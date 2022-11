Casa Albă, împodobită spectaculos pentru Crăciun. Imagini de colecție cu decorurile alese de Jill Biden

În fiecare an, holurile Casei Albe sunt împodobite cu decorațiuni de Sărbători. Prima Doamnă, Jill Biden, a anunțat că a ales ca temă „We The People” pentru sărbătorile din 2022. Deși există unele elemente de bază care cu siguranță sunt familiare, cum ar fi cei 77 de pomi de Crăciun sau cele peste 83.000 de luminițe expuse, Prima Doamnă a împărtășit că a urmărit o temă unificatoare în alegerile sale.

Jill Biden a dezvăluit decorul de Crăciun de la Casa Albă

Jill Biden a dezvăluit luni decorațiunile de Sărbători de la Casa Albă din acest an, rezultatul a luni de planificare și coordonare între Prima Doamnă , personalul reședinței executive și o echipă de peste 150 de voluntari. Decorul a prezentat chiar și câteva atingeri personale, cum ar fi replici ale câinelui Major și pisicii Willow, câinele și pisica lui Dr. Jill Biden și ale președintelui Joe Biden.

„În timp ce țara noastră se pregătește pentru sărbători, tradițiile pot varia, dar valorile noastre americane comune – credința în posibilități, optimismul și unitatea – rezistă anotimp după anotimp. Pentru Sărbătorile din acest an de la Casa Albă, sperăm să surprindem spiritul întruchipat în însăși ideea de America: Noi, poporul”, a declarat ea într-un comunicat de presă în care a anunțat decorul.

VOTEAZĂ AICI la ELLE STYLE AWARDS 2022 și poți câștiga unul dintre cele 50 de super premii!

Decorațiile din 2022 au ca temă „Noi, poporul” și includ 83.615 luminițe de Sărbători , 77 de pomi de Crăciun, o casă de turtă dulce acoperită cu 40 de kilograme de glazură, dar și o aluzie la animalele de companie de la Casa Albă: Ciobănescul german Commander și pisica Willow.

Dr. Biden a dezvelit luni decorațiile alături de familiile Gărzii Naționale, invocând memoria regretatului fiu al familiei Biden, Beau, fost membru al Gărzii:

„În calitate de mamă și bunică din Garda Națională, am vrut să urez bun venit familiilor din Garda Națională pentru a ne ajuta să deschidem acest sezon de Sărbători ca oaspeți de onoare”, a spus ea. „Serviciul vostru este întruchiparea We the People.”

Potrivit unui comunicat de presă, planificarea Sărbătorilor de la Casa Albă a început în lunile de primăvară, iar Dr. Biden a ales tema și inspirația pentru decorațiuni până la jumătatea anului. Fiecare cameră a Casei Albe este decorată în tema din acest an, despre care Casa Albă explică într-un comunicat că este menită să simbolizeze „ceea ce ne aduce împreună în timpul Sărbătorilor și pe tot parcursul anului”.

FOTO: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro