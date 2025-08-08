Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu de ziua ei de naștere. Ce i-a transmis actorul: „Sunt norocos să te am”

Oana Moșneagu a împlinit 35 de ani pe 8 august. Soțul ei, Vlad Gherman, i-a transmis pe rețelele socializare o declarație de dragoste care a impresionat pe toată lumea.

Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu

Pe Instagram, Vlad Gherman a ținut să facă o postare specială cu ocazia aniversării soției sale, Oana Moșneagu.

„La mulți ani, iubirea mea. Nu mă pricep să aranjez în cuvinte ceea ce simt așa frumos cum o faci tu de fiecare dată când e ziua mea, dar voi lăsa pozele astea două să vorbească de la sine. De ziua ta îți doresc să fii tot timpul cu zâmbetul pe buze, ca aici. Chiar și atunci când nu duc gunoiul, când spăl haine albe cu cele colorate sau când îngrămădesc toate rufele în dulap și îți zic că „acum e curat în casă” îți doresc să ai grijă de sănătatea ta pentru că norocoasă și fericită ești că na, de asta am apărut în viața ta. Și să ai multă răbdaaaaaaare cu mine.

Te iubesc, suflete!”, a scris actorul.

De asemenea, Vlad Gherman a surprins și momentul în care Oana Moșneagu a suflat într-o lumânare și și-a pus o dorință.

„35 de (primă)veri dintre care 4 petrecute cu mine. Sunt norocos să te am. Te iubesc! La mulți ani. PS: Nu știu ce dorință ți-ai pus, dar sper să se îndeplinească mai repede decât a durat să o pui în gând.”

La rândul ei, Oana Moșneagu a transmis un mesaj pe Instagram în care vorbește pe larg despre lecțiile învățate până acum.

„La mulți ani mie!!!

În primul rând, mulțumesc oamenilor dragi care mi-au făcut ziua atât de specială, unii sunt în acest video, alții nu. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru iubirea voastră

Apoi, mulțumesc pentru anii care m-au adus aici, așa cum au fost. Cu bune, cu rele, cu bucuriile și dezamăgirile lor, împlinirile și suferințele, câștigurile și pierderile. Încerc să trag linie și să conștientizez pe unde e „de umblat.” Ce e de schimbat, să fiu mai recunoscătoare pentru ce am primit bun- să știu să păstrez, să las la o parte ce nu îmi face bine- și toate astea în raport cu mine, adică la mine vreau să mă uit, în primul rând. Mulțumesc, sunt aici, înconjurată de iubire și bucurie, atunci când contează cu adevărat.

Am trecut prin câteva, nu pot să le spun „momente”, „experiențe”, au fost mai mult decât atât, grele, între 34 și 35, dar uite că am reușit să le supraviețuim. 34, te-am rugat să fii blând cu mine, nu prea ți-a ieșit cu toate, dar mă uit către 35 cu mai puține așteptări, cu sufletul puțin mai ars, dar mai deschis către mai bine în raport cu sine.

La mulți ani mie, se cristalizează ușor, dar din ce în ce mai accentuat, următoarele atitudini și credințe, cu fiecare an care trece:

îmi pasă mai puțin de ce spun alții, mă interesează mai mult ce gândesc eu despre mine, aici este lupta de convingere pentru care merită să depun efort.

poți să ajuți oamenii dragi din viața ta în măsura în care ei au resursele de a se ajuta pe sine, nu poți depunde efortul în locul lor, poți să încerci să oferi sprijin și iubire, dar e în regulă să te detașezi atunci când ele se lovesc constant de un zid al neacceptării reale. Nu renunț, dar nu mai las să mă consume atât de mult, am nevoie de energie să mă construiesc pe mine, nu sunt în poziția în care să pot salva pe altcineva decât pe mine.

corpul dă semnale când ceva e în neregulă, cu cât îl ignor mai mult, cu atât problema se agravează în timp. Prevenție, atenție, atenție la modul de gândire. Gândul are puterea de a modifica concretul corpului meu.”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au apelat la terapia de cuplu

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au vorbit mereu deschis despre relația lor, așa că nu au ascuns faptul că au apelat la terapia de cuplu pentru a depăși anumite probleme pe care le aveau, în special cele cauzate de relațiile precedente.

„E un 50%-50%, e clar că terapia ne-a pus pe drumul cel bun, dar munca o face fiecare, e o chestie individuală. Sunt eu, Oana și cuplu. Trebuie să avem grijă de fiecare entitate. Unii au preconcepții vis a vis de terapie. Mă bucur că s-a mai curățat și nu mai vede lumea terapie ca fiind ‘mamă, dacă e ceva grav, mă duc la psiholog. Noi am venit din două relații de lungă durată, care și-au lăsat amprenta asupra noastră. Chiar ne-a ajutat foarte mult, facem mai rar terapie de cuplu”, a declarat Vlad Gherman la Antena Stars.

Foto: Arhiva ELLE

