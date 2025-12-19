Marylin Fitoussi, creatoarea de costume a serialului Emily in Paris: „Când mă uit în urmă la fotografiile din sezonul 1, cred că evoluția vorbește de la sine”

Marylin Fitoussi, creatoarea de costume a serialului Emily in Paris, a oferit o privire exclusivă asupra abordării stilistice din noul sezon.

  de  Anca Stratulat
Cum ați început tu și Lily să vă pregătiți pentru sezonul 5?

Marylin Fitoussi: Deseori, noua coafură a lui Lily mă inspiră sau îmi dă o nouă direcție pentru sezon. În acest caz, avem o tunsoare drastică, foarte modernă și foarte feminină. Am putea-o descrie ca foarte pariziană. Așa că mi-am spus „De fapt, Lily îmi oferă noua siluetă pentru sezonul 5 pe tavă, o siluetă mai hotărâtă, mai pariziană”. Am văzut-o cum și-a impus părerea în sezonul 4, devenind femeie în toată puterea cuvântului când a plecat la Roma. Făcea alegeri. Prelua mai mult control asupra destinului său.

Ce ne va spune stilul acestui an despre Emily și parcursul ei din sezonul 5?

Fitoussi: Când mă uit în urmă la fotografiile din sezonul 1, cred că evoluția vorbește de la sine. Lily și cu mine am reușit să dezvoltăm acest personaj, să îi oferim semnificații adânci, să îi dăm profunzime și personalitate, să ne asigurăm că nu este niciodată plictisitor. De asemenea, sper că personajul rămâne surprinzător și eclectic, deoarece trebuie să facem lumea să vorbească despre acesta. Personajul său trebuie să surprindă, dar și să șocheze. Cred că este mult mai hotărâtă și deține controlul, în continuare cu o notă de eclectism, dar cu o abordare destul de îndrăzneață și total pariziană.

Cum te simți când vezi unul dintre costumele tale pe ecran pentru prima dată?

Fitoussi: Nu pot nega că, după ce ai terminat de probat, după ce ți-ai imaginat, ai căutat, ai achiziționat și ai alcătuit toate aceste haine și le vezi după ce coafura și machiajul actorului sunt gata, diferența este enormă. Când simți că intră în pielea personajului și că costumul i-a ajutat să intre în pielea personajului, atunci simți că ți-ai îndeplinit misiunea. Sunt creatoare de costume de 35 de ani și întotdeauna trăiesc același moment magic. Designul de costume nu înseamnă doar să îmbraci pe cineva, ci este rezultatul unui proces de gândire și al unui dialog.

Care este lookul din acest sezon 5 care o definește pe Emily?

Fitoussi: Există un costum pe care mi-a făcut plăcere să îl creez, să îl concep și să îl probez pe Lily: costumul său pentru petrecerea de adio a lui Noah. Este foarte avangardist și îndrăzneț pentru acest personaj oarecum romantic, oarecum inocent. Ținuta este foarte drastică și ar fi putut fi purtată de Mindy: are pantaloni scurți cu talie înaltă, ciorapi din plasă și ghete, cu o jachetă cu câteva numere mai mare. Jacheta este un sacou bleumarin în dungi, în stil corporatist. Mi-a plăcut mult acel costum. L-am considerat plin de impact și foarte elegant. Am văzut-o cum îl purta după ce și-a făcut părul și machiajul: părul era legat la spate cu un look puțin umed, machiajul de ochi era perfect și avea strălucirea perfectă. În acel moment, capătă o dimensiune cu totul nouă.

Este cinematografia italiană prezentă ca inspirație și în acest an?

Fitoussi: Ei bine, da, în special pentru că am filmat în Italia în acest sezon. Ne-am spus „Dacă filmăm în Italia, hai să aducem un omagiu unuia dintre punctele forte ale Italiei: cinematografia italiană”. Am fost întotdeauna un fan al cinematografiei italiene. Mi-au plăcut Silvana Mangano, Anna Magnani, Sophia Loren, Claudia Cardinale. Toate aceste femei întruchipează o celebrare a feminității, a dramei și a fastului. Am căutat imagini de arhivă și mi-am dat seama că toate aceste actrițe purtau deseori haine negre cu buline albe sau haine albe cu buline negre în filmele lor. Aceasta a fost și o sursă de inspirație pentru Dolce & Gabbana. A fost punctul de pornire pentru o serie de ținute italiene: albe și negre, cu buline. De asemenea, am avut oportunitatea de a vizita arhivele Fendi, unde am văzut hainele purtate de Anna Magnani. Am plâns, deoarece hainele erau atât de frumoase, dovedind măiestria casei de modă.

Se schimbă Emily și stilul său când se întoarce la Paris?

Fitoussi: Lily și cu mine am avut o lungă discuție despre întoarcerea la Paris, despre oportunitatea tranziției înapoi la un anumit stil monocromatic sau dacă ar trebui să rămânem cu tonul italian foarte colorat. Însă această tranziție între Italia și Franța a fost intenționată. Croielile sunt diferite, la fel și inspirația, ca să nu mai vorbesc de culori. Liniile sunt mai fluide, unii ar putea spune mai romantice, dar există un fel de naturalețe diferită în Italia. Silueta pariziană este mult mai structurată, mai definită și mai elegantă. Iar paleta de culori se asortează uneori cu aceasta, dar alteori continuă să se asigure că Emily rămâne Emily.

Dar când călătorește la Veneția?

