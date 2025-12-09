Rebel Wilson și soția sa, Ramona Agruma, așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț

Rebel Wilson și soția sa, Ramona Agruma, vor deveni din nou mame. Vestea cea mare a fost dată chiar de Agruma, care a dezvăluit pe Instagram un videoclip ce reunește mai multe momente intime din viața lor de cuplu. Materialul începe cu imagini în care cele două apar îmbrățișându-se și sărutându-se, urmate de fotografii cu prima lor fiică, Royce Lillian, la scurt timp după naștere. Clipul continuă cu un cadru în care este surprins testul de sarcină pozitiv, dar și cu imagini recente în care Ramona Agruma își arată burtica de gravidă.

Pe fundalul videoclipului apare mesajul: „De la asta la… bebelușul cu numărul 2 este pe drum”, iar descrierea postării completează anunțul: „Cea mai fericită veste din familia noastră. În curând vom fi patru! Bebelușul cu numărul 2 este pe drum. Te iubesc, @rebelwilson”.

Rebel Wilson, în vârstă de 45 de ani, a reacționat la rândul ei, distribuind videoclipul pe Instagram Stories, alături de mesajul: „Vești mari pentru familia Wilson”.

Detalii despre relația celor două

Rebel Wilson și Ramona Agruma s-au căsătorit în luna septembrie a anului trecut, în Sardinia. Actrița din Pitch Perfect și-a păstrat nunta extrem de privată, organizând o ceremonie secretă.

Cele două și-au făcut relația publică în iunie 2022. La acea vreme, vedeta din Senior Year, care a recunoscut public că face parte din comunitatea LGBTQ+ tot în acea lună, a postat o fotografie pe Instagram în care apare alături de Agruma.

„Credeam că sunt în căutarea unui Prinț Disney… dar poate că, de fapt, tot timpul am avut nevoie de o Prințesă Disney”, a scris Rebel în descrierea imaginii.

La mai puțin de un an distanță, Wilson și Agruma s-au logodit. Starul din Bridesmaids i-a cerut mâna Ramonei în fața Castelului Frumoasei Adormite de la Disneyland, din California, chiar de Ziua Îndrăgostiților, în 2023. Rebel a împărtășit ulterior vestea pe Instagram, postând o fotografie în care cele două se sărută, iar Agruma își etala inelul de logodnă.

„Am spus DA! Mulțumim @tiffanyandco pentru inelul superb și lui Bob Iger și echipei incredibile de la Disneyland @disneyweddings pentru această surpriză magică!”, a scris Wilson la acel moment.

În 2022, cele două au devenit mame pentru prima oară. Anunțul a fost făcut chiar de Rebel, care a postat pe contul său de Instagram o imagine cu fetița sa, Royce Lillian. Micuța a venit pe lume cu ajutorul unei mame surogat. Pe lângă fotografie, Wilson a scris și un mesaj emoționant, în care mărturisea că Royce Lillian este „cel mai frumos miracol” din viața ei.

„Sunt peste măsură de încântată să anunț nașterea primului meu copil, Royce Lillian, care s-a născut în cursul săptămânii trecute cu ajutorul unei mame surogat. Nu pot descrie dragostea pe care i-o port, este cel mai frumos miracol!”, și-a început Rebel mesajul.

Aceasta a ținut să îi mulțumească și mamei surogat, care a ajutat-o să își îndeplinească cel mai mare vis.

„Voi fi pentru totdeauna recunoscătoare tuturor celor care au fost implicați (știți voi cine sunteți), dar în mod special vreau să-i mulțumesc superbei mele mame surogat. Îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat să-mi întemeiez propria familie, este un cadou minunat, cel mai frumos cadou. Sunt pregătită să-i ofer micuței Royce toată dragostea de care sunt capabilă. Învăț repede. Mult respect pentru toate mamele din întreaga lume. Sunt mândră să fiu în clubul vostru”.

Foto: Instagram

