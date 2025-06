Oana Moșneagu și Vlad Gherman au sărbătorit un an de la nuntă: „M-am simțit cea mai frumoasă de pe pământ”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au sărbătorit un an de la nunta lor fabuloasă de pe 2 iunie 2024. Evenimentul a avut loc într-un decor spectaculos, în prezența celor dragi, care le-au fost alături într-o noapte plină de emoții și voie bună.

Aniversarea primei lor veri ca soț și soție a fost marcată cu o serie de imagini repostate din ziua nunții, alături de declarații de dragoste postate pe rețelele sociale. În timp ce unii aleg petreceri fastuoase pentru a celebra astfel de momente, Vlad Gherman și Oana Moșneagu au optat pentru simplitate, petrecând o zi liniștită alături de familia actorului, profitând de o plimbare prin București cu ocazia Zilei Copilului.

La rândul ei, Oana a rememorat cu emoție acea zi specială:

Pregătirile pentru marele eveniment au fost făcute cu multă atenție și entuziasm. Cei doi actori au visat la o nuntă în aer liber, cu un aer boem și natural, așa că au ales o seră aflată în apropierea Capitalei pentru a da viață acestui vis. Decorul a fost dominat de flori, lumini calde și detalii atent alese, care au transformat spațiul într-o adevărată oază.

Dress-code-ul impus invitaților – ținute colorate sau pastel – a contribuit la atmosfera desprinsă dintr-o poveste, asemănătoare unei nopți de vară feerice.

Oana Moșneagu a avut ocazia de a participa la Coachella, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Statele Unite. Actrița a revenit în România și a avut parte de o surpriză din partea soțului ei, Vlad Gherman.

„A venit Oana Americana și am vrut mult de tot să îi pregătesc o surpriză așa că: am făcut curat în toată casa, am luat sushi, am făcut înghețată proteică și am umplut casa cu flori!”, a transmis Vlad Gherman pe Instagram.