Fitoussi: Există întotdeauna o agitație când urmează o călătorie. În esență, este muza lui Marcello pentru prezentarea lui de modă. Deoarece ea este muza, ne-am inspirat din culori și forme. În această privință, am creat o garderobă special pentru Veneția și tot ce s-ar putea întâmpla acolo. Veneția este asociată și cu Carnavalul, cu o anumită senzație de dramă, cu diverse proporții și volume, dar și cu gondole. Trebuie să te poți adapta la faptul că Veneția este un oraș în care până și papa merge pe jos când vine în vizită. Deși tocurile de 10 centimetri (patru inchi) nu au fost excluse din start, am avut planuri de rezervă și a trebui să facem câteva ajustări.

Cum ai încorporat tendințele actuale?

Fitoussi: Acest serial este despre haine, desigur, despre dragostea mea pentru haine, despre această continuă poveste de iubire și modul în care hainele mă ajută să spun povești. Totuși, la drept vorbind, nu este despre modă și tendințe. Încerc să ofer combinații interesante, îmbinate în moduri care pot să tulbure sau să surprindă. Trebuie să fie puțin mai deosebite și să scoată la rampă designeri tineri sau mai puțin cunoscuți, oameni care, prin munca lor, proporțiile, conceptul și parcursul lor, mă ajută să spun o poveste: Kevin Germanier, pe care continui să îl folosesc. Antonio Marras. Sixdo, un designer vietnamez pe care l-am găsit pe Instagram. De asemenea, este vorba despre a avea oportunități.

Care a fost cel mai dificil look creat în acest sezon?

Fitoussi: A fost un moment magic care putea să fie o catastrofă. A fost pentru petrecerea Bavazza. Deoarece decorul era foarte galben, foarte ocru, Andy [Fleming, producător executiv] și-a dorit foarte mult o rochie turcoaz pentru Ashley Park, [care interpretează rolul lui Mindy Chen], care trebuia să facă un dans. Mă îndrăgostisem de o rochie împodobită cu mărgele, așa că am sugerat să o folosească, chiar dacă era realizată din perle albe. Dintr-un capriciu, am decis să vopsim această rochie cu mărgele. Fie mărgelele luau culoarea și ar fi fost un succes, având drept rezultat ceva rafinat și foarte drăguț. Fie avea să fie o catastrofă uriașă, deoarece chiar am insistat pe idee. Ashley a arătat superb în acea rochie și i-a plăcut în mod evident, așa că mi-ar fi fost foarte greu să-i spun că nu o poate purta, pentru că nu s-a prins vopseaua. Vezi cum ar fi pălit de tot magia? Dar trebuie să existe un Dumnezeu care îi protejează pe creatorii de costume. Rochia și mărgelele s-au vopsit minunat, iar scena este pur și simplu incredibilă. Am vopsit și pantofii. Totul a fost foarte drăguț. Dar am evitat la limită un dezastru de proporții internaționale.

Există o evoluție a garderobei de care ești mândră sau pe care abia aștepți s-o descopere lumea?

Fitoussi: În sezonul trecut au fost lookuri pe care le-am lăsat deoparte, pentru că nu credeam că merg cu coafura lui Emily. Anul acesta, am redeschis cutiile și, cu niște modificări, am putut merge în noi direcții. Lily este foarte deschisă și dornică să încerce lucruri noi, chiar dacă știe că o vor scoate din zona de confort.

Cu Julien [interpretat de Samuel Arnold], am mers cu un pas mai departe în ceea ce privește strălucirea, mărgelele și un suflu nou de designer, cu piese interesante, pe care le-am comandat special pentru el. Pentru un personaj ca Sylvie [Grateau, interpretată de Philippine Leroy-Beaulieu], am găsit piese din arhive. Includ doar haine care îmi plac, care îmi provoacă emoții, care îmi spun o poveste. Nu includ niciodată ceva aleatoriu sau pentru că nu am alte opțiuni. Există haine pe care le-am cumpărat pentru sezonul 3, pe care le-am inclus în sezonul 5, deoarece doar acum am găsit perechea potrivită de pantofi sau bluza care li se asortează. Este o căutare care nu se încheie niciodată.

Care este lookul tău preferat în acest sezon?

Fitoussi: Am câteva costume preferate. Îmi place mult cel pe care Lily l-a purtat la Roma. Este din bumbac, un set foarte casual cu jachetă, cămașă și pantaloni scurți de la o marcă numită Sébline, un alt tânăr designer, cu bumbac în dungi alb-verzi, pe care îl consider foarte drăguț, proaspăt și dinamic. A scos în evidență debutul noului sezon și această coafură nouă.

Ce senzație speri că vor transmite publicului costumele în acest sezon?

Fitoussi: Pe lângă prezentarea și evidențierea operelor unor designeri tineri, va fi mereu un mesaj al libertății totale. Este vorba despre distanțarea de tendințe, de regulile impuse de modă. Hai să facem orice dorim. Hai să ne îmbrăcăm în haine pe care le considerăm frumoase, interesante, care ne scot în evidență, ne prind, ne mișcă, eliberându-ne în același timp de toate regulile, acestea fiind ceva ce eu nu înțeleg. Hainele ar trebui să vă facă fericiți. Ar trebui să vă aducă bucurie când vă îmbrăcați dimineața.

De-a lungul tuturor sezoanelor, care este unul dintre cele mai mari complimente pe care ți l-a spus personal vreun fan?

Fitoussi: Să văd toți turiștii cu berete roșii la Luvru sau pe Rue de Rivoli este mereu un moment special. Vreau doar să îi bat pe umăr și să le mulțumesc sau să spun ceva. Uneori spun „Arăți ca Emily în Paris”. Nu le spun niciodată cine sunt, dar întotdeauna este foarte emoționant să vezi cum lumea îți copiază ținutele. Înseamnă că s-a creat o comunitate.

foto: Netflix

