oameni care merită să fie eliminați din societate, fără a intra în vizorul forțelor de ordine. O provocare deosebită pentru tânărul Dexter, în timp ce începe un stagiu de criminalistică la Departamentul de Poliție Miami Metro. În Dexter: Original Sin (Dexter: Păcat originar) joacă și Patrick Dempsey, Molly Brown, James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu, Reno Wilson, alături de Sarah Michelle Gellar ca invitată specială. Michael C. Hall revine pentru a oferi vocea iconică a monologului interior din mintea lui Dexter Morgan.

Data lansării: 30 ianuarie 2025

Star Trek: Secțiunea 31

În filmul original, Michelle Yeoh (câștigătoare a Premiului Oscar) își reia rolul aclamat de fani, cel al împărătesei Philippa Georgiou, care se alătură unei divizii secrete a Flotei Stelare. Însărcinată cu protejarea Federației Unite a Planetelor, ea trebuie totodată să confrunte și greșelile propriului său trecut. În Star Trek: Secțiunea 31 joacă și Omari Hardwick (Power), Kacey Rohl (Hannibal), Sam Richardson (Ted Lasso), câștigător al Premiului Emmy, Sven Ruygrok (One Piece), Robert Kazinsky (Pacific Rim), Humberly Gonzalez (Ginny & Georgia) și James Hiroyuki Liao (Barry). Miku Martineau (Kate) o interpretează pe tânăra Philippa Georgiou.

Data lansării: 7 februarie 2025

Schmeichel

Un uriaș al fotbalului – portarul danez Peter Schmeichel este cel mai decorat portar din istoria Premier League și unul dintre cei mai mari portari din toate timpurile. Făcând parte din remarcabila echipă daneză de outsideri care a câștigat EURO în 1992, el a continuat să devină un pilon de susținere pentru Manchester United în cea mai de succes perioadă, aflați sub conducerea lui Sir Alex Ferguson. Documentarul Schmeichel este o poveste incredibilă de familie despre succes, eșec și răscumpărare care documentează momentele de vârf și momentele de cumpănă ale uimitoarei sale cariere de 22 de ani. Schmeichel este regizat de Owen Davies, cu Simon Lazenby și Victoria Barrell de la Sylver Entertainment în calitate de producători și cu Dogwoof în rolul de producători executivi.

Data lansării: 9 februarie 2025

Sunt un mic ticălos 4

Cel mai iubit geniu criminal, Gru, și armata sa de minioni galbeni de neînțeles, dar adorabili, s-au întors pentru a patra ediție plină de aventuri scandaloase și farse de familie. Gru se confruntă cu un nou dușman, Maxime Le Mal și cu iubita lui, femeia fatală Valentina, iar familia este forțată să fugă, să-și asume noi identități și să ia viața de la început în pitorescul oraș Mayflower. Filmele de succes mondial au ajuns să devină cea mai profitabilă franciză de animație din istorie.

Data lansării: 10 februarie 2025

The Agency (Agenția)

Acest thriller politic îl prezintă pe Martian (Michael Fassbender), un agent secret CIA, căruia i se ordonă să renunțe la viața sub acoperire și să se întoarcă la secția din Londra. În momentul în care își întâlnește iubita din trecut, între cei doi se reaprinde pasiunea. Cariera, misiunea și identitatea sa reală sunt în antiteză cu pornirile inimii; aruncându-i pe amândoi într-un joc mortal de intrigi internaționale și spionaj. În serial mai joacă și Richard Gere, șeful secției din Londra, cu un trecut ilustru, grație celor opt ani petrecuți ca agent sub acoperire.

Data lansării: 10 februarie 2025

MaXXXine

În Hollywood-ul anilor 1980, vedeta de filme pentru adulți și actrița aspirantă Maxine Minx (Mia Goth) are, în sfârșit, parte de succes. Dar, pe măsură ce un criminal misterios pândește vedetele de la Hollywood, o urmă de sânge amenință să-i dezvăluie trecutul sinistru.

Data lansării: 16 februarie 2025

Śleboda

Anka Serafin, doctor în antropologie culturală din Cracovia, se retrage în munți într-o călătorie de auto-descoperire. Însă, în timpul unei drumeții, dă peste un cadavru și devine rapid prinsă în rezolvarea unei crime misterioase. În investigațiile sale, Anka se întâlnește cu Sebastian Strzygoń, un jurnalist fără scrupule, aflat în căutarea unor exclusivități de scandal, și cu Jędrek Chowaniec, un polițist local, cu care a avut o poveste de dragoste în tinerețe. Anka descoperă și Munții Tatra, cu frumusețea și pădurile lor întunecoase. Iar în încercarea ei de a afla adevărul despre crimă, Anka învață multe despre propria persoană. Ceea ce descoperă o va schimba pentru totdeauna.

Data lansării: 20 februarie 2025

Mamen Mayo

Mamen Mayo este un amestec de comedie și dramă de familie. În fiecare episod apare mediatorul succesoral Mamen Mayo și firma sa de avocatură, care încearcă să rezolve conflictele de interese apărute în cadrul familiilor, în dispute legate de moștenire. Sílvia Abril o interpretează pe Mamen Mayo, mediator succesoral, extrem de inteligentă, aflată la apogeul carierei sale și care conduce echipa de la Mediaciones Mayo. Pablo Capuz îl interpretează pe David Faura, asistentul lui Mamen la Mediaciones Mayo; Mona Martínez o interpretează pe Sebastiana, o expertă în evaluare specializată în toate tipurile de proprietăți; Clara Sans joacă rolul tinerei avocate Clara Codina. Tot din distribuție fac parte Oscar de la Fuente, Francisco Reyes, Javier Pereira, precum și Toni Acosta în rolul Rebecăi Mayo, sora lui Mamen.

Data lansării: 27 februarie 2025

Yellowjackets Sezonul 3

În egală măsură poveste de supraviețuire, horror psihologic și dramă despre maturizare, în Yellowjackets joacă Melanie Lynskey (Castle Rock), nominalizată la Emmy și câștigătoarea Critics Choice Award, Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything), nominalizată la Emmy, Tawny Cypress (Unforgettable), Lauren Ambrose (Six Feet Under) nominalizată la Emmy, Sophie Nélisse (The Book Thief), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers), Sophie Thatcher (Heretic), Samantha Hanratty (Shameless), Courtney Eaton (Mad Max: Fury Road), Liv Hewson (Santa Clarita Diet), Steven Krueger (The Originals), Warren Kole (Shades of Blue), Kevin Alves (Locke & Key), Sarah Desjardins (The Night Agent) și Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi), cu Elijah Wood (The Lord of the Rings trilogy) care revine într-un rol periodic.

Data lansării: 27 februarie 2025

Lockerbie: A Search for Truth

Pe 21 decembrie 1988, 259 de pasageri și membri ai echipajului au murit după explozia aeronavei Pan Am 103 deasupra Lockerbie, la 38 de minute după decolare, iar alți 11 localnici și-au pierdut viața după ce avionul s-a prăbușit peste liniștitul oraș scoțian. În urma dezastrului și a morții fiicei sale Flora, doctorul Jim Swire (Colin Firth), este numit purtător de cuvânt al familiilor victimelor din Marea Britanie, care s-au unit pentru a cere adevăr și dreptate. Străbătând continente și înfruntând dispute politice, Jim pornește într-o călătorie neobosită, care nu numai că îi pune în pericol stabilitatea, familia și viața, dar îi dă peste cap încrederea în sistemul de justiție. Pe măsură ce adevărul își schimbă forma în viața lui Jim, viziunea lui asupra lumii este întinată pentru totdeauna. Analizând evenimentele acestui dezastru și consecințele lui, Lockerbie: A Search for Truth este o relatare personală despre viața unui bărbat, soț și tată care riscă totul în amintirea fiicei sale și care pornește în căutarea neclintită a adevărului și a dreptății.

