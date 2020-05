10 filme ce prezintă evenimente istorice, pe care merită să le vizionezi

Dacă vrei să îți îmbogățești cultura generală, dar nu-ți dorești să te întorci la vechile manuale de istorie din scoală, ai întotdeauna la dispoziție varianta filmelor. Astfel, îți prezentăm 10 filme inedite care te vor ajuta să aprofundezi anumite evenimente importante sau personaje care au făcut istorie.

Apollo 13 (1995)

Această dramă este bazată pe evenimentele petrecute în timpul misiunii spațiale Apollo 13. Echipa formată din astronauții Jim Lovell, Fred Haise și Jack Swigert pornește într-o nouă misiune spațială, spre lună, și reușește să părăsească fără probleme orbita Pământului. Dar, atunci când un tanc de oxigen explodează, aterizarea programată pe lună este anulată iar misiunea este pusă în pericol, la fel și viețile astronauților.

The King’s Speech (2010)

O dramă istorică regizată de către Tom Hooper în 2010, filmul spune povestea viitorului rege al Marii Britanii, Regele George al VI-lea. Pentru a-și putea controla defectul de vorbire, Regele George al VI-lea apelează la Lionel Logue, un terapeut australian. Acest parteneriat se transformă până la urmă într-o prietenie extraordinară, iar în urma tratamentului, regele a reușit să-și depășească impedimentul de dicție, grație metodelor neconvenționale adoptate de terapeut.

Schindler’s List (1993)

Povestea lui Oskar Schindler (interpretat de Liam Neeson) este considerată la nivel mondial una dintre cele mai bine conturate acțiuni din industria filmului. Acțiunea peliculei are loc în 1939 când omul de afaceri Oskar Schindler se alătură naziștilor în mare parte pentru oportunitatea politică și recrutează evrei pentru fabrica sa. Atunci când naziștii încep exterminarea evreilor, Schindler a aranjat ca angajații săi să rămână sub protecția lui și ca fabrica sa să-și continue activitatea. Schindler este cunoscut pentru eliberarea a mai mult de o mie de evrei din lagărele de concentrare naziste.

Dunkirk (2017)

Filmul prezintă evenimentele ce au avut loc în al doilea Război Mondial pe plajele și portul din Dunkirk, Franța, când trupele britanice și ale aliaților erau înconjurate de armata germană și trebuiau evacuate. Apărate de forțele britanice și franceze, atât în spațiul aerian cât și cel terestru, trupele blocate au fost evacuate sistematic de pe plaje cu ajutorul navelor de serviciu. La sfârșitul acestei misiuni eroice, 300.000 de soldați francezi, britanici, belgieni și olandezi au fost evacuați cu succes. Pelicula are o distribuție impresionantă: Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy.

Saving Private Ryan (1998)

Saving Private Ryan este considerat drept unul dintre cele mai bune filme despre cel de-al Doilea Război Mondial. Căpitanul John Miller își conduce trupele în teritoriul inamic pentru a-l găsi pe soldatul James Ryan, căruia i-au fost omorâți trei frați în lupte. Înconjurați de violența inumană a războiului, fiecare soldat pornește într-o călătorie personală pentru a-l găsi pe Ryan. Această misiune îi împinge pe soldați să-și descopere limitele, pentru a triumfa cu onoare, curaj și decență asupra viitorului incert.

12 Years a Slave (2013)

Filmul se bazează pe povestea reală a lui Solomon Northup, un bărbat de culoare liber, răpit și vândut ca sclav în 1840 pe plantațiile unor proprietari din Sudul Statelor Unite. Dar, după 12 ani de îndurat un calvar ca sclav, o întâlnire cu un aboliționist canadian îi va schimba viața pentru totdeauna. Deși este foarte dificilă de privit, biografia merită urmărită, pentru că spune o poveste importantă despre omenire.

Amadeus (1984)

În film sunt prezentate momente importante din viața lui Wolfgang Amadeus Mozart, fiind surprins modul în care el se raporta la societate și geniul său incredibil care l-a transformat într-un compozitor de renume. Pelicula urmărește în detaliu rivalitatea fictivă dintre Mozart și compozitorul italian Antonio Salieri la curtea Împăratului Joseph II din Habsburg. Protagoniștii filmului sunt F. Murray Abraham în rolul lui Salieri (care a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal) și Tom Hulce în rolul lui Mozart (care a fost și el nominalizat pentru aceeași categorie). Dacă ești pasionată de muzica clasică și nu numai, trebuie să vezi acest film care a primit 8 Premii Oscar, inclusiv pe cele pentru Cel mai bun film și Cel mai bun regizor (Milos Forman).

Cleopatra (1963)

Pelicula Cleopatra este o poveste spectaculoasă de dragoste, regizată de către Joseph L. Mankiewicz, ilustrând încercările de manipulare ale Reginei Cleopatra a Egiptului față de Împăratul Iulius Cezar și Generalul roman Marc Antoniu pentru salvarea Egiptului Antic. Acestă dramă reprezintă unul dintre cele mai faimoase și puternice triunguri amoroase prezentate vreodată pe ecrane.

The Big Short (2015)

O distribuție formată din unele din cele mai „grele” nume de la Hollywood: – Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt, Marisa Tomei – și o poveste inspirată din fapte reale, având la bază romanul bestseller al lui Michael Lewis. Filmul spune povestea a patru bărbați care prevad iminența colapsului economiei globale din 2005 și decid să acționeze împotriva marilor bănci americane, cunoscute pentru abuzurile financiare. Investițiile îndrăznețe îi poartă în culisele sistemului bancar și îi determină să apeleze la orice pentru a-și îndeplini planul.

Casablanca (1942)

Fiind una dintre cele îndrăgite producții americane ale tuturor timpurilor, putem spune că filmul Casablanca le are pe toate: o distribuție excepțională (Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Sydney Greenstreet, Peter Lorre), o coloană sonoră grozavă incluzând cântece precum As Time Goes By și replicile nemuritoare precum „We’ll always have Paris”. Rick Blaine, proprietarul unui club de noapte din Casablanca, Maroc, descoperă că iubita sa din copilărie, Ilsa, se află în oraș alături de soțul său, Victor Laszlo. Laszlo era un fugitiv renumit, căutat de către nemți la începutul celui de-al doilea război mondial, iar Rick era un expatriat cu multe conexiuni. Așadar, Ilsa îi cere ajutorul lui Rick ca să poată părăsi țara în siguranță.

Text: Alexandra Dima

Foto: PR

