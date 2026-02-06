Cu ce probleme s-a confruntat Anca Dinicu. Actrița a apelat la ajutorul unui psihiatru: „Mi-a recomandat un alt doctor”

Anca Dinicu a apelat la psihiatru în urma unor probleme pe care le-a avut.

Anca Dinicu și fiul ei
Anca Dinicu s-a confruntat cu o perioadă grea în ceea ce privește sănătatea. Actrița a vorbit pe larg despre problema pe care a avut-o, dar și despre sprijinul primit din partea unui psihiatru.

Anca Dinicu s-a confruntat cu probleme de sănătate

Anca Dinicu a făcut mărturisiri despre cum a ajuns în pragul epuizării. Actrița a resimțit lipsa odihnei și a avut probleme cu somnul. Ea s-a îndreptat inițial către endocrinolog, iar în urma recomandării acestuia, a apelat și la ajutorul unui psihiatru. 

„Mi-a dat niște pastiluțe pe bază de plante, deci hai să ne liniștim. Adică, ceva cu șofran. Nu m-am dus eu direct, mi-a recomandat un alt doctor. Eu m-am dus la endocrinolog. Am zis să fac niște analize hormonale, că trebuie. Eu sunt și puțin ipohondră și îmi place să verific, să mă știu eu bine. Mi-a zis endocrinologul să mă duc la psihiatru, căci crede că este vorba de un burnout. Și m-am dus, am vorbit vreo oră, nu au fost 2-3 întrebări. În ultimul an nu am dormit deloc. Aseară m-am trezit de patru ori. Lipsa somnului m-a dus aici. Am avut un an nebun”, a povestit Anca Dinicu în podcastul lui Speak.

Anca Dinicu, despre lupta cu depresia post-natală

Anca Dinicu a devenit mamă pentru prima dată în luna noiembrie a anului 2024. Actrița a născut un băiețel. Vedeta nu a oferit până acum mai multe detalii referitoare la naștere, dar a făcut public numele pe care ea și partenerul ei, Georgian Păun, l-au ales pentru fiul lor, mai precis Radu.

Actrița a vorbit deschis într-un interviu acordat recent despre lupta ei cu depresia post-natală și rolul de mamă.

„Am avut și eu stări mai delicate și cred că e absolut normal. Hormonii joacă un rol uriaș, iar abia acum, după ce am trecut prin asta, realizez cât de mult ne influențează. Nici nu pot spune exact cum le-am depășit. Cred că, treptat, odată ce corpul începe să-și revină, când nu mai simți dureri fizice și când începi să ieși din casă, lucrurile se schimbă. Am simțit o diferență enormă în starea mea de spirit când am început să ies la plimbare cu cățelul sau să merg până la supermarket. Mă bucuram de parcă eram la Disneyland. Cât despre ideea de a mai deveni mamă… nu exclud, dar nici nu mă văd întorcându-mă prea curând în acel carusel. Și, realist vorbind, dacă nu se întâmplă într-un viitor apropiat, e posibil ca șansele să se diminueze. Dar, momentan, nu îmi bat capul cu asta. Sunt prezentă aici, acum, și încerc să mă bucur de tot ce am deja”, a povestit Anca Dinicu pentru VIVA!.

Întrebată dacă și-ar dori ca fiul ei să îi calce pe urme în ceea ce privește cariera. Anca Dinicu a subliniat că speră ca băiatul ei să aleagă ceea ce îl va face fericit cu adevărat.

„Să fie fericit și sănătos! Dacă le are pe astea două, sincer, nu mai contează în ce direcție o ia. Vreau doar să-și găsească drumul lui, ceva care să-l aprindă, să-i dea sens, să-l facă să se trezească dimineața cu chef de viață. Dacă, la un moment dat, mi-ar spune că vrea să plece în străinătate, pentru studii sau definitiv… cred că ceva din mine s-ar rupe, da. Orice mamă simte o strângere în piept când copilul ‘își ia zborul. Dar nu i-aș arăta asta. L-aș încuraja cu tot ce am pentru că nu despre mine e vorba, ci despre el. Și, până la urmă, iubirea adevărată înseamnă și să știi când să lași mâna liberă. Aș reacționa cu bucurie, cu sprijin, cu emoție, normal, dar fără frică. Pentru că cel mai important e să-i fie bine lui, nu să-mi fie comod mie”, a mai spus ea.

Care este acum starea de sănătate a Antoniei, după ce a trecut prin mai multe operații după o intervenție estetică nereușită

Foto: Instagram