Data lansării: 28 februarie 2025

1923 – Sezonul 2

În cel de-al doilea sezon din 1923, o iarnă nemiloasă lovește ferma Dutton, aducând noi provocări și afaceri neterminate pentru Jacob (Ford) și Cara (Mirren). În timp ce vremea dificilă și adversarii amenință să pună capăt moștenirii Dutton, Spencer (Sklenar) pornește spre casă într-o călătorie grea, împotriva cronometrului, pentru a-și salva familia din Montana. Între timp, Alexandra (Schlaepfer) pleacă într-un chinuitor voiaj transatlantic pentru a-l găsi pe Spencer și a-și trăi iubirea alături de el.

Data lansării: 10 martie 2025

Gangs of London – Sezonul 3

Timp de 20 de ani, Finn Wallace (Colm Meaney) a fost cel mai puternic infractor din Londra. Prin organizația lui au trecut, anual, miliarde de lire sterline. Dar acum este mort – și nimeni nu știe cine a ordonat execuția. Având rivali peste tot, cade în sarcina impulsivului Sean Wallace (Joe Cole), ajutat de familia Dumani condusă de Ed Dumani (Lucian Msamati), să-i ia locul tatălui său. Și, de parcă situația nu era deja suficient de riscantă, asumarea puterii de către Sean provoacă efecte în lumea criminalității internaționale. Se pare că singurul om care ar putea să-l ajute și să-i fie aliat este Elliot Finch (Sope Dirisu), care până acum a fost un ratat, un golan având un interes ascuns în privința familiei Wallace. Dar, în timp ce destinul bate la ușă, Elliot se trezește implicat în mecanismele interioare ale celei mai mari organizații criminale din Londra.

Data lansării: Disponibil în curând

Happy Face (Față veselă)

Happy Face (Față veselă) este inspirat din povestea reală a Melissei Moore; podcastul apreciat de critici Happy Face realizat de iHeartPodcasts și Moore; și autobiografia Shattered Silence, scrisă de Moore împreună cu M. Bridget Cook. La vârsta de 15 ani, Moore descoperă că iubitul ei tată a fost un prolific criminal în serie cunoscut sub numele de „Happy Face”. Ajunsă adult, ea își schimbă numele și își păzește secretul, în timp ce tatăl ei își ispășește pedeapsa închisorii pe viață. Avându-i în rolurile principale pe Annaleigh Ashford, câștigătoarea premiului Tony și nominalizată la premiul Emmy, alături de Dennis Quaid, de două ori nominalizat la Globul de Aur, serialul începe de la povestea reală a lui Moore. După zeci de ani de pauză a relației, el găsește în sfârșit o modalitate de a se infiltra înapoi în viața fiicei sale. Într-o cursă contra cronometru, Melissa trebuie să afle dacă un om nevinovat va fi executat pentru o crimă pe care a comis-o tatăl ei. Cu timpul, ea descoperă impactul pe care tatăl ei l-a avut asupra familiilor victimelor sale și trebuie să facă față judecății asupra propriei identități.

Data lansării: Disponibil în curând

Langer

Langer, un thriller din șase părți, spune povestea unui tânăr și ambițios om de afaceri care a moștenit o proprietate financiară de la tatăl său, decedat în mod tragic. În timpul său liber, Piotr se dedică vechii sale pasiunii – este un criminal în serie evaziv, care s-a sustras ani de zile de la urmărirea legii.

Data lansării: Disponibil în curând

Noul proiect Guy Ritchie

Noul serial polițist este axat pe povestea a două familii londoneze aflate în conflict, ale căror influențe se întind în toate colțurile globului, și pe un „intermediar” foarte loial, însărcinat să protejeze cu orice preț pe una dintre aceste familii.

Data lansării: Disponibil în curând

Poker Face – Sezonul 2

Charlie (Natasha Lyonne) are capacitatea extraordinară de a detecta când cineva minte. Pornind la drum cu mașina ei Plymouth Barracuda, la fiecare oprire întâlnește o nouă distribuție de personaje și crime ciudate pe care nu se poate abține să nu le rezolve.

Data lansării: Disponibil în curând

Recipe for Murder

Producția SkyShowtime Original Recipe for Murder este un serial-documentar captivant care relatează moartea violentă a chirurgului columbian Edwin Arrieta pe o insulă liniștită din Thailanda, de care s-a făcut vinovat Daniel Sancho, un chef în devenire, în vârstă de 29 de ani, cunoscut pentru videoclipurile sale de pe YouTube. Sancho, fiul unuia dintre cei mai cunoscuți actori ai Spaniei, Rodolfo Sancho, a fost judecat și condamnat la închisoare pe viață într-un tribunal thailandez la începutul acestei veri. În ciuda faptului că procesul a fost acoperit pe larg de presa din întreaga lume, încă rămân semne de întrebare privind tipul relației dintre Arrieta și Sancho. Serialul din cinci părți explorează adevărul din spatele relației lor, precum și al vieții duble trăită de fiecare dintre ei. Pe lângă faptul că analizează această relație toxică, șocanta descoperire a unui corp dezmembrat și ancheta care a urmat, renumitul documentarist Jose Gomez face lumină asupra rolului sistemului juridic thailandez, al mass-media și chiar al publicului.

Data lansării: Disponibil în curând

Shades (Matices)

Shades (Matices) spune povestea unui psihiatru care adună șase dintre pacienții săi la o cramă îndepărtată pentru a le finaliza tratamentul cu ajutorul metodei sale faimoase, dar o răsturnare neașteptată de situație duce la un final fatidic.

Data lansării: Disponibil în curând

Smile 2

Pe cale de a porni într-un turneu mondial, senzația pop globală Skye Riley începe să treacă prin evenimente din ce în ce mai terifiante și inexplicabile. Copleșită de ororile tot mai mari și de presiunile faimei, Skye este forțată să-și înfrunte trecutul.

Data lansării: Disponibil în curând

TRANSFORMERS UNU

TRANSFORMERS UNU prezintă povestea originii nespuse a lui Optimus Prime și Megatron, cunoscuți mai degrabă ca dușmani declarați, însă care erau odată ca frații și care au schimbat pentru totdeauna soarta lui Cybertron. TRANSFORMERS UNU este primul film Transformers animat complet CG.

Data lansării: Disponibil în curând

Dexter: Resurrection

Michael C. Hall, câștigătorul Globului de Aur și al SAG revine în rolul lui Dexter Morgan în Dexter: Resurrection – a cărui acțiune se desfășoară în prezent.

Data lansării: Disponibil în 2025

Star Trek: Strange New Worlds – Sezonul 3

Star Trek: Strange New Worlds are la bază anii în care Căpitanul Christopher Pike era la cârma U.S.S. Enterprise. Serialul îi urmărește pe Căpitanul Pike, Ofițerul Spock, Number One și echipajul U.S.S. Enterprise, în anii dinaintea îmbarcării Căpitanului Kirk pe navă, în timp ce explorează noi lumi din întreaga galaxie.

Data lansării: Disponibil în 2025

The Madison

Următorul capitol din universul extins al Yellowstone. Serialul descrie suferințele și legăturile profunde dintre oameni și prezintă drumul unei familii din New York City spre valea râului Madison, din centrul statului Montana – cu Michelle Pfeiffer, câștigătoarea Globului de Aur, în rolul principal.

Data lansării: Disponibil în 2025

Veronika – Sezonul 2

Noul sezon merge tot pe urmele Veronikăi, care continuă să înfrunte fantomele propriului său trecut și totodată viziunile sale misterioase. Nerăbdătoare să se întoarcă la munca ei obișnuită din poliție, ea își dorește ca lucrurile să revină la normal. Pe parcursul serialului, Veronika se trezește în mijlocul unui mister legat de o crimă întunecată și derutantă, care a avut loc în urmă cu 60 de ani. În timp ce Veronika este prinsă între lumea celor vii și a celor morți, începe să iasă la iveală adevărul despre ea. Un lanț inevitabil de evenimente pune în pericol tot ceea ce a încercat să reconstruiască.

Data lansării: Disponibil în 2025

