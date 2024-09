Cristina Ciobănașu, dezvăluiri despre motivul pentru care a lipsit de la ziua de naștere a Ruxandrei Ion: "Momentul în care a primit vestea..."

Cristina Ciobănașu a lipsit anul acesta de la aniversarea Ruxandrei Ion, producătoarea care a adoptat-o și i-a schimbat profund viața. În loc să fie alături de Ruxandra Ion în acea zi specială, actrița se afla împreună cu partenerul său, Alexandru Mureșan, la un concert Rammstein în Franța. Totuși, vedeta nu a dorit să lase să treacă fără să planifice o revanșă. Într-un interviu pentru CIAO.RO, actrița a dezvăluit că va avea parte de o scurtă vacanță la Paris, alături de Ruxandra Ion, ca parte a unui cadou menit să compenseze absența ei.

După ce s-a mutat din casa părinților adoptivi și s-a stabilit cu iubitul său, Cristina a resimțit lipsa timpului petrecut alături de aceștia. Deși a reușit să-i viziteze în Grecia în timpul vacanței de vară, actrița va face din nou o vizită specială la Paris în câteva zile. Deși momentan nu face parte din distribuția serialului „Iubire cu parfum de lavandă” există posibilitatea să revină pe micile ecrane cu un rol important în viitor.

„Cadoul meu pentru ziua Ruxandrei de anul acesta, mama mea adoptivă, a fost să petrecem timp împreună într-o vacanță. Și practic i-am luat niște bilete de avion pentru noi două să plecăm ca fetele în Franța, la Paris. Este orașul ei preferat și m-am gândit că 3 zile petrecute așa doar noi două, ca pe vremuri, o să-i facă bucurie. Și chiar așa a și fost momentul în care a primit vestea că o să plecăm. Eu nu am fost de ziua ei anul acesta cu ea, am fost plecată în Franța. Din păcate așa am nimerit biletele la concert.”, a spus Cristina.

Întrebată de relația dintre ea și Ruxandra Ion, Cristina Ciobănașu a dezvăluit că în momentul acesta nu poate fi vorba de una profesională, actrița nefiind parte din serialul „Iubire cu parfum de lavandă” de la Antena 1. Cu toate acestea, relația de familie este una foarte strânsă.

Într-un interviu pentru Ego.ro, Cristina Ciobănașu a vorbit despre primele ei câștiguri financiare și ce a învățat de la Ruxandra Ion în privința economiilor.

„I-am făcut prin intermediul job-urilor pe care le-am avut până la 18 ani, când am avut cardul meu, am fost majoră și am putut să am acces la banii pe care i-am muncit! Ruxandra Ion a făcut o chestie foarte inteligentă, altfel nu aș fi știut să îi gestionez! Mi-a făcut un cont de economii pentru copii, semnat de mama mea biologică pentru că ea era tutorele. Toți banii pe care i-am încasat din toate telenovelele pe care le-am făcut până la 18 ani, inclusiv din ‘Pariu cu viața’, care era primul serial pe care îl făceam, s-au dus în contul respectiv. Am avut acces la bani la 18 ani. Mi-am luat prima mașină din banii respectivi! Asta m-a învățat să fiu responsabilă și calculată cu economiile mele!”, a spus Cristina Ciobănașu pentru Ego.ro.