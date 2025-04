Modul în care Vlad Gherman a surprins-o pe Oana Moșneagu, după ce actrița s-a întors de la festivalul Coachella: „Am vrut mult de tot…”

Oana Moșneagu a avut ocazia de a participa la Coachella, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Statele Unite. Actrița a revenit în România și a avut parte de o surpriză din partea soțului ei, Vlad Gherman.

Oana Moșneagu a fost surprinsă de ceea ce i-a pregătit soțul ei, Vlad Gherman, după ce s-a întors de la festivalul Coachella. Actrița s-a bucurat enorm de gesturile făcute de partenerul ei.

„A venit Oana Americana și am vrut mult de tot să îi pregătesc o surpriză așa că: am făcut curat în toată casa, am luat sushi, am făcut înghețată proteică și am umplut casa cu flori!”, a transmis Vlad Gherman pe Instagram.