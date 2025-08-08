Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu de ziua ei de naștere. Ce i-a transmis actorul: „Sunt norocos să te am”

Vlad Gherman i-a făcut o declarație de dragoste soției sale, Oana Moșneagu, cu ocazia zilei ei de naștere.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Oana Moșneagu și Vlad Gherman nuntă (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Oana Moșneagu a împlinit 35 de ani pe 8 august. Soțul ei, Vlad Gherman, i-a transmis pe rețelele socializare o declarație de dragoste care a impresionat pe toată lumea.

Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu

Pe Instagram, Vlad Gherman a ținut să facă o postare specială cu ocazia aniversării soției sale, Oana Moșneagu. 

„La mulți ani, iubirea mea. Nu mă pricep să aranjez în cuvinte ceea ce simt așa frumos cum o faci tu de fiecare dată când e ziua mea, dar voi lăsa pozele astea două să vorbească de la sine.

De ziua ta îți doresc să fii tot timpul cu zâmbetul pe buze, ca aici. Chiar și atunci când nu duc gunoiul, când spăl haine albe cu cele colorate sau când îngrămădesc toate rufele în dulap și îți zic că „acum e curat în casă” îți doresc să ai grijă de sănătatea ta pentru că norocoasă și fericită ești că na, de asta am apărut în viața ta. Și să ai multă răbdaaaaaaare cu mine.
Te iubesc, suflete!”, a scris actorul. 

De asemenea, Vlad Gherman a surprins și momentul în care Oana Moșneagu a suflat într-o lumânare și și-a pus o dorință. 

„35 de (primă)veri dintre care 4 petrecute cu mine. Sunt norocos să te am. Te iubesc! La mulți ani.

PS: Nu știu ce dorință ți-ai pus, dar sper să se îndeplinească mai repede decât a durat să o pui în gând.”

La rândul ei, Oana Moșneagu a transmis un mesaj pe Instagram în care vorbește pe larg despre lecțiile învățate până acum.

„La mulți ani mie!!!
În primul rând, mulțumesc oamenilor dragi care mi-au făcut ziua atât de specială, unii sunt în acest video, alții nu. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru iubirea voastră
Apoi, mulțumesc pentru anii care m-au adus aici, așa cum au fost. Cu bune, cu rele, cu bucuriile și dezamăgirile lor, împlinirile și suferințele, câștigurile și pierderile. Încerc să trag linie și să conștientizez pe unde e „de umblat.” Ce e de schimbat, să fiu mai recunoscătoare pentru ce am primit bun- să știu să păstrez, să las la o parte ce nu îmi face bine- și toate astea în raport cu mine, adică la mine vreau să mă uit, în primul rând. Mulțumesc, sunt aici, înconjurată de iubire și bucurie, atunci când contează cu adevărat.
Am trecut prin câteva, nu pot să le spun „momente”, „experiențe”, au fost mai mult decât atât, grele, între 34 și 35, dar uite că am reușit să le supraviețuim. 34, te-am rugat să fii blând cu mine, nu prea ți-a ieșit cu toate, dar mă uit către 35 cu mai puține așteptări, cu sufletul puțin mai ars, dar mai deschis către mai bine în raport cu sine.
La mulți ani mie, se cristalizează ușor, dar din ce în ce mai accentuat, următoarele atitudini și credințe, cu fiecare an care trece:
îmi pasă mai puțin de ce spun alții, mă interesează mai mult ce gândesc eu despre mine, aici este lupta de convingere pentru care merită să depun efort.
poți să ajuți oamenii dragi din viața ta în măsura în care ei au resursele de a se ajuta pe sine, nu poți depunde efortul în locul lor, poți să încerci să oferi sprijin și iubire, dar e în regulă să te detașezi atunci când ele se lovesc constant de un zid al neacceptării reale. Nu renunț, dar nu mai las să mă consume atât de mult, am nevoie de energie să mă construiesc pe mine, nu sunt în poziția în care să pot salva pe altcineva decât pe mine.
corpul dă semnale când ceva e în neregulă, cu cât îl ignor mai mult, cu atât problema se agravează în timp. Prevenție, atenție, atenție la modul de gândire. Gândul are puterea de a modifica concretul corpului meu.”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au apelat la terapia de cuplu

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au vorbit mereu deschis despre relația lor, așa că nu au ascuns faptul că au apelat la terapia de cuplu pentru a depăși anumite probleme pe care le aveau, în special cele cauzate de relațiile precedente.

„E un 50%-50%, e clar că terapia ne-a pus pe drumul cel bun, dar munca o face fiecare, e o chestie individuală. Sunt eu, Oana și cuplu. Trebuie să avem grijă de fiecare entitate. Unii au preconcepții vis a vis de terapie. Mă bucur că s-a mai curățat și nu mai vede lumea terapie ca fiind ‘mamă, dacă e ceva grav, mă duc la psiholog. Noi am venit din două relații de lungă durată, care și-au lăsat amprenta asupra noastră. Chiar ne-a ajutat foarte mult, facem mai rar terapie de cuplu”, a declarat Vlad Gherman la Antena Stars.

