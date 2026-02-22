Cuplurile de vedete și ținutele care au impresionat la Premiile BAFTA 2026 (Galerie Foto)

Royal Festival Hall din Londra a găzduit duminică, 22 februarie, decernarea celor mai prestigioase premii cinematografice britanice - BAFTA AWARDS!

Jesse Plemons & Kirsten Dunst
Royal Festival Hall din Londra a găzduit duminică, 22 februarie, decernarea celor mai prestigioase premii cinematografice britanice – Premiile BAFTA 2026! Gala a fost prezentată de actorul scoțian Alan Cumming, cunoscut pentru rolurile din filme de prestigiu, dar și ca gazda a show-ului The Traitors.

Prințul William și Prințesa Catherine au fost în centrul atenției, participarea lor la eveniment venind la doar câteva zile de la arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor. Kate Middleton nu s-a dezis de la obiceiul de a recicla ținute de red carpet. Ea a mai purtat rochia Gucci cu care a apărut la BAFTA 2026 și în 2019, la gala 100 Women in Finance.

Descoperă în galeria noastră care sunt cuplurile de vedete care au participat la Premiile BAFTA 2026 și află în curând și lista câștigătorilor.

Foto: Profimedia

