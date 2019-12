10 cele mai bune filme de animație pe care trebuie să le urmărești de Crăciun

Perioada sărbătorilor de iarnă este una dintre cele mai frumoase, și spunem asta deoarece ai ocazia să îți petreci tot mai mult timp alături de familie. Și cum te poți relaxa mai bine, dacă nu să te uiți la un film, fie el și de animație?

Filmele de animație au farmecul lor, mai cu seamă că unele surprind povești cu adevărat emoționante. Așa că, iată care este selecția noastră a filmelor de animație pe care trebuie să le urmărești de Crăciun:

1. Frozen

Filmul Frozen surprinde călătoria pe care Anna este nevoită să o facă pentru a o găsi pe sora ei, Elsa. Însă, în această călătorie, ea are parte și de anumite obstacole, întâlnindu-se și cu ființe magice. Cu toate acestea, Anna nu renunță și nu se abate din drumul ei.

2. Rudolf, the Red-Nosed Reindeer

Filmul Rudolf, the Red-Nosed Reindeer îl are în prim-plan pe Sam, un om de zăpadă, care spune povestea de viață a lui Rudolph, un ren cu nasul roșu. El pleacă într-o călătorie, alături de alți prieteni, reușind să ajungă la Polul Nord în Ajunul Crăciunului.

3. How the Grinch stole Christmas

În mod cert, Grinch este unul dintre personajele recunoscute pentru atitudinea sa destul de reticentă pe care o are față de Crăciun și sărbători. Cu această ocazie, în filmul How the Grinch stole Christmas, el decide să se costumeze în Moș Crăciun și reușește să fure toate lucrurile de Crăciun.

4. The Polar Express

Filmul The Polar Express ne arată faptul că întotdeauna trebuie să credem în miracole și să nu ne pierdem speranța, orice ar fi. Protagonistul filmului, un tânăr care nu crede în existența lui Moș Crăciun, pornește într-o călătorie pentru a se descoperi pe sine și învață cum să trăiască magia sărbătorilor.

5. The Christmas with the Kranks

Filmul The Christmas with the Kranks surprinde faptul că oricâte planuri ne-am face, întotdeauna va exista un moment în care aceste planuri se pot modifica, iar noi trebuie să ne adaptăm. Luther și Nora decid să plece într-o vacanță exotică cu ocazia sărbătorilor, însă fiica lor, Blair, apare chiar în acel moment, fără ca părinții ei să știe că ea va sosi. Astfel, ei trebuie să își facă alte planuri într-un ritm record pentru a avea toată familia alături.

6. Miracle on 34th Street

În mord cert, miracolele există în viața noastră, iar acest lucru ne îndeamnă și filmul Miracle on 34th Street. Filmul ne arată povestea dintre Dorey și fiica sa care nu cred în magia sărbătorilor. Cu toate acestea, ea are o misiune foarte importantă, și anume trebuie să găsească un Moș Crăciun pentru a reuși să împartă cadourile de Crăciun în magazinul în care ea lucrează.

7. The nightmare before Christmas

Cu siguranță ai auzit până acum de acest film, dar dacă nu, ar trebui să îl vizionezi chiar acum. Regele Dovleac află de existența Crăciunului, iar astfel decide să pornească într-o adevărată aventură, și anume să îl răpească pe Moș Crăciun.

8. Arthur Christmas

Dacă erai curioasă de modul în care Moș Crăciun își împarte cadourile, ei bine, filmul Arthur Christmas ne oferă câteva detalii în acest sens. Mai precis, Arthur, fiul lui Moș Crăciun, ajunge să fie el cel care oferă cadourile, dar, reușește să uite de cadoul unui copil. Astfel că, va porni într-o aventură pentru a-i oferi acelui copil cadoul pe care l-a uitat.

9. Frosty the Snowman

Filmul Frosty the Snowman ne arată aventura pe care protagonistul, Frosty, o trăiește alături de prietena lui. Ei pleacă la Polul Nord cu trenul, însă ceea ce ei nu știu este că vor fi urmăriți de către un magician.

10. A Christmas Carol

Filmul A Christmas Carol a devenit un clasic în ceea ce privește filmele pe care le poți urmări de Crăciun. Filmul surprinde povestea unui bătrân care este nevoit să înfrunte fantomele Crăciunului pentru a-și schimba atitudinea și să devină un om mai bun, mai ales că totul se petrecere în preajma Crăciunului.