Citește și:
Problemele cu care se confruntă Larisa Iordache la 6 luni de când a devenit mamă. Ce a mărturisit fosta gimnastă: „Asta ne obosește mai tare'

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Moses Martin calcă pe urmele tatălui său, Chris Martin. Imagini rare cu fiul lui Gwyneth Paltrow în turneu
People
Moses Martin calcă pe urmele tatălui său, Chris Martin. Imagini rare cu fiul lui Gwyneth Paltrow în turneu
Pink, apariție rară alături de fiica sa, Willow. Cum arată adolescenta
People
Pink, apariție rară alături de fiica sa, Willow. Cum arată adolescenta
Mesajul transmis de Mădălina Ghenea de ziua ei de naștere. Actrița a împlinit 38 de ani
People
Mesajul transmis de Mădălina Ghenea de ziua ei de naștere. Actrița a împlinit 38 de ani
Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin de lux din Istanbul. Cum a reacționat artista
People
Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin de lux din Istanbul. Cum a reacționat artista
Tily Niculae, declarații neașteptate despre căsnicia cu soțul ei. Actrița și-a pus fanii pe gânduri: "Voi anunța la momentul potrivit"
People
Tily Niculae, declarații neașteptate despre căsnicia cu soțul ei. Actrița și-a pus fanii pe gânduri: "Voi anunța la momentul potrivit"
Jurații Chefi la cuțite vor găti la Festivalul Summer Well. Ce surprize culinare au pregătit cei patru chefi
People
Jurații Chefi la cuțite vor găti la Festivalul Summer Well. Ce surprize culinare au pregătit cei patru chefi
Libertatea
Ce a pățit Mihai Trăistariu cu o turistă care s-a cazat în unul dintre apartamentele lui de la mare: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea, o dau la poliție!”
Ce a pățit Mihai Trăistariu cu o turistă care s-a cazat în unul dintre apartamentele lui de la mare: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea, o dau la poliție!”
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 9 - 15 august 2025. Lună Plină în Vărsător
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 9 - 15 august 2025. Lună Plină în Vărsător
Ce s-a întâmplat cu Florin Dumitrescu în vacanță: „Sunt într-o situație disperată, apelez la voi! Am nevoie de ajutor, deja îmi e rușine”
Ce s-a întâmplat cu Florin Dumitrescu în vacanță: „Sunt într-o situație disperată, apelez la voi! Am nevoie de ajutor, deja îmi e rușine”
Jennifer Lopez, împiedicată să intre într-un magazin Chanel din Istanbul. Cum a făcut față situației jenante
Jennifer Lopez, împiedicată să intre într-un magazin Chanel din Istanbul. Cum a făcut față situației jenante
Ego.ro
Iubita din umbră a campionului: Cine este Taisia?!?
Iubita din umbră a campionului: Cine este Taisia?!?
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Cătălin Bordea, reacție total neașteptată! Ce a spus după ce Livia și Spike s-au despărțit
Cătălin Bordea, reacție total neașteptată! Ce a spus după ce Livia și Spike s-au despărțit
Publicitate
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Ținute cool & produse esențiale de makeup
Ținute cool & produse esențiale de makeup
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Când începe Asia Express Drumul Eroilor! Marea premieră va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00
Când începe Asia Express Drumul Eroilor! Marea premieră va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00
Cum se înțelege Ștefania, iubita lui Andrei Ștefănescu, cu fiul acestuia. Ce a povestit artistul: „Nu am forțat-o să îl cunoască”
Cum se înțelege Ștefania, iubita lui Andrei Ștefănescu, cu fiul acestuia. Ce a povestit artistul: „Nu am forțat-o să îl cunoască”
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Unica.ro
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
„Cine l-a făcut habar nu avea ce face”. Cristela Georgescu, intervenție estetică nereușită? Ce spune un medic estetician despre soția lui Călin Georgescu și noul ei look
„Cine l-a făcut habar nu avea ce face”. Cristela Georgescu, intervenție estetică nereușită? Ce spune un medic estetician despre soția lui Călin Georgescu și noul ei look
catine.ro
Cele mai respectate zodii, potrivit astrologilor. Vezi dacă te numeri printre ele
Cele mai respectate zodii, potrivit astrologilor. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea
Sami Sheen a fost abordată de mai mulți bărbați în timpul unei ieșiri cu prietenii. Cum a reacționat fiica lui Denise Richards în fața pericolului
Sami Sheen a fost abordată de mai mulți bărbați în timpul unei ieșiri cu prietenii. Cum a reacționat fiica lui Denise Richards în fața pericolului
Mai multe din people
Problemele cu care se confruntă Larisa Iordache la 6 luni de când a devenit mamă. Ce a mărturisit fosta gimnastă: "Asta ne obosește mai tare"
Problemele cu care se confruntă Larisa Iordache la 6 luni de când a devenit mamă. Ce a mărturisit fosta gimnastă: "Asta ne obosește mai tare"
People

La finalul lunii februarie, Larisa Iordache a devenit mama unei fetițe adorabile.

+ Mai multe
Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj de regret după difuzarea imaginilor cu ea și ispita Teo: "Îmi asum că am fost văzută așa. Și da, îmi cer scuze din nou..."
Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj de regret după difuzarea imaginilor cu ea și ispita Teo: "Îmi asum că am fost văzută așa. Și da, îmi cer scuze din nou..."
People

Cel mai recent episod al show-ului Insula Iubirii a creat numeroase discuții după ce Ella Vișan a apărut în ipostaze foarte apropiat cu ispita Teo

+ Mai multe
Când are loc marea premieră a show-ului The Ticket. Anunțul oficial făcut de Antena 1
Când are loc marea premieră a show-ului The Ticket. Anunțul oficial făcut de Antena 1
People

Toamna aceasta începe în forță la Antena 1, cu premiera unuia dintre cele mai așteptate formate TV: The Ticket.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC